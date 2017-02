OPINIÓN PÚBLICA/ Diputada en la cuerda floja

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Se publicó el decreto que crea la Comisión Estatal de Energía, cuyas funciones serán de enlace entre los niveles de gobierno y la iniciativa privada.

Solo cambia de nombre. Con Egidio Torre se le llamó Agencia, debido tal vez a que suena “bonito” o rimbombante.

Bueno, también de adscripción. En el gobierno priísta dependía de la Secretaría de Desarrollo Económico; ahora directamente del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Tendrá como sede la capital de Tamaulipas, una representación en la ciudad de México y, si el ejecutivo lo considera pertinente, oficinas en algunos municipios.

Para que funcione, ya solo falta que Cabeza de Vaca designe al comisionado. Según el decreto gubernamental son facultades suyas y debe decidir por un ciudadano (o ciudadana) que no pertenezca a partido político alguno (si hay tiradores, tienen que darse de baja de cualquier padrón de militantes).

Cuando el egidismo, el 10 de septiembre del 2014 fue creada la Agencia para dar acomodo al ex Rector José Ma. Leal Gutiérrez. Tres meses después pasó a depender de la ahora diputadita Mónica González García, entonces secretaria de Desarrollo Económico.

Y si hablamos de diputaditas, Nancy Delgado Nolazco, plurinominal del PRI, debe andar (otra vez) comiéndose las uñas. Resulta que pidió permiso sin goce de sueldo en la chambita que tiene como secretaria en la Procuraduría Federal del Consumidor, y se lo negaron.

La versión dice que la mujer ya había gozado de una licencia y pidió otra, algo que no está previsto en las relaciones contractuales de la FSTSE (de la cual es ella es jefa) con el gobierno federal.

Es por eso que solicitó un juicio de protección de sus derechos ante el Tribunal Federal Electoral, en contra del Director de Recursos humanos de la PROFECO. Es algo que pareciera absurdo pero es el órgano al que corresponde resolver.

Si los magistrados le niegan sendas chambas, Doña Nancy tendrá dos caminos a seguir: Se queda son la base sindical y dirigencia gremial de la FSTSE, o sigue adelante cobrando los 85 mil del águila por no hacer nada.

No es la primera vez que camina en el filo de la navaja. El IETAM le dio la diputación junto con Susana Hernández Flores, Rafael González Benavides, Irma Amelia García Velasco (la primita de Higa) y Moisés Balderas Castillo. Luego se la quitó la Sala Monterrey del Tribunal Federal y, en el último eslabón, se la restituyeron los de la Sala Superior.

Bailar en la cuerda floja no es nuevo para ella. Ya debió haberse acostumbrado.

De todas maneras, si deja la legislatura su ausencia no se notará mucho. Preside la Comisión de Pesca y Acuacultura, tema del cual conoce lo que su servidor de ciencias aeroespaciales. Por si fuera poco, ella encabeza la lista de “pintas” (faltistas) en el Congreso del Estado.

La suplente es Toñita Martínez Blanco, del sector agrario, a quien el “sistema” ya le debe una diputación y mucho más ¿o no?.

Y si hablamos de los órganos electorales, vaya que después de más de dos años los empleados y funcionarios del V Distrito Electoral Federal (INE en Victoria) no se pueden deshacer de un oaxaqueño llamado Arturo Francisco Sánchez Cruz, quien los trata con la punta del huarache.

El expediente también lo tiene el Tribunal Electoral. Tras largos de juicios por acoso laboral, el Instituto Electoral le impuso al déspota un “castigo” de 20 días sin goce de sueldo por maltratar a personal bajo sus órdenes.

Pero el señor lo considera como “excesivo y exorbitante”. Dice que le perjudica y pidió ser declarado inocente palomita.

Por el lenguaje que utiliza, debe ser un caso único a nivel nacional. Para darle una idea a nuestro lector sobre el trato que el Secretario del Distrital da a su personal, hemos de mencionar algunas de las palabras textuales que contiene la denuncia.

Se trata de un capturista de datos, la coordinadora jurídica, coordinadora de servicio profesional y un enlace administrativo que denunciaron al señor Sánchez por acoso laboral (si lo hacen por la vía de género, ya estaría de patitas en la calle).

Las palabras del jefe del INE, según el documento: Aparte de estar ciego eres un tonto; eres un inútil; qué no entiendes que tu cabeza no te da para más, eres un cabeza hueca.

Agregan que de “ineptos” e “ineptas” no baja a los subordinados, aparte de recordarles que “voy a hacer lo posible para fastidiarla y que se vaya, prefiero tener la vacante libre, a usted”.

En particular sobre el varón: “Eres un anciano que no va aprender jamás”.

Esto solo puede pasar en Tamaulipas ¿y las leyes en contra de la discriminación y el maltrato? ¿en dónde las de igualdad de género?. Ya debieron haber presentado las denuncias.

En otros temas, se hace el anuncio que, después de seis años de ausencia, volverán a realizarse en El Mante las tradicionales jornadas médicas que anualmente traían organizaciones de Boulder, Colorado, para ayudar a personas de escasos recursos.

Suspendieron sus eventos en 2010 por motivo de la inseguridad en la región. Tenían 20 años consecutivos con esta actividad, tiempo en que beneficiaron 20 mil consultas y un promedio de cinco mil operaciones quirúrgicas.

El anuncio fue hecho por representantes del grupo que se reunieron con el alcalde Juan Francisco Leal Guerra.

En lo local, también después de seis años volvió la alegría del Carnaval Victoria. Arrancó el domingo y promete ser espectacular. Participan de la mano del alcalde Oscar Almaraz Smer, en organización y financiamiento, al menos 60 empresarios locales.

Por una semana la ciudad se verá rodeada con desfiles de carros alegóricos, comparsas, disfraces y espectáculos gratuitos entre los que destacan la presentación de la Banca El Recodo, Fievre Looka y Eliseo Robles, entre otros.

En la UAT, el Rector Enrique Etienne Pérez del Río puso en marcha una reunión de trabajo con representantes del Instituto de Tecnología Industrial de Argentina, con el objetivo de concretar acuerdos que impulsen proyectos conjuntos de investigación y desarrollo en áreas como producción agropecuaria y alimentos.

