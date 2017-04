OPINIÓN PÚBLICA/ En familia es mejor

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Después de casi once meses de inactividad, luego que Egidio Torre Cantú lo sepultó, de PRI en Tamaulipas amenaza con ponerse en movimiento.

Al menos es lo que promete la dirigencia nacional que, para este lunes, tenía anunciado presentar la convocatoria rumbo a su XXII Asamblea Nacional que se efectuará por septiembre.

La gerente estatal, Aida Zulema Flores Peña, estaba citada a las cinco y media en el auditorio Plutarco Elías Calles del CEN. También el resto de los jefes estatales.

Al jerarca Enrique Ochoa Reza y compañía les valió gorro la urgencia de cuadros destacados de la militancia local para convocar a elección del CDE. Ni le hicieron caso a los recursos de inconformidad que llegaron a los tribunales.

A la hora de escribir estas líneas no se había dado a conocer la convocatoria. Sin embargo da la impresión que no tienen un plan especial para las entidades donde son oposición, pese a que nombraron a una coordinadora que se ocupe de ello.

Los priístas quieren iniciar un proceso de revisión de sus documentos básicos y temas de la plataforma. Efectuar también asambleas municipales y estatales rumbo a la plenaria nacional.

Cuando ya está escrita la crónica de que van a perder la presidencial del 2018 y seguramente la inmensa mayoría de diputaciones federales y senadurías, los del otrora poderoso Revolucionario mencionan la palabra pluralidad ¿qué es para ellos?.

Después de la derrota de junio del año pasado, pospusieron la reunión nacional por espacio de 18 meses. Esta vez ya no podrán hacerlo. Más tarde comenzará el proceso electoral 2017-2018.

En las siguientes semanas se espera un delegado general que llegará por tierras cuerudas. Tendrá suerte si le hacen caso los jefes de las tribus regionales.

Por su parte los azules locales tienen su segunda lista de suspirantes a consejeros estatales. No van funcionarios pesa´os. No hay secretarios del gabinete cabecista.

Del primer círculo del gobierno solo está Gerardo Flores Peña, jefe de la SEBIEN, la dependencia encargada de combatir la pobreza y resanar el tejido social en prevención de la delincuencia.

Entre el domingo 30 de abril y el siete de mayo se efectuarán 33 asambleas municipales con un total de 133 aspirantes a delegados y consejeros. En un punto del proceso la decisión se tomará por “rifa”, o sorteo.

Nada fuera de lo normal. Lo único es que los panistas demuestran o quieren demostrar que en familia las cosas se hacen mejor y más sanamente.

Por ejemplo, en Altamira, se registraron: Isaac Rebaj Sevcovicius, Beatriz Collado Lara, Isbet Rebaj Collado e Isaac Rebaj Collado. Suena vacilada pero así es. Si reciben la “palomita” le darían un toque familiar al Consejo Estatal.

Por Llera van los hermanitos Silvia Esthela y Jorge Ignacio Hernández Martínez, con varios años en la nómina del partido. No tienen competencia en equidad.

Nuevo Laredo no escapa a lo familiar y encontramos a Ernesto (es Subsecretario estatal de la Sebién) y a su hermana Patricia Lorena, esta integrante del CDE.

Destaca además el nombre de Oscar Enrique Rivas Cuéllar, el mismo que cobra como presidente de aquella municipalidad. Aunque no lo necesita para sus aspiraciones que siguen, quiere estar en el consejo.

La lista se complementa con: Mario Encarnación Cantú Salinas, Subsecretario de Salud y encargado del despacho desde que Lydia Madero presentó renuncia (o la renunciaron), Jorge Sánchez Lelo de Larrea, Luis Arturo Mata Bernal, Imelda Sanmiguel Sánchez y Leticia Jazmín Meneses

Por Matamoros el diputado federal César Augusto Rendón García y el cabecista probado Romualdo Hernández Nájera, otrora colaborador de Jorge Cárdenas González.

Entre ambas listas hay repetidores como Juan García Gurrero, que va por Guémez y Victoria, y Doris Hernández Ochoa que aparece enlistada por Tampico y también en Madero.

Da la impresión que, si no resultan “agraciados” el 30 de abril por un municipio, buscarán que la “suerte” les favorezca una semana después.

Por Victoria son muchos los aspirantes: Jorge Luis Ramírez Meléndez, Maricela Ramos Salazar, Adrián Ramírez Maya, Rodrigo Monreal Briseño, Claudia Palacios Rosales, Evaristo Benítez Martínez, Gloria Garza Jiménez, Enrique Castillo Bocanegra, Javier Mota Vázquez y César Bolaños Hernández. Doce en total.

Seguimos con partidos para decir que el PRD está muriendo por inanición en Tamaulipas. El comité estatal no tiene recursos. Perdió el registro y no recibe subsidio del gobierno.

Los 20 mil pesillos mensuales que les cobra Octavio González García por la renta de un edificio por la calle 17 (entre Hidalgo y Juárez) se los envía el CEN. No hay teléfonos, los tienen cortados por falta de pago. El agua seguramente se la están “volando” a la Comapa. Definitivo que no se les pronostica un futuro halagador para el 2018.

De paso, allá en San Fernando se dieron de baja los hermanos Mario y Oraldo Reyes Cantú, los vividores de los programas federales para el campo. Se fueron desde enero y ahora quieren apoderarse del comité morenista en aquel municipio alegando que representan cinco mil votos.

Sin embargo los jefes estatales amarillos afirman que, en la última elección, Oraldo les generó 300 sufragios y Mario 143.

En otros temas, al reanudar labores después de Semana Santa, el Rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río, entregó nombramiento a Jorge Martín Trujillo Batista como encargado del despacho de la Dirección de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. La directora había fallecido.

Es licenciado en Sociología, maestro en Desarrollo Regional y doctor en Planificación Territorial y Desarrollo Regional por la Universidad de Barcelona. Actualmente es investigador por la UATSCDH.

En el ayuntamiento capitalino, el alcalde Oscar Almaraz Smer inició actividades de la semana con una campaña que se realiza de la mano con el DIF que preside la señora Tony Sáenz de Almaraz, tendiente a sumar voluntades contra el acoso escolar y la violencia conocida como bullying.

Grupos de jóvenes, entre el 24 de abril y hasta el dos de mayo, aparecerán en fotografías señalando “las palabras hieren” #no másBullying#NotePases”.

Cuarto Poder de Tamaulipas/