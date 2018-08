OPINIÓN PÚBLICA/ Es de sabios “chapulinear”

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pues bien, trascurrió la reunión del Consejo Político del PRI que ratificó a Claudia Ruiz Massieu como la mera jefa. Aquí la pregunta es ¿qué tamaulipecos asistieron?.

Porque mire usted, si no lo recuerda, le vamos a decir que los consejeros territoriales cuerudos son nada menos que: Egidio Torre Cantú, Olga Sosa Ruiz, Carlos Morris Torre, Nayeli Lizbet Gómez Ramírez y Griselda Carrillo Reyes, mismos que formaron la “planilla naranja” para “competir” por esa representación, a finales del 2016.

Se duda de la presencia de Egidio, apestado como se le considera entre los priístas; Olga Sosa ya es diputada (“chapulineó) pero por el Partido Morena y Griselda no se ha levantado de la noqueada que recibió el uno de julio, en las urnas.

Por los alcaldes el consejero nacional es Oscar Almaraz Smer, ahora más que nada preocupado por “parchar” el presupuesto del municipio victorense para que los vientos del cambio no lo jalen rumbo a una celda de Tamatán.

El representante del sector popular, Efraín de León León, que fue jefe de la CNOP, se regresó a Valle Hermoso a ver a quien hace víctima de su siguiente transa. No trae un peso en 200 metros de bolsa.

Otro consejero nacional “chapulín” es Víctor García Fuentes, ex presidente del comité de Matamoros. Ganó como regidor el uno de julio, pero en la planilla de Morena.

De “Checo” Guajardo y Zulema Flores, presidente y secretaria general, se supo que andaban buscando clientes para el edificio del boulevard Praxedis Balboa y el de la CNC, y en eso gastan su tiempo.

Desde la Ciudad de México se reportó un ameritado priísta, orador él, quien dijo que abandonó la capital porque “allá (Tamaulipas) son puras tristezas y tragedias”.

No cambia mucho el panorama en el CEN, dice, pues los edificios están solos como panteón a medianoche. El único que permanece en su puesto es el guardia de vigilancia, y pronto se irá a su casa porque no le pagan.

Un consejero más por Tamaulipas es Felipe Solís Acero, Subsecretario de Gobernación que debe estar más preocupado por la nómina en la que va aterrizar a partir del uno de diciembre, que por el PRI y Tamaulipas.

De Susana Hernández Flores, la representante de las mujeres revolucionarias, su atención debe estar en el cliente más afamado de Tamatán.

Para que nadie haga sus elucubraciones, la oficina de Prensa del CDE debió haber emitido un boletín sobre quienes de los 18 consejeros tamaulipecos asistieron a la entronización de la salinista.

Del que no se volvió a saber es de Ramiro Ramos Salinas, ex presidente del estatal e incrustado en el CEN partidista, de lo poco rescatable que le queda al tricolor en nuestra entidad.

Antes de terminar con el tema, le dimos unan “checadita” a la lista de militantes tricolores por Tamaulipas y encontramos que ni siquiera parece Don Sergio Guajardo Maldonado, hoy por hoy el gerente general. Digamos que es presidente de la asociación de ciclismo pero no sabe andar en bicicleta.

Si le buscamos podría estar en la lista de militantes de otro partido, como el PAN o Morena. Es de sabios chapulinear ¿no?.

De los que se mencionan para ocupar la oficina, sí es militante “Paloma” Guillén Vicente, quien se dio de alta el dos de julio de 1984, es decir, cuando fue candidata a diputada local (primera vez).

También están Alejandro Guevara Cobos, tricolor desde abril del 2006, y Edgardo Melhem Salinas, militante a partir de 1992.

No está en la lista quien anda en plena precampaña, César Enrique García Coronado.

Después que el INE acordó reducir su presupuesto en varios miles de millones, es de esperar que su contraparte en Tamaulipas también lo haga.

En este 2018 el instituto local ejerce tanto así como 537 millones de pesos que bien podrían reducirse a la mitad o menos en 2019, año “medio” electoral (renovación del Congreso).

Ya dijo el Nacional que proyecta cuatro mil 965 millones en subsidio para los partidos. Lo que falta es conocer la opinión de los diputados que son los que darán el visto bueno.

Para el presente ejercicio, los partidos gozaron de una bolsa de casi doce mil millones de pesos, algo que nunca fue del agrado del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador ¿permitirá que siga el dispendio?.

A nivel cuerudo, recordemos que el gasto del IETAM no apareció en el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso Local. Era (es), se les hacía mucho dinero.

Si Don Miguel Angel Chávez García sabe racionarse, seguro eliminará a los asesores que tiene cada consejero –que de por sí ya ganan como si trabajaran-, que andan por los 32 mil del águila.

¿Para que sirven entonces los maestros Oscar Becerra Trejo, Ricardo Hiram González y María de los Angeles Quintero, por mencionar a tres? ¿No les gusta hacer la chamba? ¿no saben?.

Bueno, otros “asesores” ganan los 51 mil.

Es algo que no ven bien desde la esquina de finanzas de Palacio. Pareciera dispendio. En los hechos a lo mejor “desquitan” el ingreso. No lo sabemos, no se difunde qué hacen.

¿Se pueden eliminar a generales y generalas? Diezman el presupuesto como eso de “jefe de oficina”, igualdad de género y de candidatos independientes ¿realmente se necesitan? ¿cada cuándo hay independientes?.

Un jefe de Vinculación con el INE tiene asignados 71 mil pesos, en otro ejemplo.

Estaremos pendientes de si la tropa del Nacional Electoral ve disminuidos sus insultantes ingresos, algo que podría secundarse en la localidad.

Y pendientes de si ahora sí “pasa” el presupuesto el cedazo de nuestros diputados, aun cuando en las cuentas públicas del 18´ encuentren facturas de “dispensadores de aromas” por 17 mil pesos.

El coordinador parlamentario del Congreso del Estado, Glafiro Salinas Mendiola, anunció que se ha fijado el 21 de septiembre como fecha tentativa para recibir el informe del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Será presentado en el recinto parlamentario (Victoria capital).

Esto en cuanto a protocolo. Si hay mensajes para la comunidad tamaulipeca, eso ya sería en otra u otras ciudades.

Y López obrador sigue extendiendo nombramientos a funcionarios federales, sin ser Presidente, pero no vemos a ningún tamaulipeco ¿qué le pasa a nuestros próceres?.

