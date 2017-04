OPINIÓN PÚBLICA/ En penales ¡reprobados!

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Ya no es novedad decir que, en materia de penales, Tamaulipas está reprobado y ni con “acordeón” podría pasar de panzazo en los siguientes años.

Según la última (2015) evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que calificó 160 reclusorios del país, nuestra entidad tiene la calificación de 5.29 en la escala del diez. Números rojos.

Pura reprobadera. Solo conseguimos un “decoroso ocho” en el año 2010, pero al 2011 ya andábamos en 5.88. De ahí pura bajada.

Total, que entre el 2006 y 2015 no pasamos de 5.66 puntitos cuando el coeficiente nacional anda en 6.21 (de panzazo, como dicen los muchachos).

La CNDH auditó Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa que, con los restantes siete penales que funcionan en la entidad, tienen autogobierno. Los presos son los que mandan.

Comentamos lo anterior por los últimos incidentes que se han dado en el penal de Tamatán de ciudad Victoria. El Gobierno del Estado tiene que trabajar horas extras para mejorar en este aspecto y quitarnos el estigma de ser parte de la lista nacional de 13 reprobados (le quedamos a deber a la sociedad).

¿Cuáles son las deficiencias para no calificar? Todas, desde el autogobierno hasta homicidios, motines, introducción de armas, sobrepoblación, hacinamiento, violación a los derechos humanos, falta de garantías para la integración física y moral, custodios, de espacios laborales y deportivos. Toda falta.

¿En que se cumple? Aunque parezca raro, amigo lector, los documentos nos dicen que en Tamaulipas dichas cárceles cumplen mas o menos con la atención para los enfermos de SIDA ¿cuántos pueden ser? Con los dedos de la mano.

No es necesario recordarle al Gobierno de los vientos del cambio que el penal necesita atención. Ya lo sabe el mero jefe. Lo sabían los anteriores gobernadores y no pudieron con el paquete. Se rindieron como los valientes y echaron a correr. Llegaron con muchos bríos y nada.

Para Derechos Humanos, en Tamaulipas tenemos todos los semáforos en rojo y no se pronostica que pudiera haber un cambio en los próximos años, a menos que se diera un milagro del Señor de los cielos.

En esta “escuelita” de los penales ¿quiénes llevan las mejores calificaciones? Que no nos de pena a los cueruditos, Guanajuato con 8.02 y Baja California con 7.42. Son los genios que todos los días se echan la tarea y, aunque lo permiten, nadie les copia.

¿Quiénes los más “burros”? Lo adivinó usted, Nayarit y Quintana Roo con el 4.11 por ciento.

De plano los gobernantes de esta tierra necesitan meterle ganas en eso de sus reos. Porque tampoco hay señales de rehabilitación.

Decir que la corrupción siempre se ha dado en penales, no es argumento. La autoridad necesita buscar soluciones.

Se recuerda así que, en junio de 1963, el Gobernador Praxedis Balboa Gojon intervino con energía cuando dos internos de la penitenciaría, uno por homicidio en Matamoros y otro por medio matar a un periodista en ciudad Victoria, fueron sorprendidos en estado de ebriedad en la zona de tolerancia de la colonia Mainero capitalina, cuando deberían estar encerrados.

Resultó que el director Rafael García Garza les daba “permiso” y hasta los mandaba con el jefe de custodios, que también empinaba el codo al tiempo de disfrutar mujeres del Saratoga y Pically.

La penitenciaría de Tamatán era nueva. La inauguró el Gobernador Raúl Gárate Legleu, lo mismo que el Palacio de gobierno, antes de terminar su administración de tres años en febrero de 1951.

Con los acontecimientos de los últimos 30 días en este Cedes, la autoridad retoma el proyecto de reubicarlo. No es urgente. El cambiarlo no remediará nada. El gran problema es la corrupción, tal vez voluntaria u obligatoria que todo lo permite, hasta la entrada de armas y el funcionamiento de aparatos de comunicación ¿por qué funcionan ahí los celulares si están prohibidos?

Tradicionalmente el manejo de las penitenciarías y luego llamados Ceresos, se había encargado a la Secretaría General de Gobierno. En los últimos años se transfirió a la Secretaría de Seguridad Pública en busca de resultados más satisfactorios. Resultó lo mismo.

No queda más que aplicarse. Tales incidentes (balaceras) no están dentro de lo ordinario de un penal. Si todo funcionara bien los vecinos no tienen por qué correr riesgos. En última instancia primero llegó la ciudad penitenciaria y después las escuelas y colonias circundantes.

En otros asuntos, la legislatura del Congreso del Estado que comanda Don Carlos García González pospuso hasta el viernes su plenaria. Antes, a las nueve de la mañana, comparecerá en comisiones el secretario de Pesca y Acuacultura, Raúl Ruiz Vargas para responder a preguntas de los diputados.

En jueves hay reunión de las comisiones Estudios Legislativos y Salud. Sacarán adelante reformas a la Ley del Notariado, Salud y Ley de Adopciones (completa).

Nos trasladamos al ayuntamiento de Victoria para mencionar que habrá sesión solemne de cabildo este jueves 20 de abril. Como recinto oficial fue declarada la explanada del edificio del ayuntamiento. Los victorenses celebramos la designación de Ciudad a la antigua Villa de Aguayo.

Por cierto, también están en consulta pública el nuevo Reglamento de Protección Civil y Bomberos y del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (Sare por sus siglas en español). Aquel ciudadano que tenga algo que sugerir, puede dirigirse al Jurídico de Presidencia.

Comenzó la inconformidad de los medios masivos porque el jefe estatal no ha designado secretario (o secretaria) de Salud, a unos cuantos días que renunció –o renunciaron- Lydia Madero García. Hay preocupación. Lo vemos.

Y bueno, para aquellos tamaulipecos y tamaulipecas que tienen la adicción de hacer ejercicio, este sábado se efectuará la primera carrera Píntate de Azul, cinco y diez kilómetros, organizada por el CDE del PAN. La salida es a las ocho de la mañana en 17 Carrera Torres. Está contemplada la participación del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en la ruta de los 10 kilos.

Nos vamos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/