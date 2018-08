OPINIÓN PÚBLICA/ El perdón para los corruptos

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la novedad de que el PAN nacional otorgó el perdón –judicial- a cinco ex regidores pillos de Tampico, que comieron tres años de la mano de sus amigos tricolores.

No hay acusaciones de corrupción ante la Procuraduría, pero Julián Aurelio Zorrilla Estrada, Bonifacio Bandala Olivo, Miguel Pérez Alvarez, José Alfredo Gallegos Neri y Aura Giovanni del Angel Serna, en el futuro no podrán ocupar cargos partidistas ni de elección (no se especifica si administrativos).

No se les expulsó. Siguen siendo panistas pero con el señalamiento de corrupción en su frente.

La verdad que salieron lángaras. Le cobraron bien sus servicios al ex alcalde Gustavo Torres Salinas, también en problemas con la Auditoría Superior por mano larga en el cajón de la lana pública.

Según el juicio interno que le armó la Comisión Anticorrupción del PAN, dirigida por Luis Felipe Bravo Mena, Don Bonifacio se embolsó 600 mil pesillos aparte de lo que cobraba como regidor. Fueron depósitos en lo oscurito vía transferencia electrónica.

El problema vino por las indiscreciones y el “fuego amigo”, es decir, los mismos compañeros de partido.

La damita, Doña Aura Giovanni, se quedó corta porque su corrupción apenas llegó a los 160 mil del águila (pudo haber sacado mejor provecho).

Aurelio se embolsó 516 mil por medio de tres depósitos, 300, 126 y 90 mil por “adelanto” de ingreso como miembro del cuerpo edilicio.

Lo de Miguel Pérez sumó 538 mil, de ellos 300 mil como “anticipo de sueldos” y el resto como viáticos y “eventos especiales”.

La resolución dice que “recibieron una prestación sin las formalidades debidas”, lo cual encuadra como “conducta estimada acto de corrupción” aprovechando su posición de regidores.

En otras palabras, vil corrupción.

Después que se destapó la cloaca, cuando terminó la administración corrupta de Torres Salinas, los panistas fueron conminados a pagar. Pero es fecha que deben.

La denuncia en contra de los pillines la hicieron los jefes locales del partido, Sergio Meza López y Carlos Cepeda Ornelas ¿sintieron ventaja?.

Les queda la satisfacción que el partido, el PAN, no volverá a postular a la quinteta. Se advierte de urgencia para no aceptar sus candidaturas en el 2019, ni consejeros municipales ni estatales, y menos integrantes de planilla alguna.

En otro asunto, hombre de tempestades, siempre en la punta del grito, el ex candidato independiente al Gobierno del Estado, Francisco Chavira Martínez anuncia que la Universidad del Norte de Tamaulipas, de la cual es Rector, entregará tres doctorados Honoris Causa el próximo 30 de agosto.

No se trata de elementos comunes. El primero es el médico José Manuel Mireles Valverde, dirigente que fue de las autodefensas en Michoacán y luego encarcelado por el gobierno.

En el proceso electoral 2017-2018 “se le fue” una candidatura a diputado federal, aunque sigue al lado de Andrés Manuel López Obrador. Tiene su rating en la prensa.

El segundo es Mahmoud Mohamed Hamdy, funcionario de la embajada Egipcia en México y el tercero Joel Magallán Reyes, jesuita estadounidense identificado con problemas migratorios.

Sin duda hombre noticia, Mireles es un atractivo y allá estará la prensa cuando visite la fronteriza.

En otros temas, antes de irse, el alcalde de Matamoros, Jesús “Chuchín” de la Garza Díaz del Guante quiere vender Matamoros mediante un crédito disfrazado por mil 577 millones de pesos pagaderos a 12 añitos.

Como garantía quiere imponer las participaciones federales, que quedarán depositadas en el banco que gane la licitación de crédito.

La iniciativa entró este miércoles al Congreso, donde difícilmente recibirá el visto bueno de los diputados. Algunos panistas le quieren “atorar” el vuelo que se trae, a mes y medio de culminar su administración.

Perdió la reelección y la bronca será para los alcaldes de los próximos 12 años. Ni siquiera miembros de su partido, el PRI, están dispuestos a autorizarle que pida el crédito. El arroz parece cocinado.

Si cambiamos, el INE decidió que los 200 aspirantes a consejero del Instituto Electoral, deberán presentar su examen presencial el próximo 22 de septiembre en la gran capital.

No se ha difundido la lista pero deben estar los 150 que aspiraron hace dos años, más un tercio adicional. Si no llega hasta acá el plan de austeridad de López Obrador, valen la pena siete años de a 150 mil pesillos cada 30 días, más las prestaciones. La chambita es para tres.

La evaluación la aplicará El Colegio de México y el de “rasgos de carácter” la facultad de Psicología de las UNAM.

Este miércoles se publicó en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo por el cual se expide el “Manual administrativo de aplicación general en materia de control interno del Congreso del Estado”. Están chambeando en su reglamentación interna.

También, pero esto en el Diario Oficial de la Federación, se publica el aviso por el cual termina la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por la presencia de onda cálida en los municipios de El Mante, Antiguo Morelos, Gómez Farías, Nuevo Morelos, Ocampo y Xicoténcatl. Llegarán recursos del Fonden.

El Instituto de Previsión y Seguridad Social del gobierno estatal comenzó este 15 de agosto –y hasta el 27 de septiembre-, una campaña que llevará a revisar a más de 45 mil servidores públicos en sus niveles de glucosa, toma de presión arterial, peso y talla. Se llama “IPSSET cerca de ti”.

La UAT aceptó de nuevo ingreso, al semestre que comienza, a siete mil 300 alumnos que recibieron la bienvenida de parte del Rector José Andrés Suárez Fernández al inaugurar el evento “Conoce tu Universidad”, organizado con el fin de exponer a los alumnos todos los servicios que la casa de estudios ofrece para su formación integral.

Cuarto Poder de Tamaulipas/