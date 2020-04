OPINIÓN PÚBLICA/ Diputado en el ojo del huracán

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En los siguientes días y meses el diputado federal por Madero, Erasmo González Robledo, dará mucho de qué hablar (para bien o para mal).

En lo que algunos de sus compañeros calificaron de “madruguete”, fue nombrado Presidente de la poderosa Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la que se encarga de repartir anualmente el “pastelillo” de la lana federal. Se desempeñaba como secretario.

Muy pocos paisanos han accedido a tal responsabilidad. Uno de ellos, en los últimos tiempos, ha sido el “difuntito” (políticamente hablando) Baltazar Hinojosa Ochoa, ex candidato a la gubernatura en 2016.

Hablar de Norberto Treviño Zapata es otra cosa, este fue pastor de todo el rebaño en la era de Don Adolfo Ruiz Cortines. Luego lo mandó a Tamaulipas como precandidato con facultades ejecutivas y Gobernador formal por seis años más.

Volviendo con Erasmo, hay quienes ya le van cara de candidato al Gobierno del Estado, algo que está muy lejos porque hay otros que le llevan ventaja.

Lo que sí, decíamos, es que estará en los medios de comunicación y en redes las próximas horas.

Cuestión de horas porque Don Erasmo –eterno aspirante a la Presidencia Municipal de Madero- lidiará con su primer “torito” antes del cinco de mayo: El proyecto de adiciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, según los deseos del Presidente López Obrador, para otorgarle facultades de manejo discrecional de los recursos federales, en ocasión de la emergencia por el coronavirus.

El proyecto de López debe pasar por dicha Comisión, tal vez la más importante de todas, aunque no se le quite ni un solo punto o coma.

González estará en el ojo el huracán porque los “conservadores” ya pusieron el grito en el cielo y aseguran que no dejarán “pasar” el proyecto que le daría libertad al Presidente para reasignar partidas sin consultar al Congreso.

Erasmo sustituye a Ramírez Cuéllar quien pidió licencia desde el 26 de enero para dirigir (provisionalmente) al partido Morena.

Quería regresar luego de dejar a un nuevo presidente (o presidenta) partidista, pero las cosas se le complicaron por la lucha intestina de las tribus hacia el interior. Lo más probable es que se quede como dirigente hasta septiembre u octubre del 2021.

Si el de Madero se entrega por completo al pejismo -como parece y debe ser- recibirá críticas de los conservadores. Puede perder y hacer perder a los tamaulipecos ¿por qué lo decimos?.

López Obrador pretende reasignar –tomar- lana del Fondo Metropolitano en favor de sus obras prioritarias –tren y aeropuerto-, con lo cual afectaría regiones que concentran el 62 por ciento de la población nacional.

Tan solo Tamaulipas tiene cuatro zonas metropolitanas (el gobierno del Estado incluye como la quinta a ciudad Victoria para tratar de aterrizar más lana) que no recibirían apoyos en este 2020 y años subsecuentes.

En México hay 74 zonas. Las de Tamaulipas son Nuevo Laredo, Reynosa-Río Bravo, Matamoros y Tampico (según el INEGI y el gobierno central), en tanto que el estatal incluye a la capital Victoria.

Según los jefes de Zonas Metropolitanas tamaulipecas, para el 2020 solicitaron inversiones por 420 millones de pesillos en que van obras de pavimentación, agua potable y centros de bienestar social

Al contrario, Erasmo podría utilizar sus privilegiada posición de repartir lana que beneficie a sus paisanos y lo proyecte políticamente.

Analistas ven que el diputado seguirá la ruta de “Balta” Hinojosa: Que de la Comisión saldrá como candidato de Morena al Gobierno del Estado a finales del 2019, luego de sacar adelante el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020.

Lo que sigue sería perder en las urnas. Pero es algo que no llegará si analizamos que los astros parecen estar alineados con Américo Villarreal Anaya, el senador.

Al final de los “posicionamientos” partidistas, se nos hace que en la Constitucional quedará Américo y, en la otra esquina, el también senador Ismael García Cabeza de Vaca.

Falta tiempo pero es lo que se vislumbra y, la gran victoria, la decidirán los tamaulipecos en las urnas.

Precisamente ambos, en los últimos días, se han enfrascado es discusiones de controversia. Cada quien tiene su postura y la defiende. Han luchado por ser los abanderados de sus partidos.

En temas relacionados con el Covid-19 y sus consecuencias económicas, debe andar “medio tonto” Don Javier Pinto Covarrubias, jefe de la Comisión Estatal del Agua, cuando manifiesta que subsidiarán en abril y mayo el recibo de aquellos usuarios que gasten cinco metros cúbicos o menos, mensuales.

Para comenzar, son dos o tres Comapas, de las pequeñas (como Guerrero), las que manejan tarifa de cinco.

En las grandes ciudades el mínimo son diez y en la inmensa mayoría no hay medidores o no sirven.

Las tarifas comerciales, de servicio público e industrial no entran ¿a cuánta gente piensa beneficiar el ingrato? ¿cuántos domicilios –habitados- hay que utilicen 5 litros?. Algo le falla al jovenazo.

Cuarto Poder de Tamaulipas/