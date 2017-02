OPINIÓN PÚBLICA/ El futurismo azul

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Falta mucho tiempo, pero …Se dejó venir el futurismo en las filas azules. Los ánimos se desbordan y las pasiones perturban.

En el futurismo rumbo al 18´ los actores le tiran a lo más alto, las senadurías. Ya en el camino se podrían conformar con una candidatura a diputación federal y, en última instancia, las alcaldías.

Elva Lidia Valles Olvera, hoy diputada federal, montada en el carro de Rafael Moreno Valle, ha emprendido una larga precampaña que la coloque el año venidero en el camino rumbo al Senado.

El sábado once de febrero tiene cabalgata en el municipio de Aldama. Se había pospuesto desde el seis de enero por motivos de agenda del Gobernador poblano, su padrino.

Ya está libre el señor Moreno, terminó su función ejecutiva este martes. En adelante se lanzará como caballo desbocado por los rumbos del país en busca de apoyos para tratar de “amarrar” la ansiada candidatura a la Presidencia de México.

Terco en sus aspiraciones, en los último meses ha visitado en varias ocasiones territorio cuerudo. Ahí estuvo en el informe de su pupila Valles en el Centro Cívico Gubernamental y se presentó en la Feria y Exposición Tamaulipas.

No podría perderse la cabalgata de Aldama en cuya organización participan los hermanitos Hervert, esos que dejaron un negro historial con los proyectos productivos del gobierno federal panista. Se clavaron la lana.

Prometen que será una “hermosura de cabalgata” con servicios gratuitos para los participantes: Médicos humanos y veterinarios, mecánico automotriz, vulcanizadora y seguridad pública. Sin faltar desde luego la “cheve” y el agua de fuego que se prestan para la ocasión.

Por ser mujer, Lidia marcha sobre seguro. La equidad de género le garantiza una candidatura y con mayor razón si, como parece, tiene el visto bueno del jefe político estatal y, en la urbe azteca, le responden los apoyos necesarios.

Del grupo compacto estatal no se le ve contrincante a la vista, pero ¿los varones? Es ahí donde se dará la lucha hacia el interior del equipo.

Ya se sabe, bien que se sabe (como diría aquel prófugo de la justicia), que son dos masculinos en posición de aspirar a ligas mayores.

César Augusto Verástegui Ostos, el Secretario General, marcha confiado en que la segunda posición en el gobierno le da derecho a seguir haciendo carrera política por la vía de los votos (ya fue diputado federal y local, además de alcalde dos veces).

Los antecedentes lo benefician. En sus tiempos, Enrique Cárdenas González envió al Senado a su secretario Morelos Canseco González, que más tarde buscaría la nominación al gobierno. Tomás Yarrington Ruvalcaba decidió que su colaboradora Laura Alicia Garza Galindo entrara por segunda ocasión a la Cámara Alta.

En la otra esquina marcha Gerardo Peña Flores, titular de la secretaría de los apoyos sociales. Es un encargo privilegiado para mantener “roce” con el voto duro, las bases que legitiman a los gobernantes. De ahí han salido candidatos.

Solo un detalle. De su equipo de colaboradores, Peña necesita convencer a dos para que empujen el proyecto: Alvaro Barrientos Barrón y Claudio Garza Jiménez, que pertenecen a otro grupo. Los demás son “suyos” y de nadie más.

Desde ahora mismo se vaticina que el jefe político de la plaza no permitirá que le “metan” candidatos. Conoce el territorio y sabe quienes están en posibilidad de conseguir los triunfos que necesita el establo azul nacional.

Ese futurismo abarca corrientes externas al equipo que maneja los hilos del poder. Son Carlos Cantú Rosas y Leticia Salazar Vázquez (ex alcaldes de Nuevo Laredo y Matamoros), que integran ya grupos de apoyo por diversos municipios.

Los decires afirman que serían la fórmula con equidad de género.

Si ellos consiguen respaldo de los dioses mayores del CEN podrían salirse con la suya. De lo contrario permanecerían en la fría banca por el resto del sexenio.

Don Carlos se sigue moviendo en redes. Este lunes un admirador suyo lo “destapó” para Gobernador y hasta para Presidente de la República.

-Mi Presi, vaya preparando el camino porque lo quiero ver de Gobernador. Lo bueno es que está muy joven y los años le sobran hasta para la Presidencia, pero primero para Gobernador, y eso que no soy de Tamaulipas pero aquí vivo. Hasta muy pronto.

Con los antecedentes anteriormente expuestos, podemos concluir que se pueden integrar dos fórmulas de aspirantes al Senado: Los que van con la bendición de Palacio de Gobierno y los que la buscarán por la libre pero con apoyos nacionales.

Antes de dejar el tema solo hay que hacer un agregado: Para el 2018 habrá menos inquilinos en el Congreso de la Unión. El PRI, tal y como lo prometió Enrique Peña Nieto en campaña, está pidiendo reducir en cien el número de diputados plurinominales y en 32 los senadores por la misma vía.

La única chamba nueva será un distrito electoral federal más, el noveno, que se ubicará en Reynosa (o se corre hasta Madero para comenzar el primero con Nuevo Laredo).

El prócer Don “Bocho” Ramírez Picasso, flamante presidente del PRI en Victoria, ya hizo su primer “acto heroico” sin despeinarse ni envolverse en la Bandera: Está en contra de los gasolinazos de Peña Nieto… Debería encabezar las marchas de protesta.

