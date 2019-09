OPINIÓN PÚBLICA/ Cuando los perdedores lloran

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En orden y santa paz, sin desbordamiento de pasiones, se realizaron los trabajos de consejo (informativo) y congreso eleccionario del SUTSPET (burocracia estatal).

Como estaba previsto, fue ratificada en la dirigencia Blanca Valles Rodríguez, con una trayectoria de efectividad de 25 años en la vida gremial. Demostró que la gente está con ella. Un aspirante a sucederla ni siquiera pudo integrar su planilla con 104 personas. Le faltaron 34.

Blanca ya hizo historia. Que se recuerde, no es un cacicazgo porque sigue al frente. No es el poder tras el trono, como se dice. Los caciques imponen líderes para manipularlos, como es el caso de Elba Esther Gordillo en el SNTE y Joaquín “La Quina” Hernández Galicia en el sindicato petrolero, por mencionar dos. Fueron los amos tras bambalinas o, como también se les decía, “líderes morales”.

Valles está activa y muy lejos de ejercer un liderazgo moral. Ha mantenido al gremio en paz y con buenas relaciones con el Gobierno del Estado, el “patrón”.

Desde la representación sindical ha hecho carrera política. Formó parte del ayuntamiento capitalino y en dos ocasiones ha pasado por el Congreso del Estado, lo que no pudieron sus antecesores.

Las broncas internas de los años setentas quedaron en el olvido.

No hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla. Ya pronto el Poder Judicial de la Federación debe decidir si Gerardo Peña Flores, Ivett Bermea Vázquez y Héctor Escobar Salazar, ocupan escaños en la 64 legislatura del Congreso del Estado.

El plazo crítico es el último de septiembre, pero los magistrados deben procurar resolver antes, por aquello de no generar incomodidades.

Lo más seguro es que no pase nada, pero no hay que darlo por seguro ciento por ciento. Cualquier cosa puede suceder en la interpretación de los magistrados.

Descartado eso sí que pudiera darse alguna anulación que a nadie conviene ¿quién va a pagar los gastos de las nuevas elecciones? ¿acaso el INE por el mecanismo de atracción?. Con eso de indemnizar a sus ex presidentes, el IETAM tiene gastos muy racionados.

Morena insiste –muy seriamente- en anular las elecciones en el distrito 10 que corresponde a Don Héctor Escobar, el ex secretario de Educación. Su triunfo es el más cuestionado. Pende de alfileres.

En el TRIFE hay seis asuntos pendientes, de ellos tres atizados por los morenos, uno del PRI, otro del alcalde matamorense Mario López Hernández y el último de Don Ernesto Navarro Acosta, dueño del café Dharma Veggie en ciudad Victoria, quien insiste en quedarse con el escaño diez de las plurinominales.

Más claro: Los magistrados de Monterrey tendrán que decidir si la legislatura se ajusta a la igualdad de género, es decir, si da acceso a 18 varones y a 18 mujercitas, o les deja mayoría a ellas.

Debe esclarecer si el Partido Acción Nacional tiene o no sobrerrepresentación. De ser afirmativo, esa bancada perdería un escaño.

La última resolución, la del restaurantero Navarro dirá, igual, si el bando de Morena se integra por más damitas o se reparten el pastel en igualdad de género.

El pronóstico es que no habrá tormenta o, al menos, no será mayor. De todas maneras los actores deben estar preparados para lo que venga, tener los pies en la tierra y no gastar en prendas de vestir nuevas. El demonio anda por todos lados.

Basta recordar al ejidatario “nylon” Jesús Villanueva Perales, a quien se le cayó la presidencia de Hidalgo un día antes de tomar posesión (uno de enero). El fax del Tribunal Federal le llegó el 30 de diciembre, cuando ya había repartido las chambas y a lo mejor hasta asignado las obras públicas a los constructores que pagaron su campaña.

En muy feo ver llorar a un candidato perdedor que le metió todas las ganas para conseguir el apoyo del respetable. Los primeros de la historia tamaulipeca fueron Jesús Rueda Cantú y Homar Zamorano Ayala, de Río Bravo y Matamoros, respectivamente, en 1995.

Sabían que el PRI era invencible. Lo fue hasta que ellos se postularon. Con la derrota aprendieron que, para ganar, también hay que perder.

Cambiando de tema, mire que, para ir acorde con la reforma constitucional que obliga al Gobernador del Estado a presentar su informe en el mes de marzo de cada año, Francisco García Cabeza de Vaca deberá rendir dos en un término de seis meses.

El tercero en la fecha ordinaria, el 25 del presente, y el siguiente, el IV, en marzo que cubrirá los últimos tres meses del 2019.

En adelante se ocupará en el tercer mes del año hasta llegar al sexto en 2022. El siguiente Gobernador enviará su documento en la primera quincena de marzo del 2023, conteniendo seis meses de trabajo propio y otro tanto de su antecesor.

Cuestión de estilos y costumbres. En otros años las comparecencias se daban el primer domingo de febrero.

Resumiendo: Cada seis años las elecciones son en junio; el Gobernador entra en funciones el uno de octubre y, en la primera quincena de marzo estará rindiendo su primer informe.

Cabe preguntar ¿cambios en los informes de los alcaldes?. Las administraciones entran en octubre y rinden en septiembre del siguiente año. Cubren prácticamente el año.

Si hablamos de la UAT, el Rector José Andrés Suárez Fernández visitó el Campus Tampico para presidir la ceremonia de acreditación de la carrera de Médico Cirujano que imparte la Facultad de Medicina “Dr. Alberto Romo Caballero”, de parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica.

Esto se realizó dentro del 69 aniversario de la facultad, y en que el Secretario Técnico Operativo del COMAEM, Dr. Guadalupe Juan Hernández Hernández, entregó al Rector la placa de acreditación que da constancia de la calidad del programa educativo que imparte la casa de estudios.

El jueves tiene reunión la Comisión Permanente. Es la penútima del trienio de la legislatura 63.

