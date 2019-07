OPINIÓN PÚBLICA/ “El Guasón” construye su candidatura

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sin mucho escándalo, discreto, cada fin de semana visita Tamaulipas el jefe administrativo (Oficial Mayor) de la SET, Héctor Martín Garza González. Descansa haciendo adobes.

Mientras los otros duermen, poco a poco construye su candidatura. Les lleva ventaja a los contrincantes internos de Morena. Tiene dos años y medio más para hacerlo. Conoce el procedimiento, ya fue candidato a Gobernador

Este sábado se presentó en El Mante. Apadrinó a la generación 2013-2019 de una escuela donde él mismo estudió.

Publicó en redes: “Un reencuentro con mis orígenes… En El Mante, en donde algún tiempo de mi infancia viví. Fui padrino de los niños que terminaron su primaria en la escuela “Héctor Pérez Martínez”, donde fui alumno…

Después a “Diálogos por la Educación”.

Su papá trabajaba en el ingenio.

Visitó además el Cebetis 15 y presidió el Diálogo por la Educación con el sector magisterial de la región, en que participó como ponente.

No se despega de Tamaulipas.

El anterior fin estuvo en Miguel Alemán. Fue padrino de graduación del Cebetis 125. Ahí, personal directivo y alumnos le pidieron apoyo para financiar los camiones que hacen recorrido por la frontera chica, todos los días, para transportarlos hacia el plantel.

Como no hay lana directa, disponible, les ofreció su sueldo para que no se cobre a los muchachos, en tanto se resuelve en definitiva el problema.

No se diga de Reynosa. Recorrió el pueblo luego de la tromba que afectó la ciudad, para conocer los daños a la instituciones educativas. No batalló mucho para enterarse: Se inundó el Cebetis No. 7.

Llegó como “Santa Claus” y dijo que gestionará apoyos inmediatos para reponer el centro de cómputo, oficinas, laboratorio de análisis clínicos y demás instalaciones. Los daños fueron severos.

El 22 de junio apadrinó la generación del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 274, en Matamoros, que precisamente llevó su nombre.

El tres de marzo presidió en ciudad Victoria la graduación de la XI Generación del Doctorado en Metodología de la Enseñanza del Instituto Mexicano de Pedagogía, que también llevó su nombre.

Igual en la capital, el 21 de junio Garza apadrinó una generación del Cebetis 24 en que se graduaron casi mil alumnos en varias especialidades.

Ofreció a los muchachos libros y un viaje a la ciudad de México a los mejores 20 promedios, para que visiten el edificio de la SET y el Palacio Nacional. Ya emocionado los invitó también al cine, a todos.

El siete de junio asistió al torneo de sóftbol de convivencia del sector educativo tecnológico, que también se llamó “Héctor Garza González”.

Igual en junio entregó 50 mil pesos a la Liga Villa del Refugio, de Matamoros, para que pudieran asistir a un torneo nacional representando a Tamaulipas después de ganar la estatal en Altamira.

El uno de marzo tocó la capital para presidir reunión de directores y coordinadores del sistema de educación tecnológica y agropecuaria. Instaló como jefe regional a Jaime Torres castillo.

Más antes, 14 de enero pisó Altamira y Victoria. En esta se reunió con reporteros.

Fue candidato a Gobernador en 2016 ¿cuáles fueron sus compromisos? Otorgar pensión mensual a todos los discapacitados, imponer precios de garantía para los cultivos del campo, becar a los estudiantes de preparatoria y de manera universal a los de primaria y secundaria.

Hay un punto al que casi nadie puso atención. Ofreció crear la Universidad Pública Virtual, con lo cual el Gobierno del Estado no tendrá que gastar en aulas e instalaciones. Las carreras se cursarán por Internet.

Se comprometía en los primeros 120 días de gobierno iniciar una batida en contra del analfabetismo, que en Tamaulipas anda por el 3.7 por ciento de sus habitantes mayores de 15 años.

Como candidato a Gobernador en el 16´ alcanzó 32 mil votos. Quiere la revancha y, a como marchan las cosas, les lleva ventaja a otros posibles.

Además, es el más cercano al que manda en Palacio Nacional (ya no es Los Pinos).

Si cambiamos de tema pero sin apartarnos de los aspirantes, circula con profusión en redes el corrido de “El Truco”, militante del Partido Acción Nacional y que también tiene su corazoncito.

Con música de ranchero fara-fara, “son los versos para un hombre, amigo de los amigos, César Verástegui Ostos, como El Truco conocido”.

Como todos comienza con “voy a cantar un corrido de un hombre muy conocido, creció en la zona cañera, generoso y buen amigo”, y resalta que “sabe ganar elecciones y conquistar corazones”.

Aquí entre nos, el tema es “pegajoso” para –llegado el momento- elaborar jingles y promocionales rumbo a donde usted ya sabe, la Esquina del Poder.

Este mismo lunes el INE expedirá la convocatoria para nombrar al presidente (o presidenta) del Instituto Electoral de Tamaulipas. Otra vez un largo procedimiento con decenas de “suspirantes” ¿para que trabajen un año?. Morena tiene en marcha la reforma del Estado y Electoral.

La de Tamaulipas viene junto con sendos consejeros en Veracruz y Oaxaca.

El IETAM, como organismo público local podría desaparecer cuando en septiembre el Congreso de la Unión apruebe las reformas que tienen como fin ahorrar los miles de millones que ahora se tiran a la basura con el argumento del “costo de la democracia”.

La idea es que el INE organice las elecciones estatales a través de un consejo local integrado por cinco consejeros que ganarán menos que el Presidente.

Pero hablemos de buenas noticias. La UAT y el Instituto Mexicano del Petróleo, firmaron un acuerdo para la creación del Centro de Investigación e Innovación en Energía y Servicios, cuya infraestructura estará a la vanguardia en el desarrollo de proyectos de alto impacto para el sector energético de México.

Tendrá su sede en Reynosa, donde la universidad posee amplia infraestructura y experiencia en ingeniería ambiental y energética.

El Rector José Andrés Suárez Fernández y el Director del IMP, Marco Antonio Osorio Bonilla firmaron el Memorándum de Entendimiento en las oficinas del Instituto en la ciudad de México.

Cuarto Poder de Tamaulipas/