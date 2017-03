OPINIÓN PÚBLICA/ De fugas y autogobierno

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ya teníamos el primer lugar en secuestros, extorsiones y familias desplazadas. Ahora lo conseguimos en fugas.

Tamaulipas en efecto es campeón en ese tipo de ilícitos que lastiman y agravian a la sociedad, con un agregado que causa desesperanza de que las cosas vayan a mejorar.

Al menos hay un buen principio. El vocero de Seguridad, Alberto Rodríguez Juárez, reconoció que en los penales de la entidad impera el autogobierno y por ello se fortalece la delincuencia que incluso “tiene cotos de poder infranqueables”.

Lo reconoció en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, donde dio a conocer que hay 29 evadidos de los cuales han sido recapturados 12. Primero reconocer el problema para encaminar soluciones.

En el manejo de medios, la mea culpa representa muchas veces el éxito de la comunicación. Los funcionarios no tienen por qué siempre evadir la realidad. Podría representar una “vacuna” para temas escabrosos.

Informó el vocero que el túnel de cinco metros de profundidad por 40 de longitud, fue cavado “en el área de autogobierno” del penal de Tamatán, e hizo extensivo que la situación también se da en el resto de los CEDES. Los penales están en manos de la delincuencia organizada.

Al menos tiene el valor de reconocer que no es la autoridad la que gobierna sino los propios internos. Confirma que hay áreas en que los custodios no tienen acceso.

Ya lo sabíamos los tamaulipecos pero los gobiernos anteriores se negaban a aceptarlo.

Luis Alberto es un experimentado en medios de comunicación. Es licenciado en Derecho y maestro en Psicología por la Unviersidad del Valle de México, certificado por el Institute for Crisisi Management, de Clarksville, Indiana.

Además, certificado en Manejo de Incidentes y Resolución de Crisis expedido por la Coca Cola Company, y profesor de Manejo de Comunicación de Crisis en los diplomados que imparte el Instituto Nacional de Administación Pública y la Univesidad Iberoamericana. Sabe lo que dice. Solo faltó que encaminara soluciones.

Volviendo con la fuga de Tamatán, ya nos habíamos quitado el desonroso primer lugar nacional. Lo recuperamos.

Fue el 17 de diciembre del 2010 –gobierno de Eugenio Hernandez Flores- cuando Tamaulipas llegó al podio con la evasión de 141 internos del reclucosorio de Nuevo Laredo.

Más antes, en septiembre del mismo año, 85 habían salido del penal de Reynosa, en lo que se consideró –en su tiempo- como la mayor fuga de México “por la puerta principal”.

En mayo del 2011 –ya con otro Gobernador -se fueron 32 de Reynosa y en julio 15 del mismo, la hazaña volvió a ser de los neolaredenses. Escaparon 59.

Para el 2012 nos opacó Nuevo León. De Apodaca evadieron 30 reclusos.

Poco les duró a los neoleoneses ocupar el podio. En septiembre del mismo año, un total de 132 pelaron gallo del Cedes de Piedras Negras,Coah.

Pues bien, en este 2017 otra vez Tamaulias se coloca a la cabeza de evadidos con un total de 29, la más grande fuga del Cedes de Victoria. Ya esperaremos quien nos quita el desonroso lugar.

Por lo demás, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, ocupamos el primerísimo lugar nacional en secuestros. Superamos con más del ciento por ciento al segundo lugar, que es Morelos, y con un 400 por ciento al tercero, Tabasco.

La tasa local es de 16.18 secuestros por cada cien mil habitantes; la de Morelos de 6.92 y la de Tabasco de 4.48.

De paso tendríamos que mencionar que, por la violencia que se extiende por todo el territorio estatal, Tamaulipas ocupa también el primer lugar nacional en desplazados como producto de la violencia.

Al menos 60 mil personas han emigrado en busca de más seguridad en los últimos cinco años, según la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica.

Si cambiamos de tema, este viernes 24 está previsto que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca salga del estado y del país rumbo a la República de China para promover inversones e intercambio comercial.

Para hacerlo no necesita pedir permiso al Congreso del Estado. Estará fuera diez días según el programa anunciado.

El artículo 58 de la Constitución local menciona que, para salir del estado por más de 15 días, sí tendría que dirigirse al Poder Legislativo.

También por una licencia temporal superior a los 30 días, y designar a una persona que pudiera suplirlo interinamente.

Hasta la administración de Américo Villarreal Guerra los gobernadores tenían prohibido abandonar la entidad por más de tres días y, para dirigirse al extranjero, solicitar autorización del legislativo.

La iniciativa de reformas fue enviada por el Gobernador Manuel Cavazos Lerma en los primeros días de su administración. Fue aprobada.

En otras cuestiones, el DIF Victoria sigue con el proyecto de acercar los diferentes servicios a las comunidades rurales. Organizó la segunda Brigada del Adulto Activo Rural en el ejido El Olmo.

La presidenta del organismo, Tony Sáenz de Almaraz, asistió a la jornada en donde cientos de adultos de esa región se beneficiaron con la actividad.

Este viernes el INE en la entidad hará la destrucción de credenciales de elector correspondientes al primer trimestre del 2017, que no fueron recogidas por los interesados. El punto de reunión es la Junta Local Ejecutiva en 17 y Rosales a las doce del día.

Y ese jueves allá en el Auditorio de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales, el joven comunicador Ricardo Hernández Hernández, egresado de la UAT, hizo la presentación de su enésimo libro titulado “El Cambio de Mentalidad es el Secreto”, que fue aprovechado para impartir conferencias magistrales.

Llamó la atención el tema “De Inmigrante a Político” expuesto por el regidor y experto en lucha libre Marte Alejandro Ruiz Nava, quien llegó al ayuntamiento por la clientela electoral que consiguió el médico Xicoténcatl González Uresti, el independiente por la alcaldía de la capital.

