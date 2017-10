OPINIÓN PÚBLICA/ Entre independientes te veas

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A partir de este lunes usted, ciudadano, deberá tener mucho cuidado al contestar sus teléfonos celular o de base. Una bola de rufianes le pedirán su firma para aspirar a la Presidencia de México.

El último dato del INE dice que se inscribieron 74 por una candidatura sin partido. Necesitan reunir por lo menos 866 mil 593 firmas válidas para obtener su registro.

Deben trabajar contra reloj. Si el plazo para reunirlas es de 120 días -cuatro meses-, tienen que levantar siete mil 221 cada 24 horas.

Lo más posible es que a usted y a mi, querido lector, nos toque una llamada de esas, o bien seamos abordados en la calle por los representantes de los próceres.

La Ley les exige levantar las firmas en por lo menos 17 estados donde Tamaulipas no puede quedar excluido.

En cada una de esas entidades, los equipos necesitan un mínimo de 427 adhesiones por día si es que quieren pasar el segundo cedazo.

Hay que estar alertas de aquí al 12 de febrero. El animalero andará suelto pidiendo apoyos y exigiendo que se tome una foto con su celular, le tome otra a su credencial de elector, a su comprobante de domicilio (recibos de servicios) y se las mande.

Si los aspirantes todos consiguen los apoyos, significarán 64 millones de firmas que representan el 74 por ciento del padrón electoral nacional. No se valen los duplicados.

Por Tamaulipas, cada precandidato deberá sumar la documentación de 25 mil 589 ciudadanos que, en conjunto, si lo consiguen, representan casi el millón 890 mil empadronados.

Le digo, querido lector, que lo más probable es que le toque lidiar con esos que desde este lunes se lanzarán a la calle, las redes sociales y celulares en plan de cosecha.

Por lo menos aquí nos pondrán “gorro” partidarios de Doña Margara Zavala, que no son otros que Rosita Uribe Mora, Manglio Murillo Sánchez y Juan García Guerrero, representantes de la ofician de gestión de La Calderona.

Otro gorro el de Jaime “El Bronco” Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León, que tiene amistades y se cree con derechos en Tamaulipas. Hacemos votos porque los apoyos no se realicen con recursos y personal que cobra en el gobierno estatal. El contralor debe estar muy águila.

Aparte de la incomodidad de los presidenciables, tendremos la molestia de la gente de un tal Francisco Arellano Conde, que se registró como independiente por el V distrito, Victoria.

Este muchacho, para realmente entrarle al juego, necesita reunir diariamente 97.6 firmas de ciudadanos de los municipios que conforman el distrito. El plazo para hacerlo es de dos meses (60 días), contados a partir del fin de semana anterior.

Por igual, si consiguen el visto bueno del INE –reunieron los requisitos-, allá en el sur el gorro será peor. Se anotaron por Tampico, Magdaleno Morales y Juan Jesús Manzur Oudie, y por Madero, Manuel Heriberto Santillán Martínez y Pedro Barragán Nuño.

Es la segunda vez que Santillán anda de rebelde. En el 2015 fue sancionado por el INE por no justificar ingresos por 533 mil pesos.

Y no pasaron gastos que presuntamente hizo por la suma de 275 mil del águila, por refacciones y reparación de vehículos, un concepto que no está en las campañas.

Al final le pudo sacar algo al INE (subsidio). De lo contrario no estuviera repitiendo el procedimiento.

Ya para dejar el tema, estamos un poco desconsolados porque no vimos el nombre de nuestro paisita Francisco Chavira Martínez, que dijo que iría por “la grande”.

Extraño que ni por una senaduría (aunque tiene tiempo, el plazo para registrarse vence a la medianoche del 17 del presente), donde los requisitos son menores, apenas 25 mil 600 partidarios.

Considerando los tres meses que concede el INE, Don Paco necesitaría conjuntar diariamente 285 firmas ciudadanas.

Dejamos el tema, no sin antes mencionar que, entre los presidenciables por la libre, hay un tipo que tiene mucho que ver con Tamaulipas. Se llama Luis Modesto Ponce de León Armenta, que en cierta ocasión fue declarado visitante distinguido y hijo predilecto de Ciudad Madero.

Respecto al árbitro electoral local, el IETAM, se informa que los partidos “nuevos” como el PES, no tienen derecho a coaligarse en el 2017-18. Es que no han participado en ningún proceso. Luego entonces, le pueden ayudar al PRI con los cientos de iglesias cristianas que controlan, pero nada más.

Son cosas de políticos que no saben de praxis. Dan órdenes desde los escritorios.

Por lo demás, ya esperan los acuerdos de coalición entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Pueden ir en los 43 ayuntamientos, el 50 por ciento y en 25. Si quieren.

Si el jefe político lo autoriza, los azules llevarán socios. No los necesitan ¿Cuántos votos pueden generar los perredistas? ¿Cuántos Gustavo Cárdenas?.

El IETAM estará monitoreando 28 medios de comunicación impresos y seis revistas estatales.

Esos mismos medios pueden realizar sondeos y encuestas, pero le tendrán que informar oportunamente al árbitro. Aparte, 12 empresas encuestadoras especializadas.

El PRI estatal informa que abrió un consultorio médico en su edificio social, en que proporciona consulta y medicamentos. Es gratuito. Funciona de las nueve a las 14:00 horas, cada viernes.

Mientras tanto el alcalde capitalino Oscar Almaraz Smer, se reunió con el llamado Colectivo Ciudadano, que son representantes de tres mil 200 hombres y mujeres que participan en los comités de limpieza, alumbrado, obra pública y áreas verdes, que significan el palpitar del municipio. Revisaron y analizaron el proyecto de remodelación de la calle 17, que está por comenzar para darle un cambio de imagen al paseo tradicional de la ciudad.

Cuarto Poder de Tamaulipas/