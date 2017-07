OPINIÓN PÚBLICA/ El “guardadito” del PRI

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Amigo lector, nos acabamos de enterar que, mientras Huberto Valdez Richaud no recibe ni un quinto para pagar renta de oficinas de su Movimiento Territorial, el CDE del PRI tiene un abultado “guardadito”.

Según el primer informe trimestral que Doña Aida Zulema Flores le presentó al INE ahí por abril, tenía en caja y bancos la suma de 6.1 millones de pesillos.

Para finales de junio –segundo trimestre- la cantidad debe ser superior en por lo menos millón y medio más, resultado de los ahorritos de la mujerona, o mejor dicho, del desprecio a las organizaciones partidistas.

Le decimos que debe tener más, por una razón. En el reporte del trimestre último del 2016, Zulema y su jefe de finanzas declararon esconder bajo el colchón 4.4 millones de devaluados.

Para marzo ya andaban en seis millones 202 mil pesillos, es decir, un buen crecimiento después que pagaron -les descontaron- las multas del INE por rendir malas cuentas en las campañas del año pasado.

Entre enero y marzo del presente, el CDE manejó recursos contantes y sonantes por 11.6 millones, de los cuales gastó 5.5 y le quedaron para pagar la renta del “Betico” Valdez.

En esos tres meses recibió subsidio del Gobierno del Estado por la cifra de 7.2 millones. Nadie de los 400 mil militantes que dice tener ha pagado cuotas, ni siquiera los funcionarios por elección que están obligados.

Con esos criterios, el otrora poderoso Revolucionario –su gente- se ha convertido en un vividor más del erario. Es lo mismo que hacen los “chiquillos”. Son vividores del presupuesto.

Como tenía que ser, la mayor cantidad de los egresos se destinaron al pago de sueldos y salarios con 3.1 millones. Ahí debe estar includio el “aumentito” que dicen que se autorizó Doña Zulema, de 64 a cien mil del águila (esto no lo pudimos confirmar con números).

Lo que sí confirmamos es que el anterior jefe del partido, Don Rafa González Benavides, recibía puntualmente 64 mil así tuviera febrero 28 días.

Dinero hay ¿Guardadito para la campaña? Lo mismo hacen el resto de los partidos.

La lana no es para que la escondan, es para gastarla. En especial la que proviene del tesoro público. Si no ejercen, el año entrante se les debe quitar ¿Es correcto?.

Otra observación. Don PRI estatal no recibió lana del nacional, pero tampoco transfirió a los municipales o a sectores. Aida se embolsó la lana que viene del IETAM (depositada directamente a las cuentas bancarias).

No hubo ingresos de los militantes ni en especie ni en fectivo, por rifas o sorteos, venta de bienes promocionales, propaganda utilitarias, conferencias o algo. Los tricolores ya viven directamente del subsidio oficial.

Después de los sueldos de Aida y su gente, reportaron al INE que en servicios generales gastaron un millón 312 mil pesos.

El único renglón de actividad que reportó el PRI, fue el de capacitación. Dicen haber pagado 55 mil devaluados.

En activos no compraron ni una aguja para remendar las bolsas de piel de la Doña.

¿A quién le debía? Según el dato, 75 mil a proveedores.

Si no nos equivocamos, a finales de año los jefes priístas reportarán al INE que pagaron millones de pesos en “comida para su personal”. Así lo hicieron el año pasado, y fue una de las razones por las que recibieron multas.

Y bueno, es más razonable alterar facturas y decir que son por comida, a que por cerveza como lo hace el Movimiento Ciudadano de Gustavo Cárdenas, o bien de su hotel.

Presentó facturas por millones de pesos por agua que, dijo, compró para ofrecer a los “periodistas y visitantes” de las oficinas del partido. Mientras las multas se descuenten del dinero público, no habrá termor. El día que las paguen de su bolsillo, los gerentes van respingar.

Por cierto, este vividor de la política reporta que tiene un “guardadito” de 460 mil del águila, que provienen también del subsidio oficial.

Cárdenas Gutiérrez paga mucho más en sueldos y salarios a los dirigentes y personal, que Acción Nacional.

Los azules reportan nómina por un millón 300 mil y Gustavo por un millón 700 mil.

Mejor luego continuamos con el tema con el caso del PAN, el único en que los militantes sí pagan cuotas. En el trimestre pasaron a cuchillo a 112 funcionarios que liquidaron 663 mil pesotes.

Como partido en el gobierno es el millonario. Su guardadito “bajo el colchón” anda por los 16 melones de tepalcates mexicas.

Lo que convence de los azules es que sí obligan a sus militantes –funcionarios- a cubrir cuotas. Lo salva ser la diferencia de los demás, unos vividores del sistema.

En otros asuntos, el jerarca de la sección 30 del magisterio, Rigoberto Guevara Vázquez, participó en la graduación de 44 nuevos profesores de la Normal Rural de San José de las Flores (eso queda en Guemes).

En su mensaje les dijo que llevan el gran compromiso de fortalecer la escuela pública, “esa que defendemos los maestros para las clases que no tenemos con qué pagar una escuela privada”, y les pidió que no se les olvide que hay que seguir defendiendo el normalismo.

Siempre vino a Tamaulipas el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa. El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca twitteó este jueves: El Gobtam y Sagarpa hacen entrega de incentivos a productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas para fortalecer sus actividades.

Más antes había comentado: Realizamos recorrido en procesadoras de cítricos de exportación. Fortalecemos la vocación productiva de la regón centro de Tamaulipas.

En la gira participó el alcalde Oscar Almaraz Smer, quien subió el siguiente comentario: El campo tamaulipeco tiene en Pepe Calzada y Francisco Cabeza de Vada a dos grandes aliados con resultados históricos.

Almaraz no descansa. Por la mañana asistió al programa de descacharización en la colonia Liberal para combatir el mosquito que produce el Dengue, Zika y Chikungunya, y estuvo en la limpieza de la avenida Michoacán.

En este periodo de vacaciones tampoco descansa el jefe de la Comapa, Gustavo Rivera Rodríguez, a quien no pocos tricolores ven cara de candidato a suceder a Almaraz. Han chambeado mucho en los primeros casi diez meses de administración.

Cuarto Poder de Tamaulipas/