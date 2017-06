OPINIÓN PÚBLICA/ El fuero de impunidad

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tienen razón los organismos no gubernamentales: Tamaulipas tiene hoy la oportunidad de sumarse a la tendencia nacional de eliminar el fuero de sus funcionarios.

La coyuntura es el Sistema Estatal Anticorrupción. Quedará “mocho” si no terminan los privilegios de unos cuantos.

Es el “cierre” para combatir la impunidad, investigar a los corruptos, hacerlos “vomitar” lo robado y enviarlos a la cárcel. Es el fin último de la renovación moral que ha ocupado la atención de los tres niveles de gobierno en los últimos años.

No tanto porque el fuero sea la evasión de la Ley, pero dificulta y retrasa los procesos para enjuiciar a funcionarios tan simples como regidores y comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAIT), o los gerentes de las Comapas.

¿Para qué pueden necesitar protección esos funcionarios? ¿Para que los jefes de la Comisión de Derechos Humanos?. Si quieren que alguien volteé la mirada hacia ellos necesitan trabajar, y es lo que menos hacen.

¿Cuántos gozan de impunidad Constitucional en esta tierra? Es incalculable. Están incluidos decíamos, los regidores; diputados, magistrados, consejeros de la judicatura, jueces, funcionarios de primer nivel, directores generales y… Casi casi los elevadoristas de Palacio.

Son muchos los que pueden escudarse en la protección oficial cuando cometen delitos. Para su desafuero es todo un circo que no se da todos los días.

El último conocido fue el de Juan Genaro de la Portilla Naváez, diputado priísta. El Cogreso del Estado, en jurado de procedencia se reunió un 24 de diciembre por la noche bajo la presidencia de Juan Alonso Camarillo.

Eran los tiempos de Manuel Cavazos Lerma, quien había cazado pleito con el de Altamira.

En lugar de reducir la lista, aumenta. Se extiende hacia los titulares de organismos descentralizados, que son bastantes; las empresas de participación estatal y fideicomisos públicos.

Si le echamos un cálculo muy leve, podemos afirmar que son miles los protegidos. Ahí están los titulares del Instituo de Previsión y Seguridad Social, Instituto de la Juventud, Instituto de Infraestructura Física Educativa, los rectores de las Universidades Tecnológicas, Instituto de la Vivienta y decenas más.

El artículo 151 de la Constitución de Tamaulipas dice que además de los meros jefes, “los titulares de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos e integrantes de los ayuntamientos”.

Con ellos ya entran miles. Van hasta los jefes de las Comapas, que es donde más se da la corrupción.

Miles que no deben gozar del manto protector de nuestra Carta Estatal, para enfrentar de inmediato a la autoridad persecutora del delito.

El Gobernador García Cabeza de Vaca se encuentra ante la oportunidad de hacerlo. No le va a restar votos, al contrario, le va a dar mayor popularidad. Pasará a la historia como el gobernante que eliminó el fuero para no proteger a delincuentes.

Tarde que temprano Tamaulipas llegará a eso. No puede quedarse a la zaga en el contexto nacional.

La ciudadanía ve con desagrado que, cuando un funcionario comete delito, pareciera que la Procuraduría le tiene miedo. Los diputados temen iniciar los juicios de procedencia para el desafuero.

Se ve en ocasiones que los fiscales “esperan” a que esas personas culminen su ciclo de impunidad para comenzar los procedimientos.

Ya es tiempo de parar eso.

Hablamos del fuero común. En lo federal viene siendo lo mismo. La Ley tiene procedimientos para el desafuero de funcionarios locales –como podrían ser los alcaldes-, pero el camino no conduce a ninguna parte. El Congreso debe ponerlos a disposición de la autoridad estatal para que aplique el castigo.

Es lo mismo para los Gobernadores, diputados y magistrados.

Lo único donde no vale protección es en los juicios mercantiles y civiles. Cualquier segundo frente que se sienta ofendido u ofendida, puede demandar juicios por alimentos. Se le conceden.

En Tamaulipas, en los últimos meses, han presentado iniciativas contra el fuero los partidos Movimiento Ciudadano y del Trabajo –legislatura anterior-, pero se opusieron los partidos dominantes, PRI y PAN.

Ya solo falta que, en esta ocasión, se opongan el PAN y el PRI (que en el orden no es lo mismo).

Si hay voluntad, el mismo día que entre la iniciativa podría salir el respectivo decreto ¿O no?.

La ciudadanía espera respuestas.

Hay una mala interpretación del fuero. Fue concedido para proteger el derecho a expresar ideas y opiniones y no para proteger corruptos.

Puede acotarse de muchas maneras. Por ejemplo algunos estados determinaron que la “protección” solo se da en las expresiones de los diputados hacia el interior del recinto legislativo.

En otros países se les brinda desde que salen de su casa al parlamento, y regreso al hogar.

Muy malo en cambio cuando en ciertos se da a los candidatos a puestos de elección desde el momento en que son postulados. Un cuento de nunca acabar.

