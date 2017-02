OPINIÓN PÚBLICA/ Detienen a Cano ¿y luego?

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- No pueden defender a los mexicanos que viven en el territorio, pero se van a los Estaos Unidos a “luchar” por los paisanos que allá viven, o sobreviven.

El jefe del partido tricolor, Enrique Ochoa Reza, anda de turista político por Nueva York donde hizo declaraciones que bien pudo haber boletinado en México: “Hay que evitar completamente la criminalización de la migración”.

Lo que diga, todo, ya lo sabemos los mexicanos sin necesidad de que gaste millones del erario que aquí nos hacen falta ¿va a contratar abogados para cada migrante? ¿va a cambiar las leyes del vecino país?.

Para cuando Ochoa regrese de su gira vacacional, tendremos por la Unión Americana a Don Andrés Manuel López Obrador. Va por lo mismo, a turistear. Estará en Los Angeles a las cinco de la tarde del domingo 12. Su evento será en la Plaza Olvera St., según el itinerario de su gira.

La mañana de ese mismo día, diez horas, encabezará mitin en Tijuana después de pasar la semana por Nayarit, una entidad donde habrá cambio de Gobernador en este 2017.

Se nos hace que los señores deberían primero resolver los problemas de discriminación, maltrato y violación de derechos humanos en general que padecen aquí nuestros connacionales. Después salir del país.

En el lado gringo no van a poder sacar de la cárcel a un solo mexicano, “ni con la multa en la mano”. Regresarán con las manos vacías. Solo buscan salir en “la foto” para circularla en los medios.

Si tocamos el tema de partidos, es interesante lo que ex dirigentes nacionales y locales del PRD empujan hacia el interior: Desaparecer las tribus o sectas que tanto daño le han estado haciendo a la organización.

Se llama Iniciativa Galileos y en Tamaulipas la representa Julio César Martínez Infante, ex diputadlo y ex jefe estatal de los amarillos.

En apoyo al proyecto, este sábado visitará la capital la jefa organizadora nacional, Martha Dalia Gastelum Valenzuela. Tiene conferencia a las diez de la mañana en el propio edificio perredista de la calle 17. Si se ponen de acuerdo, quedarán eliminadas las tribus y las cuotas de poder que ahora exigen de sus dirigencias. Estarán llegando a la edad adulta y civilizada.

Seguimos con partidos. El próximo martes es 14 de febrero, mejor conocido como Día del Amor y la Amistad, pero también en los últimos años como el “cumple” del asesinado doctor Rodolfo Torre Cantú.

El sexenio anterior –con la familia Torre en el poder-, se organizaron en memoria del galeno costosos eventos, lo mismo que en el Día de Muertos (dos de noviembre).

Le dimos una “vuelta” al viejo inmueble tricolor que luce desierto. Nadie sabe si volverá aquel evento en que se recordaba al ex candidato con la presencia de altos funcionarios y la “familia real”.

De aquella carrera atlética, también el 14, no hay noticias ¿dónde quedaron sus más cercanos colaboradores y amigos? ¿fingieron serlo? ¿por conveniencia? ¿en dónde su hermano Egidio?

En el curso de la semana, solo conocimos la programación de cierta actividad deportiva en que interviene el licenciado Rubén Rivera Rodríguez, ex funcionario del entonces ITD. Aunque no fue llamado al primer (o de perdido segundo) círculo cercano al gobierno torrista, es el único que ha levantado la mano para recordar al médico.

Si para el CDE pasa de noche, será la confirmación de que efectivamente los homenajes eran simulados y convenencieros. En lenguaje llano, demagogia pura.

Dicen que la jefa priísta Aida Zulema Flores Peña anda vacacionando. Pero si ella se olvida de su amigo, la comunidad sí lo tiene presente. Bien podrían realizarse por parte de las mujeres priístas a las que tanto quiso y ellas le correspondieron.

Si Aida no les “presta” la explanada del boulevard Praxedis Balboa, se irán a la carretera a Soto la Marina, ahí donde el entonces candidato cayó muerto.

Corrió como reguero de pólvora que Fernando Cano Martínez fue detenido en San Pedro Garza García, Nuevo León ¿y luego?¿eso es bueno o es malo para Tamaulipas? ¿de qué se le acusa?.

Fuera de una escueta declaración del Vocero de Seguridad en la entidad vecina, no hay versión completa. Unos manifiestan que será extraditado a los Estados Unidos; otros aseguran que primero pagará “culpas” en México.

En su tiempo conoceremos si el señor Cano fue detenido por una orden de aprehensión por fraude a una empresa de dinamita y barrenación, o por sus nexos e ilícitos que habría cometido conjuntamente con el ex Gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba y otros miembros de su pandilla, en los Estados Unidos.

Oportunidad –bien que oportuna- para que los jefes del Congreso del Estado revivan aquella denuncia del diputado Luis Alonso Mejía, para investigar las operaciones en que el gobierno de Tomás le vendió a Cano mil 600 hectáreas del Puerto Industrial de Altamira a precio de ganga.

Fue en el 2002. Los terrenos valían (valen) millones de dólares. A Don Fernando se le regalaron en 14 millones de pesos, que porque es una zona lagunaria.

El gobierno de los vientos del cambio tiene oportunidad de recuperar para el estado esa tierra, lo mismo que otras que fueron a parar a manos del aludido por considerarse “una persona de escasos recursos”.

Caso concreto de hectárea y media que le regaló el entonces SIPOBLADUR allá en el municipio de San Carlos, también podrían recuperarse para el gobierno estatal.

Otra noticia de mediados de semana es la muerte de un adulto mayor en la sala de espera de la clínica del ISSSTE de la ciudad capital, por falta de atención.

En lo estricto de la palabra ya no es noticia. Las clínicas y hospitales de ese y del IMSS están convertidas en auténticos rastros en que nadie se hace responsable de la salud de las personas.

Por eso le mandamos felicitación a Don Xico González Uresti, el nuevo gerente del Hospital General. Acaba de dar a conocer su número de celular para que la gene le comunique las anomalías. El hombre anda en campaña pero se vale. Nadie como él se había atrevido a servir desde la dirección de ese nosocomio.

Cuarto Poder de Tamaulipas/