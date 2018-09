OPINIÓN PÚBLICA/ El nepotismo que hiere

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El hombre sigue en campaña. Por lo menos ha perfilado algo que la ciudadanía quiere escuchar: No más nepotismo en los ayuntamientos, gobiernos estatales y la federación.

Se acabó “eso de que los gobernadores dejen a sus esposas en el gobierno”, menciona el señor López al comentar el sonado caso Puebla y Rafael Moreno Valle.

¿Cómo lo va a realizar? No ha dicho pero debe ser a través de reformas a la Constitución y a las Leyes electorales.

Por ahora la reglamentación no pudo impedir que el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, nombrara a su hijo del mismo nombre como candidato a sustituirlo.

“No queremos nepotismo”, dice el Presidente Electo, no es que ya llegaron y “mi primo y mi cuñada y mi tía y mi abuelo van a estar ocupando cargos en el ayuntamiento”.

El tema de la familia manejando los municipios es muy socorrido en Tamaulipas, sobre todo en los municipios “chicos”. Los hijos o hermanos de los alcaldes son los que manejan las chequeras oficiales.

Hay presidentes que llevan a su familia en las planillas, a su esposa como suplente. Tal es el caso de Llera con “El Sapito” de la Torre Valenzuela ¿va a impedir eso López Obrador?.

Ahí en Güemez el señor alcalde Carlos Cárdenas González quiso dejar a su madrecita como presidenta por tres años. No llegó pero era la intención.

En otras ocasiones, un alcalde que impone a su mujer como candidata por otro partido, y la hace ganar ¿Cómo impedir esto? Tendría que darse una reforma desde las candidaturas para que no jueguen los parientes. Abarcaría las regidurías y sus suplencias.

El caso se da en Victoria donde la regidora Miroslava Escalante Vázquez, del MC, dejó a su retoñita Karleny en el escaño de concejal.

O bien la regidora María de la Luz Martínez Covarrubias llevando como suplente a su marido Raúl Yépez, o viceversa en las diputaciones.

No son los casos únicos.

En Tampico Magda Peraza implementó una regiduría para su hermano Virgilio, quien de paso cobraba como jubilado del ayuntamiento.

Se da también entre los diputados. El reynosense Alfonso de León Perales, del Movimiento Ciudadano y luego independiente, tiene como costumbre imponer en las fórmulas y planillas a su familia.

Ejemplos sobran. Gobernadores recientes mantuvieron como funcionarios del gobierno a sus cuñados, y el clásico en que el “gobernadorcito” era el padre de uno de ellos. Hacia y deshacía por los rincones de Tamaulipas.

El Gobernador Emilio Martínez Manautou de plano –en el orgullo de su nepotismo- extendió nombramiento a su hija como jefa del Instituto de Cultura y a su yerno Raúl Blásquez Coppel como jefe de Obras Públicas.

Es el nepotismo que hiere, lastima al ciudadano que ve cómo las familias se apoderan del poder para extender y gozar de sus beneficios.

Si la promesa del señor López se lleva a la práctica tendría que ser desde enero. Pero si se trata de nombramientos administrativos, seguro que se podría evitar que los presidentes que siguen formen “alcalditos”, nombren (a partir del uno de octubre) como colaboradoras a sus esposas, hijas, hijos y hasta yernos ¿qué piensa usted querido lector?.

El señor López puede tener muchos defectos y hacer compromisos que no tienen sentido. Pero este en particular se me hace que sería saludable para la democracia y la buena marcha de la honestidad en los gobiernos.

Quedarían fuera de toda posibilidad de ingresar a la ubre presupuestal las primas tamaulipecas de Don Peje, Ursula y Josefina Mojica Obrador que residen en Tampico y andan de grillas en Morena.

Entre esos compromisos que hizo López con los tamaulipecos del norte, está el reducir el IVA a un ocho por ciento y el ISR al 20. Lo que no dijo es que el gobierno estatal y los municipales fronterizos dejarán de recibir muchos miles de millones de participaciones federales.

Los mayores privilegios los recibirán los fronterizos, en tanto que los habitantes del centro y sur solo pagarán y no recibirán los beneficios correspondientes al monto de sus impuestos.

Quitar el gravamen especial a las gasolinas también reducirá los pagos de participaciones al gobierno del Estado ¿qué va a suceder? Que los estados van a tener que crear sus propios impuestos.

Este lunes el diputado federal por el Movimiento Ciudadano, Mario Ramos Tamez, convocó a rueda de prensa para anunciar que está por abrir su primera oficina de gestión, la cual se ubicará en la calle 17, la cabecera distrital Victoria.

Anunció recorridos por el territorio estatal para reactivar sus comités municipales con rumbo a la lucha electoral del 2019. Lo más seguro es que él sea nombrado formalmente coordinador estatal en lugar de Gustavo Cárdenas Gutiérrez, ahora retirado de las lides.

Movimiento Ciudadano tiene seguras ya 14 regidurías, dos sindicaturas y pelea sendas posiciones en Madero y Matamoros. Aparte, de su grupo es el alcalde de Aldama.

En Altamira, el diputado panista Ciro Hernández Arteaga se sumó a las críticas en contra de su alcaldesa, también del PAN, Alma Laura Amparán. Andan “perdidos” dos mil millones de pesos, afirma.

Cada quien hace o dice sus locuras. El PRI ya propuso un salario mínimo de 265 pesos diarios a partir del uno de enero del año que viene ¿por qué no lo hizo antes?.

El próximo lunes uno de octubre la UAT será sede del Foro Estatal de Educación, cuyo objetivo es contribuir a que el nuevo programa educativo del estado mexicano se construya genuinamente con la participación de todos los interesados. Se trata de una consulta libre y amplia que busca escuchar la voz y experiencia de los actores comprometidos con la educación.

La Universidad invita a que se hagan las propuestas a la dirección http://porunacuerdoeducativo.com a más tardar el sábado 29 del presente. La sede será el Gimnasio Multidisciplinario Victoria a partir de las diez de la mañana.

Cuarto Poder de Tamaulipas/