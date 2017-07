OPINIÓN PÚBLICA/ El muchacho de la Azteca

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Que otra vez viene a Tamaulipas el ex Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Ahora con el argumento de dictar una conferencia en la zona sur.

La invitación circula en redes. Pero hay un, pero. Dícese que el CEN azul metió freno a sus acelerados precandidatos por aquello de los acuerdos que tiene en marcha el INE, para controlarles gastos.

No está confirmada la presencia de Don Rafa.

Si se anima de última hora, el señor estaría el viernes siete de junio a las seis de la tarde en el Centro de Convenciones de Tampico.

La tal conferencia se denomina “Proyecciones a Futuro en el País”, de la cual no parece haber impartido antes en la carrera que trae por los rincones de México.

Es bueno que venga. No está mal que explique de una vez, cómo es que dejó endeudado al estado de Puebla por los próximos 40 años, y qué futuro le depara a sus habitantes.

Que de pormenores de cómo es que la colocó como la “guachicolera” por excelencia de México (por encima de Tamaulipas).

Ya encarrerado, pues que disertara sobre el sistema de espionaje que implementó en la entidad para escuchar lo que hablaban líderes sociales, de partidos, grupos contrincantes y hasta sus colaboradores.

Urge que lo explique porque los mexicanos, así como estamos, con dudas, no podemos apoyar a un tipo que quiere meter su nariz en los asuntos privados de personas y familias.

El proyecto de Moreno en Tamaulipas es coordinado por la diputada Evelia Rodríguez García, de la merita colonia Mainero de Ciudad Victoria.

A última hora –si no es que ya se hizo oficial- podría cancelarse la presencia del señor Moreno por otra razón. Nadie ha hablado de rentar autobuses para los acarreados desde la capital o municipios cercanos a la zona conurbada.

La semana anterior visitó Victoria la precandidata Margarita Zavala. Pisó tierra pero no se dieron los benditos acarreados. Da la impresión que no recibió la bendición del que manda en la entidad.

De todas maneras, la casa de campaña de Margarita está funcionando en 18 y 19 Ocampo.

Este lunes Doña Mague se hallaba en Tabasco haciendo campaña. Desde allá publicó en redes: Aquí casual, comiendo PEJElagarto, una probadita del plato fuerte que vendrá en 2018.

Sobre “controlar” a los aspirantes a la presidencial, la intención va dirigida a los jefes de partido que hacen precampaña como López Obrador y Ricardo Anaya. Tienen años promocionándose en tiempos oficiales de radio y televisión.

La idea de los consejeros es mantener “piso parejo” para todos. De esos y otros partidos.

En caso de aprobarse –tiene qué porque es una orden del TRIFE-, la veda para la propaganda personalizada de los líderes entrará en vigor el ocho de septiembre, cuando inicia formalmente el proceso 2017-2018.

Que este lunes la Cámara de Diputados dio garrotazo a una de las más brillantes iniciativas enviadas por la 62 legislatura de Tamaulipas a cargo de Ramiro Ramos Salinas.

Fue desechada por no haberse dictaminado en el tiempo que marca la Ley para analizar en Comisiones.

Don Ramiro quería que, al tratar reformas a la Constitución Federal, las comisiones de diputados federales y senadores invitaran a las legislaturas estatales para escuchar sus puntos de vista.

La idea es buena. Tradicionalmente las cámaras federales envían sus minutas a que las aprueben los congresos locales sin darles oportunidad de emitir opiniones. Vienen con dos opciones: Sí, o no.

Que se sepa, en la historia de esta tierra jamás los locales han rechazado alguna iniciativa de sus contrapartes federales o el Senado.

Ramos Salinas había solicitado el apoyo de la COPECOL (diputados locales). Solo consiguió la firma de Nayarit.

Estamos a poco menos de un año de las elecciones de ayuntamientos y en el municipio capitalino hay mucha tranquilidad, tanta que desconcierta. Nos referimos a los partidos dominantes. No se mueven.

Del PAN se entiende, es partido en el gobierno y su gente no puede brincar las trancas. Deben esperar instrucciones del jefe a través de su partido. Si se mueven no salen en la foto.

En otros años su gente andaba en plena precampaña, actitud que ahora deberían tomar los tricolores. Son la oposición.

Hasta la semana anterior, en el establo panista se veía a Arturo Soto Alemán como la punta de lanza para “tomar” la capital en los comicios de julio del 2018.

Dicen que a la tercera es la vencida. Ha sido dos veces candidato. No le ha ido mal.

En el 2013 alcanzó 29 mil 600 sufragios en contra del tricolor Alejandro Etienne Llano, que se hizo del edificio de 17 Hidalgo con 50 mil 900.

Tres años después el muchacho de la colonia Azteca le volvió a meter ganas y se quedó más cerca del viejo palacio municipal. Conquistó 45 mil votos. Se quedó a poca distancia del ganador Oscar Almaraz Smer.

Cuando esos 45 mil ya los tiene en la bolsa, desconcierta declaración que hizo a la prensa. No piensa participar en la siguiente -2018.

Arturo es licenciado en Administración de Empresas por la UAT. Inició su carrera en la Secretaría de Hacienda como funcionario en Aduanas. Terminó como Administrador del SAT en Cuernavaca.

Es joven. Si no lo postula su partido, estaría desperdiciando una gran oportunidad de hacerse de la capital.

En otra esquina aparece el médico Jorge Pensado Robles. Tiene partidarios. Cree que pueden ganar el municipio.

De aspirantes de otros tiempos, nada han dicho. Lydia Madero se fue sin pena ni gloria. Elva Lidia Valles Olvera anda en otros compromisos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/