OPINIÓN PÚBLICA/ El cártel del ISSSTE Tamaulipas

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Son pillerías grandes, tanto que posiblemente hayan tenido participación directa los últimos delegados del ISSSTE, sin olvidar al presente, Juan Manzur Arzola.

Hay una demanda penal y otras que vienen en camino.

El motivo es la sustracción o robo de bonos económicos para empleados, y falsificación de firmas y documentos para “gestionar” préstamos a nombre de terceras personas.

Aparte de Manzur, es señalada como operadora de toda la red de corrupción una mujer de nombre Lariza Martínez Rojas, metida desde hace largos años en Prestaciones Económicas de la delegación Tamaulipas.

La mención dice que ella es la responsable directa de los presuntos ilícitos. La acusan de sustraer anualmente los bonos del personal.

Por ahora hay una demanda penal en la PGR con el número de expediente 017/2017, en Matamoros, en contra de Manzur y Martínez.

Proviene de un jubilado, Gabino Villegas Torres, a quien el Instituto comenzó a descontar por un presunto préstamo de 200 mil pesos en efectivo, que él no había pedido.

De antemano agotó el diálogo y conciliación. La lana no apareció.

Hay la seguridad de más víctimas que no se han dado cuenta que su identidad fue clonada, no se atreven a denunciar, o bien tienen la promesa de restitución de su dinero

La otra modalidad, que ya va rumbo a la Procuraduría, consiste en la clonación de tarjetas SI VALE o el desvío de los dineros por parte de la funcionaria.

Se habla de alrededor de 30 empleados que año con año, en el berenjenal burocrático de Martínez Rojas, han visto perdidos sus pagos.

Uno de los casos más sonados es el de Roberto de la Garza Moreno, víctima del Cártel del ISSSTE entre 2014 y 2016.

En una carta dirigida a Alfonso de León Perales, jefe de la sección 33 del sindicato del Instituto, se hace saber que el trabajador no pudo cobrar sus bonos decembrinos en el 2014 porque no había fondos.

Otra para el delegado del organismo, Enrique de la Garza Montoto, con fecha 17 de mayo del 2015, en que se le pide que intervenga a favor de varios empleados de Matamoros que estaban en la misma situación.

Lariza falseaba que había enviado los documentos a México, lo cual era mentira.

Ante los Reclamos, finalmente Roberto cobró meses después y supo que Martínez no tramitó ni gestionó el depósito a la tarjeta en tiempo y forma.

La historia se repitió con la misma persona en el 2015 cuando decidió hacer su “guardadito”, es decir, no sacó de inmediato el dinero de su tarjeta.

Por fin, cuando se presentó al cajero, se dio cuenta que apenas tenía cien pesos en existencia.

El 13 de noviembre del 2016, casi un año después, solicitó a la empresa Si Vale México, que se haga un análisis de su reclamo y se le reponga el dinero.

Le habían informado que la tarjeta a su nombre fue utilizada en Soriana Los Pinos, Veracruz, para hacer compras por diez mil 800 pesos, que él jamás realizó pues vive en Matamoros.

Intervino la delegada sindical, María de los Ángeles Cárdenas, para exigir que Martínez cumpla con las funciones inherentes a su cargo y no le violenten los derechos al trabajador del organismo.

Es fecha que al afectado no se le repone el dinero. La sospecha de la clonación recae sobre el mismo personal del ISSSTE. Los antecedentes históricos así lo hacen saber.

Esta es solo una parte de la historia del cártel del ISSSTE.

Aparte, el presidente de Victoria, Oscar Almaraz Smer, sigue anunciando obras. Esta vez se refirió a un programa de mil 700 metros cuadrados de concreto hidráulico de la calle Rómulo Cuéllar, colonia Ampliación Sosa, y la construcción de un comedor escolar equipado en la primaria Martha Jaramillo Hernández.

Otras pavimentaciones son en las colonias Mariano Matamoros, Reforma, Ampliación López Mateos, Monte Alto, Las Torres y Luis Donaldo Colosio, así como el acceso principal a la preparatoria federalizada No. 3.

Pues bien, el Congreso del Estado sacará este miércoles, en su sesión ordinaria, las reformas y adiciones a las Leyes de Desarrollo Urbano y de Alcoholes, para prohibir en territorio estatal las casas de juego y bailes lascivos y sexuales.

Es la iniciativa del Gobernador García Cabeza de Vaca para prohibir las licencias de uso del suelo y construcción de centros de apuestas y bailes con mujeres, en busca de reducir los ingresos de los grupos delincuenciales.

Los diputados que comanda Carlos Alberto García González le echaron todas las ganas desde la semana anterior, analizaron, vieron la conveniencia y lograron emitir el dictamen respectivo.

Le dimos una leída y solo encontramos una modificación al texto original de la iniciativa: Fue eliminada la palabra “table dance” que es evidente no existe en la reglamentación de los tugurios.

De todas maneras, los centros de bailongo con tubo y tanga –o sin ella-, no se escapan.

La esencia está aquí: Los Ayuntamientos en ningún caso podrán otorgar licencias para la construcción de casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juegos o similares, cualquiera que sea su denominación, así como para centros donde se presenten espectáculos con personas que realicen actos de exhibicionismo corporal o con fines lascivos o sexuales.

Buen avance en la lucha contra los “desplumaderos” –casinos- que han dejado en la ruina (ludopatía) a no pocos tamaulipecos, y en el control de la prostitución.

Bajo la dirección de la Secretaría General de Gobierno, se realizó en la Torre Bicentenario la primera reunión de los tres órdenes de gobierno para implementar el Operativo Paisano entre el 12 de junio y 17 de agosto, ciclo en que llegan de vacaciones a México, procedentes de Estados Unidos, gran número de connacionales.

Se les atenderá y protegerá. Participarán 67 observadores en su favor, para que no sean víctimas de los cuerpos policiacos y aduaneros.

Allá en Jaumave el profesor José Gudiño Cardiel comenzó a desempolvarse rumbo al proceso electoral del 2018.

Cuarto Poder de Tamaulipas/