OPINIÓN PÚBLICA/ Detenidos por el delito de…

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es la primera vez en la historia jurídica de esta entidad que se conoce algo parecido. Dos empleados del Hospital Civil de Madero fueron detenidos por “ocultar medicamentos”.

¿Existe el delito? Un comunicado de la Procuraduría dice que la orden de aprehensión fue girada por un Juez por “abuso de confianza”.

Cierto que los pela´os deben ir al bote; con al salud no se juega, pero ¿Por qué delitos?.

En otra parte se menciona que la Procu abrió la carpeta de investigación 424/2017 por “obstruir el servicio a la salud”.

Si los delincuentes contrataron abogados, no es exagerado decir que ya podrían andar libres.

Más vale que el flamante Fiscal Anticorrupción Javier Castro Ormaechea se ponga “trucha”. Los reos se le pueden ir por decisión federal.

Es muy extraña la aprehensión ¿Por qué no acusarlos de robo? Tenían los productos en almacén y se negaban a soltarlos. Es como apropiarse ilegalmente de ellos.

Apenas un día antes el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dijo algo muy real: Que los empleados de farmacia del Sector Salud, estaban robando fármacos.

No es nuevo. Se sabe desde hace largos años que los encargados trafican con medicamentos, revenden, malbaratan o “bajan del macho” a pacientes necesitan productos caros, esos que combaten el cáncer por ejemplo.

Pasa lo mismo en la Secretaría de Salud que el ISSTE o IMSS. No se exime a nadie. Están cortados por la misma tijera. Los malos servidores trafican las recetas o dan preferencia a pacientes de los que reciben “una feria”, o “para los chescos”.

Si la integración de los expedientes “va mal”, los acusados, identificados con los nombres de Marco Antonio y José Alejandro, ya podrían estar cantando su victoria en la calle por decisión de la autoridad federal. Da la sensación que la Procuraduría se precipitó.

Los persiguió por la vía penal. Pudo hacerlo por la administrativa hasta conducir a sanciones, multas y despido justificado sin riesgo de enfrentar a Derechos Humanos o reclamos sindicales.

Quisiéramos no estar equivocados pero al Procu Barrios Mojica le podría pasar lo mismo que con los notarios que mandó al bote por algunas horas. Al final quedaron exonerados.

Lo que sí, es que la aprehensión –legal o ilegal-, fijará un precedente para otros empleados.

Que los jefes de las instituciones de salud en general, implementen controles de inventario más estrictos, para estar enterados de qué medicinas hay en existencia y cuales pudieron haber robado los empleados.

El robo hormiga no es nuevo, decíamos. El personal sustrae lo que puede. Cuando hay traslados, los choferes, antes de prestar el servicio, le dan su “ordeña” a las ambulancias. Si no se puede, hasta el regreso.

Situaciones parecidas obligaron al IMSS e ISSSTE a contratar limpieza, mantenimiento, vigilancia y jardinería con empresas privadas.

Es tiempo que lo haga el gobierno del Estado.

María Lourdes Arteaga Reyna, fue confirmada por el Gobernador García Cabeza de Vaca como Secretaria de Finanzas. Tenía varios días como “encargada del despacho”.

Con la remoción de sus primeros tres colaboraras y colaborador del gabinete, el ejecutivo se deshace de compromisos de campaña o con grupos de presión panista. Se queda con el auténtico equipo. Los originales.

Ya lo vimos con Ariel Longoria García, de Desarrollo Agropecuario. Ascendió en lugar de Gonzalo Alemán Migliolo que venía del PRI.

Igual María Gabriela García Velázquez. Si bien tiene familiares en la ciudad de las cotorras, procedía de la gran metrópoli recomendada por alguien.

No la dejaron desamparada. Desempeñe o no su función, es la representante del gobierno en la CDMX.

¿Quién sigue en la lista? Los pronósticos hablan de dos damitas más, una que llegó por compromiso de grupo y otra por adhesión en tiempos de campaña.

Bueno, sin contar al jefe de Seguridad Pública. Es una posición en que los titulares duermen con su nombramiento y despiertan en la fría banca. Lo hemos visto en los últimos sexenios.

De darse las siguientes dos bajas, el gabinete de los vientos de cambio tendrá gente propia, la inmensa mayoría de Reynosa.

En adelante las renuncias pudieran ser para mejorar. Un Gerardo Peña Flores para ir de candidato al Senado, por ejemplo, o bien Omeheira López Reyna al DIF para tomar el mismo camino.

El jefe político estatal tiene derecho a proponer y vetar en la selección de candidatos a senadores y diputados federales.

No es un secreto que en todas las entidades federativas -gobernadas por priístas o panistas-, los recursos para las campañas salen de la tesorería local.

La gerencia local del INE que regentea un veterinario forastero, llevó a cabo la destrucción de 32 mil credenciales para votar con fotografía, que son baja por diferentes causas. Es algo que se hace periódicamente.

Cuarto Poder de Tamaulipas/