OPINIÓN PÚBLICA/ El “chivito” del gobierno

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ya es tiempo que los partidos políticos piensen en conseguir recursos propios para no vivir del gobierno.

Desde el “salinato”, cuando entramos al “primer mundo” del Tratado de Libre Comercio y la OCDE, los jefes de las organizaciones políticas están esperanzados en el subsidio.

Se olvidaron de las rifas que acostumbraban, subastas de ganado, loterías y hasta kilómetros del peso. Ahora solo el “chivito” oficial y a pelearlo con dientes y garras.

En Tamaulipas, la última rifa que efectuó el Revolucionario Institucional fue en 1995. Fueron varios vehículos que le dejaron recursos para el sostenimiento permanente y las campañas.

Más antes también organizaban grandes subastas ganaderas. Con ese procedimiento llegaron a construir el edificio del CDE por el bulevar Balboa. En las campañas siempre había una subasta de bovinos, equinos y hasta chivas y borregas.

Los azules también hacían la luchita por conseguir billetes, rifitas y eventos de poca monta.

Cuando Francisco Garza de Coss fue jefe estatal quiso aventarse un “tiro” grande y le fue mal. El evento quedó en un fraude colectivo que generó la averiguación penal 397/2010 cuyo expediente sigue abierto en la PGJE.

La denuncia inicial es de Don Jorge Ángel Camargo Torres, ex diputado local, a quien le “metieron” diez boletos de a cien pesos cada uno y, al final, ni los saludos le mandaron.

La rifa de una camioneta y un automóvil no se realizó. Quedó en fraude. La Procuraduría siempre protegió al entonces pastor Garza de Coss.

Los comités municipales también se quemaron “milando”. Se les había prometido el 25 por ciento de las ganancias y el cinco directo para los vendedores. Nada cobraron.

Aparte, una computadora e impresora a aquellos municipales que entregaran talonarios a más tardar el 31 de diciembre del 2008.

Otra de las que aportó pruebas a la demanda fue Lina Santillán Reyes, entonces dirigente del PAN en Victoria. Fue a declarar a la Procuraduría pero, al final, nunca supo de su denuncia.

Es un tema para la Comisión Anticorrupción de los azules. Sus integrantes no tienen chamba. Se están mosqueando. No hallan que hacer.

Por ahora Acción Nacional marcha en caballo de hacienda, como dicen los rancheros. Es el partido mayoritario y tiene los subsidios más altos. Al rato le pueden cambiar los vientos, como al PRI. Necesita prepararse.

Viene el tema porque el IETAM sesionó este miércoles y acordó que los partidos pueden recibir apoyos privados hasta por la suma de 2.3 millones de pesillos en el ejercicio 2017.

Según las normas nacionales, la cifra se consigue del dos por ciento del subsidio ordinario que tienen.

La idea es que no se meta dinero proveniente de ilícitos, de la delincuencia pues, algo que sería muy grave.

Deben acostumbrarse a sorteos o rifas “entre amigos” para que saquen lana para las campañas. El “chivito” ya no puede venir del sector oficial.

Como primer ejemplo debemos mencionar al PRD, que ya está muerto y prácticamente sepultado víctima de sus luchas intestinas y trácalas.

Ya no recibe subsidio público en el estado, debe alrededor de cuatro millones de pesillos y tampoco tiene derecho a financiamiento privado.

Después de años de voracidad de sus jefes, disputas y entreguismo al gobierno estatal, se disponen a martillar el último clavo del ataúd. Están en la quiebra total.

Era necesario. Tienen años sangrando al erario. Se convirtió en una cueva de vividores que incluso con las armas disputaron el botín de las prerrogativas. Las hordas salvajes peleando por un hueso.

Alberto Sánchez Neri y Osvaldo Valdez Vargas se acabaron a la institución. Ya no tienen para pagar la renta del comité estatal por la calle 17.

Querían reconstruir el viejo edificio de 14 y Méndez que les fue donado por el gobierno del estado en los tiempos de Emilio Martínez Manautou, pero no le dieron aviso a la autoridad municipal. Los trabajos quedaron suspendidos hasta que tramiten los permisos.

Perdieron la diputación de minoría en el Congreso del Estado y las regidurías se cuentan con los dedos, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Madero, Altamira, Río Bravo.

Su candidato a Gobernador, Valdez Vargas, el cacique de la organización, consiguió 17 mil votos que representan el 1.2 por ciento del total emitidos el pasado junio.

Junto con los perredistas van el PT y el PES que tampoco alcanzaron el mínimo requerido para el subsidio oficial.

Por lo menos los de Esfuerzo Social tienen una “caja chica” que se llama municipio de Díaz Ordaz. Los demás se quedan milando.

Es una advertencia para los partidos. Necesitan buscarle, generar recursos propios ya sea de cuotas de sus militantes o actividades que les generan lana.

En otros asuntos el camarada Andrés Manuel López Obrador visitó Nuevo Laredo, donde en rueda de prensa se pronunció “porque no haya asedio ni represión a los medios de comunicación”.

De oficioso el hombre. Debería venirse a radicar algunos días a Tamaulipas para que conozca la realidad que viven los representantes de los medios.

Y si tocamos el tema de seguridad, el gobierno estatal anunció el traslado de once internos del penal de Victoria al de Altamira. Con ellos, son 13 los que cambian de reclusorio, de los 15 fugados y recapturados. Algo normal en el sistema carcelario para evitar riesgos.

Por cierto, no ha trascendido mucho del auténtico “muerto” de una riña en el interior del Cedes de la capital –como lo difundió el colega Antonio Arratia Tirado- ¿quién es verdadero?

El Tribunal Electoral del estado le dio la razón al CEN panista en la que Owen Raúl Vázquez Salazar descalifica el registro de Rosario González Flores, nominada como presidenta del partido en el puerto.

PD.- El sábado hay boda en San Miguel de Allende, Guanajuato. Dicen que va mucha gente de la capital. Hay hotel gratuito.

Cuarto Poder de Tamaulipas/