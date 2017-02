OPINIÓN PÚBLICA/ El designio de los Dioses

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por cuatro meses fue la punta de lanza, la más combativa y entrona en el debate flamígero a favor de las causas de su partido tricolor. De pronto arrió sus banderas y se entregó a los brazos de la oposición.

¿Qué le ofrecieron los contrincantes a Copitzi Hernández García? La diputada por Río Bravo, la profesora que sí enseña en las aulas, la misma que demostró en los hechos tener más agallas que gente que solo calienta los asientos del Congreso del Estado como Carlos Morris Torre, sobrino consentido y lodo de aquellos polvos del pasado reciente.

Se apagó el discurso que levantaba aplausos y empequeñecía a sus colegas mediocres ¿se cansó de ellos?. No se fue sola. Con su voto a favor del PAN comenzó los funerales de la bancada del Revolucionario Institucional en la 63 legislatura.

La siguieron otros, Juan Carlos Córdova Espinoza, Irma Amelia García Velasco y la inútil (ex secretaria de Desarrollo Económico) Mónica González García, mejor conocida en la Tres Veces Hache como “La Pochita”.

Se acabó la bancada del PRI en el Congreso del Estado. Ya solo falta que tiren la toalla las “vacas sagradas” que encumbró el sepulturero del priísmo en Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, o sea los muchachos Rafael González Benavides y Alejandro Etienne Llano.

La semana anterior votaron en contra de la propuesta de su partido, bueno de su pastor ¿seguirán con la misma línea? Si es así, ya solo les queda aventarle tierra al féretro y colocar el epitafio.

Si no puedes con tu enemigo, únete a él, reza el refrán popular al que recurren los políticos seguidores de Maquiavelo.

Y el que tiene que agregar una muesca más a su pistola es el coordinador parlamentario, Carlos García González. Ha demostrado inteligencia para ir coptando a sus contrincantes. Ya pronto su bancada no tendrá con qué divertirse entre semana.

Por otra parte, el señor Rafael Moreno Valle se sigue paseando por Tamaulipas “como Juan por su casa”. Si conoce de urbanidad política seguro que pidió permiso al jefe del territorio.

Parece que no quiere andar por Puebla, tierra que gobernó y donde la ciudadanía no lo quiere, le pone las cruces.

Don Rafa tiene algo en común con su ex colega Egidio Torre Cantú. Ambos terminaron la gubernatura y se fueron de la entidad; dejaron endeudada hasta el tope la hacienda pública y la gente los odia y maldice.

Como lo tenía prometido, el fin de semana el ex Gobernador de Puebla hizo gira por Tamaulipas. El viernes llegó a Tampico, se reunió con empresarios, sostuvo en rueda de prensa y luego se fue para Aldama a la cabalgata De la Amistad que se hizo en su honor.

Quien sabe qué le ve a la tierra cueruda que no sale de aquí ¿convencimiento de su amiga Lidia Valle Olvera?. En Tamaulipas solo hay diez delegados nacionales del PAN. Ellos son los que podrán votar para nombrar candidato a la Presidencia de la República, que es lo que busca Don Rafa.

Tanto “placeo” por estos lares fortalece la sospecha de que, en efecto, el jefe de los vientos del cambio ya tomó partido sobre la sucesión presidencial o marcha en dos caballos, Moreno y Anaya.

Esta vez la difusión oficial del presidenciable se identificó con algo nuevo: “PAN Tamaulipas con Moreno Valle” .

Habría que preguntarle a Don “Kiko” Elizondo, del CDE, si en efecto ya les dieron “línea” para promover abiertamente al de Puebla, o se trata de partidarios que lo quieren ver en Los Pinos para pedirle una chambita.

Rafa fue nombrado el jefe de la cabalgata, o Mayoral como dice el argot del medio ecuestre.

Escribió en redes: Un honor haber recibido el mando de la primera gran Cabalgata de la Amistad.

Ahí mismo los comentarios en su contra no se hicieron esperar:

-Tamaulipas?, Bueno, mientras lo mantengan lejos de mi bella Puebla!!, escribió quien se identifica como Ana Torres.

-Pela´o ridículo, una cosa es querer hacer las cosas bien y otra andar de payaso…

– Llévenselo, pa´qué lo queremos acá.., apuntó una mujer en twitter

-Y de deudas ¿cómo andamos?, comentó quien se identifica como Mr Bean.

Es que el señor Moreno habría dejado deudas por más de 76 mil millones de pesos incluyendo el disfraz de los llamados PPS (proyectos para la prestación de servicios), con lo cual colocó a esa entidad con el nada prestigioso primerísimo lugar nacional en cuentas por pagar.

Según los analistas, la deuda de Moreno se pagará en por lo menos de 50 años. La de Egidio en los próximos 20.

A la hora de escribir estas líneas desconocíamos los resultados de la elección del PAN en aquellos municipios donde hubo más de un contendiente. De todas maneras no se esperaban brincos ni sombrerazos. Ahora son gobierno y no deben dar la impresión de debilidad.

En Victoria de última hora se cumplió el designio de los Dioses y el señor César Guerra Montalvo fue ungido como gerente supremo de la capital y anexas. Una visita de su contrincante ante los “ingenieros de operación” de Palacio, fue suficiente para convencerlo que debería haber candidatura de unidad.

Una repetición que vale la pena. El primer fin de un partido político es llegar al poder; el segundo es conservarlo. El mando no se comparte ni la mano debe temblar cuando se toman los hilos del reino.

El jefe debe tener a gente de su confianza en los puestos clave. Si se equivoca en el ejercicio, solo será responsabilidad suya.

Al asumir el timón azul, Guerra Montalvo explicó que dividirá la capital (el municipio) en cuatro regiones para emprender su tarea partidista; que cada semana convocará a conferencia de prensa y en barrios y colonias le conseguirá chamba a todos los egresados de doctorado, maestría y licenciatura.

Algo interesante también: Que para octubre del 2018 su partido administrará la capital.

Cuarto Poder de Tamaulipas/