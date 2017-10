OPINIÓN PÚBLICA/ Entes que producen escalofríos

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – De que hay delitos, los hay. Compraron a 3.51 pesos el metro cuadrado y vendieron en 87 centavos.

¿Quiénes merecen cárcel? Son las dudas que nos han dejado la Procuraduría de Justicia y Fiscalía Anticorrupción sobre el asunto de tierras en Altamira. No han proporcionado la información suficiente para que el respetable se forme una opinión o cambie una actitud que ya se hizo sobre el tema.

El sentir, ante los datos aportados, es que los responsables del robo (¿Se le puede llamar de otra manera?) de mil 600 hectáreas, siguen libres.

En la administración estatal hay instancias que producen escalofríos. El principal es el ya famoso Fideicomiso Nuevo Santander, un ente que permanece en la oscuridad desde hace 27 años. Fue el conducto para vender las tierras al constructor Fernando Cano Martínez.

Por datos aislados que encontramos, fue creado el cuatro de julio de 1990 por el gobierno de Américo Villarreal Guerra para administrar el parque industrial de la capital del mismo nombre. Dependía –sigue dependiendo- de la Secretaría de Desarrollo Económico, a cargo entonces de Fortunato Martínez Farías.

Lo integraron el Grupo Financiero y el Banco Santander Serfín. Las decisiones las maneja un Comité Técnico del que no se sabe quiénes son sus integrantes, pero seguramente lo preside el Gobernador del Estado en turno.

Ese Comité fue el que tomó la decisión, por unanimidad, de vender los terrenos a Cano a precio de ganga.

Y le vendieron otras 78 hectáreas, en el mismo Altamira, a precios de remate.

También regalaron seis hectáreas en El Mante, que para crear una zona industrial. Los predios están en manos de particulares.

Más tarde, a dicho Fideicomiso se le encomendó regularizar derechos de vía de Ferrocarriles Nacionales en la zona fronteriza y otros parques industriales.

No hay información oficial, pero sus cuentas públicas siguen pasando por el Congreso del Estado. Cada año se califican sin que alguien repare en números. En el presente ejercicio no será la excepción.

Antes del inicio de la administración del cambio, se pensó que esa estructura del viejo sistema sería aniquilada. No sucedió. Siguen con “vida” instituciones como el Canal Intracostero y el Aeropuerto La Pesca. El gobierno de los vientos del cambio les sigue dando vida.

Las cuentas públicas del intracostero , el sueño guajiro de Manuel Cavazos Lerma, se califican por parte de la Auditoría Superior.

Por igual el llamado Aeropuerto de Soto la Marina, S.A. de C. V. , que presuntamente es un organismo descentralizado de participación mayoritaria estatal pero con socios particulares.

La terminal aérea no existe pero recibió una concesión de la SCT para operar por espacio de 50 años a partir del 20 de octubre del 2008.

Fue un proyecto de Eugenio Hernández Flores, detenido y congelado con Egidio Torre Cantú ¿Por qué no se ha liquidado?. Hay temas que son tabú.

Un decreto del Congreso dice que la aportación del gobierno para el aeropuerto fue de 150 mil pesos canalizados a través del ITAVU, y algunos miles pusieron varios ayuntamientos.

Son entes económicos diabólicos ¿Por qué no los ha desmembrado el gobierno panista?.

Otro fideicomiso que produce escalofríos es el llamado “Mante, Ocampo, Tula” ¿Cuánto dinero maneja? ¿Cuántos recursos ha “perdido”?.

Si lo entendemos bien, es el organismo que se encargaría de financiar la construcción de la autopista de paga en esa ruta, para canalizar el tráfico pesado que viene de Altamira hacia el centro del país.

En el gobierno geñista comenzaron los trabajos, pero se suspendieron inmediatamente sin dar explicación alguna. Torre Cantú suspendió toda movilización.

La autoridad competente, en este caso la Auditoría Superior y la Contraloría ¿Los mantiene con vigilancia suficiente? No queremos pensar que, en los siguientes años, volverán a aparecer agandalles.

Hay una sociedad anónima que sigue vigente. Son los servicios aéreos del Gobierno del Estado.

Otro fideicomiso top secret es el del Puente Internacional Laredo III, del que jamás los diputados y menos la ciudadanía reciben información del manejo económico. Se lleva prácticamente en la clandestinidad.

No debemos olvidar uno más que se llama Puente Internacional Río Bravo-Dona, cuyo manejo económico tampoco se explica.

Ya sería mucho si pedimos información de un llamado Fideicomiso para el Pago de Créditos que formaron las últimas administraciones tricolores. No se sabe qué hacen y cuánto cuestan al erario.

Ya encarrerado, el Zar Anticorrupción debería extender el largo brazo de la Ley hacia esa estructura clandestina.

En total, la información del gobierno nos dice que tiene en operación 30 fideicomisos dependientes de siete secretarías. No han sido creados en el presente gobierno, pero se les mantiene.

Si vamos con otros asuntos, el Rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río, inauguró ese lunes el Congreso Internacional de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia “Dr. Norberto Treviño Zapata”, que se desarrollará del 16 al 20 de octubre con la participación de expositores de Chile, Estados Unidos, España y México.

Forma parte de las actividades para conmemorar el 60 aniversario de la fundación de dicha institución académica, motivo por el cual el Rector felicitó al Director de la escuela, Edgar López Acevedo.

“La Universidad sigue adelante, es un orgullo manifestarlo, se ha transformado y ha sido con el resultado del esfuerzo y trabajo de todos, maestros, alumnos y autoridades”, dijo el Rector Etienne.

Antes de irnos, parece que sí, el nuevo titular del Seguro Popular en Tamaulipas, Yorvic Ramírez Vázquez, fue procesado por la Contraloría de Michoacán donde se desempeñó en los últimos años, por malos manejos.

Nos hablan de un expediente -DRSP-PAR-543/2015- sin confirmar inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ya lo veremos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/