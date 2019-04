OPINIÓN PÚBLICA/ El virtual “destape” de Américo

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al joven “se le pasó la mano”. Desde el primer evento quiso ganarles el mandado a sus contrincantes ¿será?.

Pese a que se presenta como un experimentado de dos campañas al hilo, Arturo Soto Alemán parece no entender que la gente se cansa. Cuando en verdad necesite la presencia ciudadana, ya no volverán al micro y solo irán por la despensa.

No había necesidad de demostrar un “músculo” antes de tiempo.

Solicitó ante miles su registro como aspirante a diputado local por el distrito 15, Victoria Sur, ignorando que la actitud cambia según los intereses económicos de los empadronados. Para el grueso de los electores la ideología se ha perdido.

Seguro que los va a necesitar en la toma de protesta, arranque de campaña, cuando la presencia de los líderes nacionales de su partido, el PAN; le harán falta en el cierre de campaña y, más que nada, en la movilización (ahora prohibida por el INE) del día de los comicios. Para entonces faltan muchas lunas.

El más fogueado, el que ha mordido dos veces el polvo por la alcaldía capitalina, se desbocó en sus ansias de novillero por tratar de ganar una, la primera en las urnas.

Unos hablan de cuatro mil, otros hasta de seis mil almas que al viejo estilo tricolor tomaron la plaza del Ocho Hidalgo.

“Despacio que voy de prisa” diría el filósofo.

No es mal elemento ¿mal asesorado? proviene de la cultura del esfuerzo y, como López Obrador, tiene fe en que “la tercera es la vencida” o, en su defecto, se dedicará a otros temas menos rudos y costosos.

Hay que admirarle el empeño en cumplir con un objetivo que se le ha metido en la cabeza y es llegar a la alcaldía de Victoria. Otros ya hubieran colgado los tenis.

La primera vez que subió al cuadrilátero, el priísta Alejandro Etienne Llano lo noqueó con 22 mil 500 votos.

Quiso de inmediato la revancha y, en el 2016, su derrota fue por decisión ante un Oscar Almaraz Smer por diferencia de menos de dos mil sufragios. No cualquiera se queda con el ánimo vivo para meterle esfuerzo y dinero.

Si como él mismo dice, la tercera es la vencida, dentro de dos años el campirano de Llera se estará inscribiendo como suspirante a ocupar el viejo edificio del 17 Hidalgo, después de incursionar dos años por el Palacio Legislativo. Si pierde se desterrará a surancho.

Por lo pronto tiene en su haber el más estruendoso registro de los 22 distritos. Es un “calorcito” que no se notó en una mañana fría y con fuerte ventisca. Más le vale frenar sus ansias, controlar sus emociones. Si tiene la victoria en la bolsa le llegará en su oportunidad. La gente se cansa de tantas citas.

Debe confortarlo que Irma Sáenz Lara, la enemiga a vencer por Morena en ese distrito, es una perfecta desconocida, antipática e irascible.

Y debe entender que, en la temporada, tampoco le genera simpatías rodearse de un payaso zumbero cuyos bonos ciudadanos andan por los suelos.

Bien dicen que hay sumas que restan y una precisamente es la del alcalde González Uresti. Le saldrá cara esa amistad.

Sin salirnos del cuadro de partidos y candidatos, Morena realizó el sábado una presunta “operación cicatriz” en que primero invitaron a la prensa y luego le cerraron las puertas.

En ocasiones el éxito de los eventos se evalúan por presencia y en otras por ausencias.

El gran ausente de todos los eventos morenos, aun en sábados y domingos ha sido el señorito José Ramón Gómez Leal, hoy el primer morenista de Tamaulipas ¿qué le sucede?.

Por el contrario, quienes escucharon el discurso –en la misma reunión- de Américo Villarreal Anaya lo interpretan como un virtual destape como precandidato a la gubernatura para el 2022.

Pronunció un mensaje de Gobernador, candidato o representante personal del Presidente López Obrador.

Otros le dieron interpretación de informe de gobierno. Habló de los avances de la Cuarta Transformación, austeridad Republicana, los programas del gobierno federal en Tamaulipas, de los jóvenes comprometidos con el futuro, becas para estudiantes, discapacitados, adultos mayores ¿Le va a quitar la chamba al JR?.

Se olvidó del partido y la unidad que necesitan mantener si es que quieren ganar las diputaciones ¿no era para eso la reunión?.

En la otra esquina tampoco pierde pisada Héctor Martín Garza González, el jefe Administrativo de la SEP. Se descolgó por El Mante para visitar una escuela y conceder entrevistas de prensa.

El fin y principio de semana los partidos culminaron el registro de sus candidatos por las dos vías, mayoría y plurinominales. Luego habrá un tiempo de espera. Las campañas comienzan el 15 de abril.

De última hora el PRD presentó a sus plurinominales: Juan Manuel Rodríguez Nieto, Martha Patricia Gutiérrez Palacios, Luis Miguel Iglesias Elizondo. Juegan con el PAN para restarle votos a los oponentes.

Ellos representan la facción ganadora del pleito interno que se traten. Los otros, comandados por Osvaldo Valdez Vargas, son acusados hasta de vender el edificio y único patrimonio del partido en Tamaulipas, ubicado en 14 y Méndez, lo cual provocó una airada reacción del CEN.

Antes de escribir estas líneas no conocíamos la lista del PT pero, casi seguro que van Arcenio Ortega Lozano y Alejandro Ceniceros Martínez. Son los dueños del equipo, el estadio y hasta los balones.

Una mala noticia: En la gira del Presidente López Obrador a Madero, programada para la tarde del domingo, no habría mitin o concentración masiva ¿miedo a los abucheos?. La información oficial fue generada por el regidor jaibo Víctor Hugo Peñaloza.

En Matamoros el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca asistió al registro de los candidatos a diputados Verónica Salazar Vázquez y Héctor Escobar Salazar.

El que se movilizó desde Nuevo Laredo a Tampico es Gerardo Peña Flores, ex jefe de SEBIEN, para asistir a los registros distritales. Se perfila como pastor del Congreso es caso de que el PAN conserve la mayoría.

Cuarto Poder de Tamaulipas/