OPINIÓN PÚBLICA/ Crónica de un triunfo anunciado

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Que este viernes andará por Tamaulipas el anayista Marko Cortés, interesado en ocupar la dirigencia nacional del PAN. Viene en plan de campaña.

Por voto directo de los militantes, la elección será este domingo 11 de noviembre mediante la instalación de urnas y con el uso de papeletas.

La gerencia de campaña no ha mencionado algún programa ni qué municipios tocará, porque van al día. Por ejemplo este miércoles el hombre andará por Chiapas.

Acá entre nos, la verdad que sale sobrando que venga a promoverse entre los panistas rumbo a la elección interna. Ya es el virtual ganador por sobre su contrincante Manuel Gómez Morín (nieto del fundador del partido). Lo apoya la estructura más fuerte (los Gobernadores) con la idea de que las cosas sigan igual.

Si visita además de la capital, Reynosa y Tampico, se concretará a eventos sencillos y, si acaso, alguna carne asada.

¿Hay línea en su favor? Parece que sí, desde el 22 Berriozábal.

La nomenklatura nacional ha impedido que hacia el interior del partido azul se den cambios de fondo, volver a los orígenes del panismo, sus principios y su moral a toda prueba. Seguirá la praxis de ausencia de doctrina, intereses personales y negocios.

Veamos sobre el posible ganador. Para su registro interno necesitaba el apoyo del diez por ciento de los militantes. Superó con mucho las cifras mínimas que le exigió la comisión de elecciones.

Por señalar el ejemplo de Tamaulipas, aquí tienen un padrón de siete mil 72 socios y, de ellos, dos mil 497 firmaron para apoyar a Marko. Se espera una decidida inclinación a su favor. Es la crónica de un triunfo anunciado.

En la entidad serán instaladas 40 mesas de votación en 30 municipios, que abrirán de las diez de la mañana a cinco de la tarde. Por la noche se dará oficialmente el nombre del vencedor.

De la capital cueruda se informa que habrá dos mesas en el mismo edificio del comité municipal, una a cargo de Alma Ramírez Izaguirre, y la otra presidida por Laura Martínez Castro.

No sabemos quiénes serán los representantes de Gómez Morín en las casillas, pero de una cosa sí podemos estar seguros: Esta votación será más derecha que la realizada por el equipo de AMLO para decidir la suerte del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Como la campaña termina el diez de noviembre, un día antes de la elección, es seguro que el nieto de Gómez no se ocupará de hacer proselitismo en este territorio, donde además parece que no es bienvenido.

Por el lado del Presidente Electo, López Obrador, ya tiene el instrumento con que hará reducir los sueldos y prestaciones de la alta burocracia federal, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 Constitucionales ¿qué contiene?.

Para comenzar sí habrá servidores que ganen más que él, aunque esa diferencia no podrá ser más allá del 50 por ciento de dicho tope.

Si lo explicamos mejor, digamos que si López recibe 108 mil pesillos cada mes, funcionarios con más de una plaza o técnicos especializados podrán tener ingresos por 162 mil varos ¿Incluye a los Ministros de la Corte y Consejeros del INE? Son los que se le habían puesto al brinco.

Van sujetos en la Ley –publicada este cinco de noviembre en el DOF-, pero están en posibilidad de recibir una salida en el sistema de carrera judicial o electoral, perfiles, aptitudes jurídicas o técnicas, con lo cual sí pueden ingresar más dinero que el Presidente.

Según la Ley, la percepción de los servidores sumará todo, sueldos, compensaciones, bonos, dietas, cualquier recurso en efectivo pero sin el descuento de impuestos que hace Lolita.

El ordenamiento es federal, pero ¿que va pasar con los estados y municipios? Entendemos que harán las adecuaciones respectivas para no desentonar con el gobierno central.

En Tamaulipas, en la época del geñismo, quedó incluido que ningún servidor público podrá ganar más que el Gobernador, según el artículo 169 de nuestra Constitución, y seguramente se cumple, fuera de los funcionarios del Instituto Electoral.

– Ningún servidor público podrá recibir remuneración… Mayor a la establecida para el Gobernador del Estado en el presupuesto correspondiente.

Igual menciona que nadie cobrará en más de una plaza laboral –como la Ley pejista-, con excepción del sector educativo y la beneficencia.

Esperaremos.

Por cierto le dimos una revisadita a su gabinete y el llamado gabinete ampliado, y no encontramos a simple vista tamaulipecos ¿qué pasa? ¿son fifís? ¿no se treparon a tiempo al carro pejista?. Ni el señalado como tamaulipeco más cercano, Rodolfo González Valderrama, de Tampico.

Los diputados de la 63 legislatura del Congreso del Estado tienen actividad este miércoles. Pero no será tan ordinaria como cada semana. Se espera la visita del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para presentar una iniciativa, al parecer sobre una nueva Ley de Desarrollo Urbano.

A través de lo que se llama REDSEDUM (secretarios de desarrollo urbano), Tamaulipas ha estado presente en jornadas de trabajo (Gilberto Estrella Hernández) para adecuar las leyes estatales a los tiempos que vivimos. La idea es crear ciudades resilientes y policéntricas.

La cita es a las nueve y media, en tanto que la sesión plenaria después de las once.

Por cierto que el Gobernador García Cabeza de Vaca estuvo de gira este martes por el municipio de Miquihuana, donde anunció que se promoverá el turismo en la zona. Junto con su esposa realizaron la jornada asistencial “Un Gobierno Cerca de ti”.

La caravana de migrantes avanza desde el sur del país ¿cruzarán por ciudad Victoria? Parece que no. De todas maneras aquí tendrían cobija, alimento seguro y hasta chamba.

Cuarto Poder de Tamaulipas/