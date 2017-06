OPINIÓN PÚBLICA/ Corrupción ni por pensamiento

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Quedó listo el Sistema Estatal Anticorrupción. Solo falta que la legislación se publique en el Periódico Oficial del Estado.

Los diputados –los coordinadores- se mostraron satisfechos. Tamaulipas entra en los hechos al Sistema Nacional que pinta un país de excelencia (en caso de que se lleguen a cumplir los lineamientos), terriblemente honesto.

Este miércoles los diputados locales aprobaron cuatro nuevas Leyes y modificaron diez más (aparte de la Constitución), para combatir las mil mañas y malas acciones de los servidores públicos.

“Vamos avanzando bien”, dijo el coordinador parlamentario Carlos García González momentos después de ser aprobado el paquete de reformas a la Constitución para dar paso a la creación de Organos Internos de Control en los organismos autónomos, que designará el propio Congreso del Estado.

El coordinador priísta, Alejandro Etienne Llano, expuso que “fue un arduo trabajo” de las fracciones partidistas y falta analizar algunas iniciativas más.

Se nos hace que las instancias de gobierno, han creado muy altas expectativas en relación a la honestidad y rectitud que se espera de los funcionarios. Tanto que, al final de la tarde, podrían no cumplirlas.

A partir de la fecha, el ojo ciudadano estará muy pendiente del seguimiento de las Leyes y reglamentos. Si hay omisiones, levantará la voz.

Para denunciar, ahí estarán el Comité Ciudadano, el Secretario Técnico y la Fiscalía Especializada dependiente de la Procuraduría, aparte de las contralorías internas.

Así como los funcionarios de los vientos del cambio le echaron ganas a elaborar y aprobar los proyectos de Ley, es de esperar que se hagan cumplir.

No se permitirá la corrupción ni por pensamiento y menos por obra.

El Contralor Mario Soria Landero publicó este martes las reglas de integridad que darán base a los Códigos de Etica y Conducta de los funcionarios.

Está prohibido por ejemplo “no conducirse bajo los criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado de los bienes y medios de que dispongan”.

Todo magnífico, como eso de prohibir “conducirse en forma ostentosa, incongruente y desproporcionada a la remuneración y apoyos que reciban”.

Ya en la elaboración de la reglamentación moral (ética), cada entidad pública determinará qué es “ostentoso” y qué “incongruente”.

Ciertamente las Leyes generan esperanza, los contenidos son excelentes. Falta que se lleven a la práctica.

No es necesario decir que los jefes del gobierno de ninguna manera pueden hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar y extorsionar o amenazar al personal subordinado. Menos al público que hace trámites.

Tan eficiente es la reglamentación, que habrá condenas para aquellos funcionarios que no generen soluciones a los problemas o no hagan equipo para sacar adelante programas.

Las Leyes están listas, la expectación de llevarlas a la práctica está abierta.

Para aumentar la credibilidad de que el verdadero cambio administrativo ya está en marcha, el respetable necesitará ver en la cárcel a uno o varios servidores o ex servidores. La Fiscalía Especializada tendrá que accionar de inmediato.

De acuerdo con la reglamentación, no es permitido por ejemplo, que los funcionarios del Gobierno envíen correos electrónicos personales a los licitantes (concursos) , proveedores o contratistas.

Si es ilegal enviarles mensajes, menos se podrán reunir con ellos. Pedir un regalo, dádiva u obsequio será motivo de cárcel sin derecho a fianza.

La legislación es buena, extraordinaria. Ningún funcionario o empleado del gobierno tiene derecho a corromperse ni por pensamiento.

En temas electorales, volvemos a abordar los comicios en Nayarit, Coahuila y Estado de México. Quien gane ahí tendrá un pie en Los Pinos, o fuera de ahí.

Y eso tendrá un efecto psicológico en todo el país incluyendo Tamaulipas.

Si gana MORENA en el Edomex, de inmediato se dará el “chapulineo” de priístas y panistas hacia las filas de El Peje. De por sí, ya tenemos casos concretos de gente que abandonó al tricolor.

Son elementos que no tienen principios ideológicos. Andan de partido en partido según las conveniencias económicas.

Tenga usted la seguridad querido lector que, si pierde la candidata de López Obrador en la tierra de Peña Nieto, se reducirá el chapulineo.

Los medios de comunicación nacionales emitieron sus últimos pronósticos. Según la información, el PAN y aliados ganarán Nayarit con la mano en la cintura, en tanto que el tricolor se podría quedar con el Estado de México y Coahuila.

Sobre este último, el único que difiere es un periódico de Monterrey. Le otorga al priísta Miguel Angel Riquelme una desventaja de cuatro puntos frente al panista Guillermo Anaya.

El Universal le concede a Alfredo del Mazo una intención del voto del 33.4 por ciento y a Delfina Gómez un 29.3, es decir, cuatro y medio puntos de diferencia.

Mitofsky también asegura que los tricolores (es decir Los Moreira) ganarán Coahuila.

Ya estamos cerca. Veremos cuales son las encuestadoras que más acertaron.

Variando de tema, allá en Llera se mueve en pos de la candidatura del PAN a la alcaldía la veterinaria Martha Alicia Ponce Cepeda, residente de la colonia Guanajuato.

En 2016 jugó por los azules y consiguió dos mil 127 sufragios, un poco abajo que el PRI. Ganó fue el independiente Héctor de La Torre Valenzuela, que todo hace indicar ya no participará.

Esta vez Martha tiene posibilidades de ganar. Su popularidad aumenta y cuenta con el respaldo de la Secretaría General de Gobierno. Es el enlace de Desarrollo Rural con la General para asuntos del campo. Con el alcalde Pablo Valadez fue directora de Desarrollo Rural en Llera.

Recorre el municipio, en eventos, con la representación del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Si es candidata de su partido, hay muchas posibilidades de que ganará. No hay que perderla de vista.

Cuarto Poder de Tamaulipas/