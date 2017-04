OPINIÓN PÚBLICA/ El descrédito del chinito

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hace bien el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en reunirse con el secretario de Gobernación, Migue Angel Osorio Chong, para pedirle más energía en el combate al narcotráfico en la entidad. Es función directa del gobierno federal.

La competencia del fuero común llega tanto como al narcomenudeo, aunque su autoridad debe preocuparse por la seguridad de sus habitantes.

Sin embargo en esta tierra cueruda ya no le creemos al chino Chong. Nos ha quedado mal el infeliz y más le vale que ni venga por acá a solicitar el voto como candidato a la Presidencia de México.

En lenguaje llano, es un mentiroso. Prometió estar atento y resolver los problemas de inseguridad en esta tierra, y nada. Aquí no creemos en él.

Hace ya casi tres años, el 13 de mayo de 2014, en Reynosa, anunció una nueva estrategia de seguridad que dijo sería infalible en la desarticulación de bandas delictivas, combatir el tráfico de personas, sustancias, armas y dinero, además de garantizar instituciones de seguridad suficientes y confiables.

Desde los escritorios de la ciudad de México dividieron a Tamaulipas en cuatro zonas de acción: Frontera (Matamoros-Reynosa), Costa (municipios del sur), Centro (Victoria y Llera) y el Sur (Mante y los Morelos), demostrando que no conocen ni la geografía estatal.

Prometió el chinito que cada mes estaría por este pedazo de patria “evaluando” acciones. Mintió. Apenas regresó unas veces y se “perdió”, puso pies en polvorosa.

Llegó muy “sácale punta”, como dicen por estos barrios, y quedó mal con el respetable ciudadano.

Si el Gobernador Cabeza de Vaca le pidió mantener una coordinación muy cercana con las autoridades locales, a fin de lograr mejores resultados en el combate a la inseguridad, acá entre nos le decimos que no le crea mucho al oriental.

Después de aquel histórico compromiso de Reynosa, el 26 de mayo, 13 días después de su promesa acudió a Tampico a una “evaluación”. Se llevó al gabinete de seguridad de la federación y dejó escapar su discurso demagógico.

El nueve de junio de ese mismo año andaba por ciudad Victoria haciendo más promesas de devolver la tranquilidad a los tamaulipecos.

Como siguiente punto de vacaciones seleccionó Matamoros, el que visitó el dos de julio (mismo año). Igual, nada de resultados.

De ahí pa´l real se perdió. No volvimos a saber del señor Osorio hasta mediados de diciembre del 2016 cuando anduvo por esta tierra, pero no para tocar temas de seguridad sino de actas de nacimiento ¡hágame usted el refabrón cavor¡.

Cuando anunció el maravilloso operativo en Reynosa era porque Tamaulipas ocupaba el segundo lugar nacional en secuestros, el cuarto en extorsiones y el décimo en homicidios.

Casi tres años después hemos “mejorado” la deshonrosa distinción: Tenemos la medalla de oro nacional en esos tres y otros delitos.

Aquí ya no le creemos al chinaco y más le vale que se vaya buscando otro pretexto para su “posicionamiento” como abanderado priísta a la Presidencia en el 18.

Nos dejaste olvidados y a nuestra suerte. Si verdaderamente estás preocupado por los problemas de los tamaulipecos, te hubieras dado tu vueltecita por Reynosa el fin de semana cuando los fregadazos se pusieron a peso.

Si no fue cuando los balazos, es tiempo que te descuelgues para anunciar que vas a indemnizar a los civiles que resultaron afectados en propiedades (vehículos y negocios) por los hechos violentos.

Más te vale que ni te pares como precandidato o candidato porque los paisanos te van a abuchear.

Aparte, en los últimos días dependencias del Gobierno del Estado son acosadas por delincuentes cibernéticos. Es tanto que la administración hizo dos aclaraciones públicas.

Una, que la jefa de las finanzas, María Gabriela García Velázquez no tiene ninguna cuenta personal en redes sociales como facebook, twitter, google o cualquier otra.

Aclara el comunicado oficial que, si usted recibe solicitud de información de alguna cuenta de correo, teléfono, mensajería o red social a nombre de la Tesorera, que no la proporcione porque son cuentas apócrifas.

La segunda aclaración es que la Secretaría de Seguridad Pública no cobra (500 pesos) por bajar de redes sociales la convocatoria para ingresar a la Policía Estatal Acreditable. Es gratuito.

Los vivales no descansan. Hay que tomar las precauciones debidas para evitar ser víctima de fraudes.

Como estaba pronosticado, el TRIELTAM (Tribunal Electoral de Tamaulipas) ordenó a la Comisión de Justicia Partidaria del PRI nacional, resuelva de fondo en un término de cinco días la inconformidad de Enrique Cárdenas del Avellano, que se siente afectado porque el tricolor no ha convocado a renovar el comité estatal.

El tribunal revocó la resolución de la CJP de considerar la queja interna de Enrique, como incongruente y contraria a derecho.

No lo cuente usted pero lo más probable es que los señores de la Comisión y del CEN, se van a pasar por el arco del triunfo –otra vez- el resolutivo de doña Marcia Garza Robles y compañía.

El ayuntamiento de la capital festejará a los niños en su día este domingo 30 de abril en el espacio Libre 17. Ahí estará el alcalde Oscar Almaraz con los espectáculos infantiles en tres escenas, actividades recreativas, exposiciones a las que se sumarán los grupos de seguridad pública con la exhibición de sus equipos.

Con la participación de directivos, profesores y estudiantes, la UAT puso en marcha el XI Festival de Lectura promovido a través de la Dirección de Difusión Cultural en el Campus Victoria. La apertura se llevó en Ingeniería y Ciencias donde se leyó en voz alta parte de la obra poética del escritor victorense Juan José Amador, cuya antología se publicó recientemente.

Que Don Felipe Garza Narváez abandonó las filas del partido tricolor, donde militó toda la vida ¿eso es bueno o es malo para el partido?.

Cuarto Poder de Tamaulipas/