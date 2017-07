OPINIÓN PÚBLICA/ El dúo de cremosos

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Renunció Don Sergio Guajardo Maldonado a la delegación de SEDATU para aspirar a la presidencia estatal del PRI.

Pareciera que tiene la seguridad de ganar. De lo contrario no habría tirado a la basura la “piscachita” de sueldo que, por mes, debe andar por los 130 mil del águila más prerrogativas a que tienen derecho funcionarios federales como uso de celular, vehículos oficiales, gasolina, vales de despensa, ayuda de renta, seguros.

En cuanto lo hizo, el “fuego amigo” se le fue a la yugular por una presunta inhabilitación y despido en la hoy SAGARPA, hace 24 años.

Lo que pasa es que “Checo” tiene dos nombres, se llama Sergio Carlos, y no Sergio a secas.

La verdad es que hace un cuarto de siglo andaba por ahí de mandadero con su hermano Ernesto, el hombre de mayor confianza del entonces Gobernador Américo Villarreal Guerra. Lo tenía de pastor del Congreso, jefe del PRI y gerente de la CNC.

Todo un estuche de monerías. No tenía oportunidad ni de dormir. Decíase que de pie se echaba una pestañita.

Ernesto era conocido como El Cremas por aquello de ponerle demasiada a sus tacos. Luego se les llamó Los Cremosos, ambos campesinos “nylon” que tierra de ejidatario solo acumulan en las uñas.

Resumiendo con manzanitas: Sergio Carlos nunca ha trabajado en SAGARPA y, si no ha laborado, no pudo haber sido despedido (es más, en su vida jamás ha trabajado; pura nómina).

Es agrónomo por la UAT de 1984 y dice tener un diplomado en Brasil por la Fundación Getulio Vargas (ex presidente).

Uña y mugre de Tomás Yarrington, ahora cliente de un penal en Italia, lo hizo jefe de Distritos de Riego en la cartera de Desarrollo Rural y luego se lo llevó (para tenerlo más cerquita) a la dirección de Giras del Gobernaddor.

Llegó Geño Hernandez a la esquina del poder y Checo siguió bateando en el equipo compacto de los poderosos. Salió para dirigir la Liga de los campesinos, donde ya había estado el otro hermano cremoso.

Consiguió nuevo “padrino” que lo hizo diputado local por un distrito donde es “golon drino”, y en enero del 2013 la delegación de SEDATU, en que ya cobró su última quincena por adela.

El primer cremoso sigue metido en el gobierno.

Desde 1977 cobraba en el sistema de Escuelas Agropecuarias del país hasta que llegó a director general de 1994 a 2013.

A partir de esta última fecha –hablamos del primer cremoso- se dio de alta en la SAGARPA como Director General Adjunto de Concertación, donde se deja pagar una bonita lana, suficiente para conducir un BMW X3 que tiene un costo de contado de 750 mil pesillos.

Don Ernesto es egresado de Chapingo; el buen Checo es de la UAT. Agrónomos que confunden el sorgo con el maíz.

Total que Sergio Carlos renunció y se dispone a dar la batalla. Hasta se menciona que, para gastos de operación, recibe dinero de un partido opositor, lo cual nadie le ha comprobado.

Es legítimo que, como militante de un partido, aspire a dirigirlo. Sin duda es un tipo honesto (en lo económico).

El tiempo se acaba y los jefes tricolores no han enviado a un delegado que pudiera concertar una candidatura de unidad, es decir, llegar con un solo aspirante ¿Qué va a suceder? Pronto lo sabremos. El reloj avanza inexorable rumbo a la elección.

En otros asuntos, sin olvidar a los partidos, en Tula tienen preparado un gran recibimiento a Don Manuel López Obrador con motivo de la visita de precampaña que hará el 17 de agosto.

El grueso de la población que ya no quiere sabe más de PRI y PAN. Les han fallado las autoridades emanadas. Quieren probar con el Movimiento de Regeneración Nacional y, para ello, tienen lista a la Ana María Moctezuma Alonso, una mujer que como enfermera ha realizado labor social por muchos años.

En su tour por Tamaulipas Don Peje incluirá Jaumave. Lo malo es que quiere postular a “Don Billeto” Ricardo Quintanilla Leal, quien dejó cuentas pedientes cuando ya fue presidente.

La verdad es que la gente ya se cansó de los partidos e independientes. Ahí mismo en Jaumave, José Luis “El Gallo” Gallardo les ha dado mala experiencia.

Son municipios que viene a “amarrar” Don Peje. Sus operadores saben del malestar ciudadano.

En el Pueblo Mágico, por las filas tricolores, quieren repetir cartuchos quemados como René Lara Cisneros, quien utilizó la alcaldía para aterrizar proyectos personales de un hotel y una fábrica de champús.

Y quiere repetir otro que dejó temblando las arcas municipales, Cruz Walle Meza, un Don Juan de rancho que no aprovechó el dinero que se llevó porque lo despojaron las mujeres.

La luchadora social Moctezuma es la sangre fresca del municipio.

En Jaumave el profesor José Gudiño Cardiel está tratando de reorganizar las huestes priístas para recuper el poder en el 2018. Difícil pero no imposible.

Desde ahora esá pronosticado que ambos municipios serán posición de MORENA.

Por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, este lunes 31 regresa la actividad administrativa luego del receso vacacional de verano, a Rectoría, unidades académicas y escuelas, centros e institutos de investigación, gimnasios y demás dependencias universitarias.

A partir del cuatro de agosto serán publicadas en el portal www.uat.edu.mx las listas de alumnos de nuevo ingreso a licenciatura. Inscripciones y reinscripciones entre el siete y once de agosto y el inicio de clases el 14 en todos los planteles.

También este lunes inicia en Victoria una derrama por casi 25 millones de pesos en apoyos para once mil 500 beneficiados del programa PROSPERA, para lo cual el alcalde Oscar Almaraz Smer ha dispuesto de todas las facilidades para que este esquema se desarrolle sin contratiempos.

Trabajando de la mano con el delegado del programa federal, Miguel Cavazos Guerrero, se instalarán 250 mesas de atención personalizada. En su primera semana atenderá las colonias México,Tamaulipas, Satélite, Enrique Cárdenas, Solidaridad y San Marcos II.

Cuarto Poder de Tamaulipas/