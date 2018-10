OPINIÓN PÚBLICA/ Delegaciones solo cambiarán de nombre

Por Felipe Martínez Chávez

Cd Victoria, Tamaulipas.- El golpe es menor de lo que se esperaba.

Las delegaciones federales en Tamaulipas no desaparecerán del todo en el gobierno de López Obrador. Solo cambiarán de nombre. Realizarán los mismos trámites que tienen encomendados.

Se llamarán “Oficinas de Representación” y seguirán con la tradicional burocracia, “adscritas jerárquica y funcionalmente a las respectivas dependencias y entidades, con el objeto de que los actos de autoridad que estas emitan sigan substanciándose de manera regular y no se cree incertidumbre jurídica en la ciudadanía”.

La iniciativa que este jueves presentó la fracción de Morena ante la Cámara de Diputados para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública, dice sobre el particular.

-Dichas oficinas habrán de ejercer las facultades y las atribuciones que por materia hoy atienden.

En términos llanos, hay oportunidad de chamba para los morenistas que no alcanzaron puestos de elección, y para aquellos elementos que desertaron del PRI, PAN y otros partidos minoritarios con la idea de corretear la nómina.

Todos encontrarán cabida en el presupuesto. No tienen por qué preocuparse.

El representante del Presidente López Obrador tendrá la figura de Delegado de Programas para el Desarrollo, y una de sus funciones será la de coordinarse con los “jefes de oficina”.

Las llamadas “delegaciones” pejistas no nacerán de la noche a la mañana, por decir a partir del uno de diciembre. La iniciativa afirma que la nueva estructura deberá estar lista en un termino de 180 días, o seis meses.

De acuerdo con evaluaciones que se hagan, desaparecerán algunas “representaciones” que no sean necesarias. Pero tampoco será de un día para otro, sino dentro de 360 días, casi un año.

Así pues, que no panda el cúnico entre los auténticos pejistas, morenistas y “chapulines” o golondrinos.

Dice la iniciativa (seguro que se aprobará como va).

“Aquellas delegaciones hoy existentes, cuya presencia no se considere útil y resulte onerosa, serán suprimidas; para lo se propone un plazo que permita identificar todos los factores que están relacionados con su funcionamiento…”.

Así pues, el golpe no se dará el uno de diciembre. Las representaciones federales continuarán y podría ser hasta dentro de un año cuando se vayan dando los anunciados cambios.

El documento presentado por el diputado Mario Delgado Carrillo asegura que, hoy por hoy en provincia existen por lo menos dos mil 300 delegaciones, subdelegaciones y oficinas de representación, donde se realizan aproximadamente mil 200 trámites.

Si los informes que tenemos no fallan, en la tierra cueruda hay 52 delegados y representantes del gobierno federal, que van desde Gobernación, Sedesol, pasando por SAT, Aduanas, Migración y hasta el INE y algunos armatostes inútiles como la Profeco.

Habrá un coordinador general (nacional) de Programas para el Desarrollo dependiente de la Oficina de la Presidencia.

La iniciativa propone además reformas a la estructura de las secretarías. Deshoja la de Gobernación para dar forma a la secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

A la de Hacienda le amplía atribuciones para que sea la que se encargue de compras y contratación de servicios. Será la única autorizada para hacer pagos.

La SEDESOL de ahora pasará a llamarse secretaría de Bienestar Social (le copiaron al gobierno de los vientos del cambio), que será “la rectora del quehacer gubernamental” en política social.

Pero se repite, según el documento, el proceso será lento.

Por ejemplo, Doña María de Lourdes Flores Montemayor, ahora jefa de SEDESOL, podría seguir despachando en su amplia oficina hasta finales del 2019 (aunque ganando menos de los miles que ahora percibe, por la política de austeridad pejista).

Igual en SCT, el octagenario William David Knight Bonifacio podría seguir mamando por un añito más, bien como delegado o representante.

Desaparecerán las siglas de la SAGARPA para convertirse en Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo gerente en Tamaulipas, desde hace largos años, es Eduardo Miguel Mansilla Gómez.

Considerando lo anterior, Doña Reyna Garza Hinojosa, Eduardo Gattas Báez, Felipe Garza Narváez, Enrique Yáñez Reyes, Héctor López González, Héctor “El Guasón” Garza González, Antonio Leal Doria, Enrique Torres Mendoza, Oscar Javier Torre Gómez y muchos otros, deberán esperar algunos meses para entrar a la bendita nómina del gobierno federal.

Tema aparte, los enemigos de Alma Laura Amparán se quedaron con las ganas de verla fuera de la alcaldía de Altamira. El IETAM ratificó que son infundadas las acusaciones de actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos para su reelección.

Resulta que el 30 de abril (2018), cuando no había pedido licencia para ir a campaña, y cuando el proselitismo no había arrancado, ella efectuó una reunión en el restaurante George Steak House, en avenida De la Industria, en la cual Jorge Ponce García y otros le manifestaron su apoyo.

La acusación es que la doña utilizó la camioneta suburban oficial de presidenta, el combustible de la misma, personal del ayuntamiento para trasladarse al evento, y “pagó los alimentos de la reunión con recursos del referido ayuntamiento”.

No hay remedio. El marido, Juvenal Hernández Llanos y los hijos Hernández Amparán seguirán manejando el municipio como negocio particular, por otros tres años.

En Matamoros el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presidió la inauguración de la planta TPI Composites, la más grande fabricante norteamericana de palas para aerogeneradores de energía eléctrica. Abrirá mil 500 plazas de empleo.

Se llegó la fecha y este viernes arrancará la Feria Tamaulipas 2018, misma que finalizará hasta el cuatro de noviembre con la presentación de grupos artísticos de primera línea, la cual será inaugurada por el ejecutivo. Por primera vez en varios años se permitirá la venta de bebidas alcohólicas.

Y el próximo 26 del presente, se realizará en esta capital el Foro de Salud Tamaulipas organizado por el Senado de la República, para incorporar propuestas al programa de trabajo del futuro presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con la participación de la UAT, Secretaría de Salud del Estado, y otras instancias oficiales, tendrá como escenario el auditorio de la Facultad de Medicina La Salle Victoria de las diez de la mañana.

