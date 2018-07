OPINIÓN PÚBLICA/ Diputados, gestores de nada

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Actúan como si estuvieran en funciones. Falta mucho para que se cruce la banda presidencial pero Andrés Manuel López Obrador ya gira instrucciones, toma acuerdos, recibe a visitantes extranjeros. Ya tiene su gabinete completo.

Es algo que no habíamos visto en la historia reciente de México. Por lo general el gabinete se daba conocer un día o dos antes de la toma de posesión del nuevo presidente.

¿Quién se lo permite? Ya dispone de un presupuesto de 150 millones de pesos para la “transición”, que incluye sueldos para los futuros funcionarios.

Desde campaña anunció en venta el avión presidencial y los aviones y helicópteros del gobierno federal ¿tiene atribuciones? A lo cual nadie ha respondido con alguna inconformidad.

Impredecible lo que será el gobierno federal pejista. Un día se dice una cosa y al siguiente cambian de opinión. Creen que andan en campaña.

Por lo pronto a los diputados federales (entiéndase que también locales), ya les dijo que ellos no serán gestores de nada, que su función es la de legislar. Aparte, cobrarán la mitad del sueldito que ahora tienen los representantes en funciones. La Cámara será adelgazada drásticamente

En este apriete de cinturón, ya no habrá lana para las “oficinas de gestión” de los diputados, ni asesores, menos para boletos de avión y gasolinas ¿será cierta tanta belleza?.

Que se acabaron las peluquerías y estéticas al interior del recinto parlamentario, el baño sauna, las fiestas y las caguamas para la convivencia.

Si hoy ingresan 170 mil mensuales, a partir del uno de septiembre ganarán no más de 135 mil del águila incluyendo prima vacacional, aguinaldos y compensaciones.

Malo para los nuevos legisladores tamaulipecos, la mayoría de Morena. Ya no habrá lana para la compra de vehículo (los actuales recibieron un “apoyito” de 152 mil a fondo perdido), ni computadoras personales, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, boletos semanales para el avión ida y vuelta a la Cdmx ¿pagarán de su bolsillo?.

Todo por la austeridad republicana ¿se acabarán las giras internacionales? Mas bien paseos por tierras lejanas utilizando recursos públicos, de lo cual sabe muy bien nuestro senador Manuel Cavazos Lerma.

Suena bien, buena bonito. Regresar a los viejos tiempos en que el pueblo victorense se reunía en la estación del ferrocarril a recibir al Presidente, o hacerle valla por la carretera Monterrey a la llegada de Don Lázaro Cárdenas.

López Obrador en gira por el país en avión comercial ¿también los gobernadores?. Nadie de ellos ha dicho esta boca es mía.

De ser cierto lo que afirma el futuro presidente, les quitará a nuestros políticos la principal promesa de sus campañas o compromisos: La de ser gestores. Tendrán que dedicarse a lo suyo, unos a hacer Leyes y otros a ejecutarlas.

Se les acabará eso de andar de gira con motivos de “posicionamiento” recogiendo demandas de la ciudadanía. Ya no tendrán oportunidad de repartir “botín” para sus distritos.

Estaremos pendientes del proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que enviará a la cámara en las siguientes semanas.

Según las promesas de AMLO, si ahora el presidente Peña Nieto gana 259 mil pesillos cada 30 días, él va a recibir la mitad, 129 mil, y nadie cobrará más que él, así sean los magistrados de la Suprema Corte o los consejeros del INE que se “chupan” un mundo de dinero.

No suena mal ¿también los funcionarios viajarán en aviones comerciales?.

Pronto nos daremos cuenta si las promesas de López fueron ocurrencias o habló en serio cuando dijo que instalaría en Nuevo Laredo la Dirección General de Aduanas, por encontrarse ahí el principal puerto de importación y exportación de América Latina.

Nos daremos cuenta de si en verdad va a declarar una zona libre –de comercio- 30 kilómetros al sur de la frontera con los Estados Unidos.

Dentro de esas indecisiones no está claro qué función tendrá el coordinador del gobierno federal en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal ¿ya empezó a cobrar?, nombrado de facto porque Obrador todavía no tiene atribuciones.

¿Se encargará de la programación de obras? ¿él decidirá? ¿con él tienen que acudir los alcaldes que tengan interés en alguna obra? Hay cosas que no están claras en esta extraña transición que el gobierno saliente, el de Peña Nieto, permite.

Como no está claro tampoco, cuál será el camino para que lleguen los once mil millones de pesos del subsidio federal a la educación en la entidad, ahora en manos de la secretaría estatal.

Hay más dudas que respuestas. En salud no se sabe si seguirán los acuerdos de transferencia de miles de millones que se pulverizan en programas y acciones.

En otros asuntos, mire usted que el PANAL –el partido de los profes-, no se resigna a perder su registro. Por instrucciones superiores impugnaron los nueve distritos de Tamaulipas. Afirman que lo hicieron en los 300 de mayoría relativa ¿les va a funcionar?. Aquí no tienen posibilidad de conseguir más votación de las que ya tienen.

Por su parte el Partido Acción Nacional a través del abogado Samuel Cervantes Pérez, quiere revertir el cómputo del ayuntamiento de Díaz Ordaz, que se trasladó con todo y urnas a ciudad Victoria por cuestiones de inseguridad en aquella zona. Muy difícil regresar las cosas, pero no imposible. El final se decidirá en los tribunales federales.

De Tamaulipas llegaron al TRIFE 17 recursos del PANAL, uno de Morena para el primer distrito y uno del PAN en el tercero, que es Río Bravo.

Comenzó el ciclo vacacional y el Gobierno del Estado puso en marcha el Operativo de Seguridad Verano 2018 para ofrecer seguridad, vigilancia y protección a los visitantes en los distintos destinos turísticos. Entrarán en operación tres mil efectivos de diversas corporaciones; se instalarán 14 módulos de información y trabajarán 12 unidades de los “Angeles Azules” de auxilio en las carreteras.

Cuarto Poder de Tamaulipas/