OPINIÓN PÚBLICA/ El “agarre” en Reynosa

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas- Vaya des… mother que se traen los morenos en Reynosa con la postulación de su candidato a alcalde. Una lucha intestina de tribus (hordas más bien) en que abundan acusaciones de centaveo.

Sigue en el aire la presunta decisión de la Comisión Nacional de Elecciones en favor de José Ramón Gómez Leal, mejor conocido como JR (o el cuñado incómodo), por sobre desertores del PRI.

Alrededor del mediodía del miércoles, el delegado especial del CEN para Tamaulipas, Renato Molina, publicó en redes la resolución del colegiado, dejando atrás a Rigoberto Garza Faz, Alberto Javier Zertuche Zuani (así lo nombra) y Mauro de la Fuente Arpáiz, “por lo que José Ramón Gómez Leal es ya el Coordinador de Organización de Morena en Reynosa”.

Momentos después el “agraciado” replicó el comentario y señaló: “Amigos reynosenses, muchas gracias por confiar en mi, me acaban de nombrar coordinador de Reynosa, próximamente candidato a la alcaldía de Reynosa por Morena. Le pondré todas mis ganas y les pido todo su apoyo para sacar el proyecto adelante. Como siempre, por este medio estaré a sus órdenes”.

Más tarde el profesor Enrique Torres Mendoza, jefe estatal de MORENA, desmintió la afirmación del delegado y comentó que Ramón, “no es candidato en Reynosa”.

De acuerdo con los procedimientos arcaicos de los pejistas, la nominación arranca con la coordinación territorial (estatal, distrital o municipal) y él, JR, contendió como tal en Reynosa. Se inscribió para ser coordinador y no para senador o alcalde.

Sin embargo el 19 del presente, luego que el CEN decidió que el abanderado al senado sería Américo Villarreal Anaya, encabezando la primera fórmula, el JR difundió un video en que acepta que perdió pero seguirá trabajando con el partido, “para echar al PRI y al PAN de una vez por todas”.

El muchacho ha recibido una andanada de acusaciones. Algunas refieren que la convocatoria prohíbe registrarse como aspirante a dos cargos a la vez, senador y alcalde (quieren ignorar que las decisiones las toma un solo hombre).

No es militante del partido. Era independiente hasta que en junio del año pasado fue invitado por AMLO a una actividad que realizó en ciudad Victoria.

Lo cierto es que el jovenazo tiene bastantes posibilidades de ganar.

Si Morena lo ratifica, se enfrentará con Jesús María Moreno Ibarra, El Chuma, que será candidato por el PAN por tercera ocasión. Ya mordió el polvo en 2010 y en 2013.

Veamos.

Como aspirante por la libre en el 2016, José Ramón presentó ante el Instituto Electoral 37 mil firmas, algo así como tres veces más del mínimo requerido.

En las elecciones constitucionales se llevó 55 mil 795 sufragios, muy cerca del PRI que se alzó 63 mil 900.

Ambos fueron vencidos por la candidata Maki Ortiz Domínguez, del PAN, que sumó 82 mil 500.

La hazaña del JR está en que, después de abandonar a su partido, el PAN, y sin estructura, jugando por la libre, consiguió ese alto número de sufragios.

Otra fracción de los morenistas apoya como abanderado a Rigoberto Garza Faz, desertor reciente del PRI pero también con altas posibilidades de ganar.

Si le hacemos caso a la publicación del delegado de Morena, en Reynosa están listos los aspirantes de los principales partidos y coaliciones: Por el PRI, Serapio Cantú Barragán, PAN Chuma Moreno Ibarra, y Morena José Ramón Gómez.

La definición no tarda mucho. El domingo próximo andará por Nuevo Laredo el mero mero petatero, López Obrador. Como hay veda en precampañas, presidirá reuniones privadas.

Afirman los rumores que el señor viene a presentar “en familia” a dos desertores más, Carlos Canturosas, que viene del PAN, y Ramón Garza Barrios, del PRI.

Ellos harían mancuerna por la diputación federal y presidencia municipal, aun con todas las presiones que les llegan de Palacio de Gobierno en ciudad Victoria.

Si cambiamos de tema, Don PRI también avanza. Ya publicó la convocatoria para las presidencias municipales.

En rueda de prensa, el jefe estatal “Checo” Guajardo difundió una primera lista de precandidatos “amarrados” por la vía de la unidad.

Serapio Cantú Barragán está firme por Reynosa, Miguel Alemán Servando López Moreno; Méndez, Elida Salinas Cedillo, quien fue candidata en el 2016 y perdió (su esposo, el entonces alcalde Pedro Loera Almaraz, le quiso dejar la silla).

Rosario Sánchez Hernández, de Antiguo Morelos, mejor conocida como “Chayo”, es la dirigente local del PRI y, en 2016, quiso ser la abanderada a la presidencia. Le ganó por dedazo Guadalupe Reyes, que mordió el polvo.

Tienen firme su candidatura, Jazmín Pérez de la Fuente como precandidata en Llera; Madero, Roberto Razo; Altamira, Carlos Toral Mendoza; Padilla, Salomón Rodríguez Gómez; San Carlos, Francisco López Villafranca; Casas, Mirna Sánchez López y San Fernando, Gabriel de la Garza Garza.

Uno de los municipios más difíciles para el partido es Tula donde hay un animalero de aspirantes: Eleazar Fortuna Maldonado, Cruz Walle Meza (El Pitayero), Juana María Sánchez Astello (La Parabólica), Ramiro Cantero Medina, Arturo Portales Castillo y Juan Bustos Niño.

En la lista hay auténticos delincuentes y perdedores. Bustos dejó ir la alcaldía en el 2016 frente a “Toño Láminas” Leija, quien repetirá por el PAN.

Si dejamos un poco los lectoral digamos que el presidente del Congreso del Estado, Glafiro Salinas Mendiola, se reunió con el secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar, a quien reiteró el compromiso del Poder Legislativo de apoyar los programas y proyectos encaminados a elevar la calidad educativa en Tamaulipas.

Por su parte el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se hallaba en Reynosa en la primera etapa de la gira Vive Sin Drogas Azteca (televisión Azteca), que el gobierno del estado y el DIF apoyan e impulsan para llevar un mensaje de prevención a los jóvenes sobre el consumo de enervantes y a contribuir en la reconstrucción del tejido social.

Cuarto Poder de Tamaulipas/