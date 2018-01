OPINIÓN PÚBLICA/ Correteando la nómina

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Mientras los partidos y sus precandidatos se distraen haciéndose garras unos con otros, los sin partido trabajan a paso lento pero seguro.

No se fijan en si el panista Anaya califica de bandidos a sus contrincantes, o si Don Peje se burla con la receta del Amlodipino, o de los “chapulines” que brincan de una agrupación a otra.

De los 21 que reportan por vía electrónica, para este lunes tres habían cruzado la meta con la mano en la cintura.

La sorpresa es Héctor Michel Salinas Gámez, de Padilla, que ha recolectado el ¡325 por ciento! de las firmas que le exigen para su registro. El IETAM solicita 339 apoyos; ha presentado mil 103 válidos. Si le hacemos caso a los datos históricos, ganará la presidencia por la vía sin partido.

En segundo lugar aparece Jesús Olvera Méndez, de Madero, otrora gerente de la poderosa sección 1 del STPRM. Lleva un avance del 111.26 por ciento con cinco mil 484 firmas, de las cuales el órgano electoral le reconoce cuatro mil 819.

El tercero se llama Lenin Vladimir Coronado Posadas, de Tula, con el 110.72 por ciento. Le faltan seis de la lista nominal.

Confirmando: Salinas Gámez es el único que ha superado con mucho el requisito, con firmas bien “espulgadas” en el padrón electoral.

Decíamos, si le hacemos caso a los documentos, los libres de Padilla y Madero no tendrán problemas para alzarse con la victoria.

Con el 96.7 por ciento, David Perales Segura, de El Mante, araña la meta. Sin embargo no se vislumbran condiciones para que llegue al edificio de presidencia el uno de octubre.

En el sótano avanzan los dos de Reynosa: Pedro Castorena González y Geovanni Francesco Barrios Moreno, con el 5.3 y 5.8 por ciento respectivamente.

Dejamos el tema con un comentario: No es momento de elucubrar si los que van arriba, hicieron trampas.

De todo hay en la viña del Señor (dulce y agrio). Entre los aspirantes a ocupar la chambita de presidente del IETAM hay de todo, desde expertos a neófitos en el tema, y cartuchos quemados.

Le dimos una revisadita y mire que las mujeres ya chuparon faros. La que mejor contestó fueron 75 aciertos, una calificación de 83.33 (escala de cien), para quedar en octavo lugar de la lista de 27 “suspirantes”.

En la recta final van once damitas y 16 varones. Ellos ocupan las ocho mejores calificaciones.

Hay que advertir que en los primeros lugares se colocan elementos que ya trabajan para el sistema electoral, local o federal, gente con experiencia que puede hacer la mejor tarea al frente del organismo.

Entre ellos, con el primerísimo lugar, se encuentra Juan José Guadalupe Ramos Charre, vocal del VIII distrital con sede en Tampico; Ernesto Rendón Aguilar, vocal del VI, Mante, y César Andrés Villalobos Rangel, de organización del VIII también.

Sobra experiencia. Miguel Angel Chávez García, actual presidente en funciones, se ha desempeñado como secretario del consejo distrital de Tampico -y en ocasiones presidente- desde 1990.

Entre los seleccionados -primera eliminatoria- hay de todo. El sacrificio y carrera es por la nómina.

José Eladio Espino Monzón, licenciado en sociología. Es vocal en el distrital de Matamoros.

Silvio Brussolo González, 47 años, con carrera de ingeniería Civil. Ha trabajado para el gobierno del Estado y municipal de Victoria.

Enrique Hernández Guerrero, licenciado en Administración. Se desempeña como jefe del departamento de Proyectos Primarios del Instituto Nacional de Economía Social. Colaboró en Washington para organismos no gubernamentales.

Sergio Cervantes Chiquito, 40 años, carrera de Derecho. Laboró para la secretaría General de Gobierno en los tiempos de Egidio Torre Cantú; profesor en la UAT, Tampico.

Ernesto Chávez Garza, 54 años, ingeniero agrónomo fitotecnista. Trabajó en INEGI, es vocal del VIII distrito, Tampico.

Víctor Manuel Martínez Ontiveros, 31 años. Administración. Proviene igual de la General de Gobierno egidista.

José Francisco Salazar Arteaga, 43 años, Derecho. Es el director de Prerrogativas y Partidos del IETAM. Posiblemente tuvo algo que ver con el affaire del panista Torres Carrillo.

De ellas, la mejor calificada es Ivett Abundis Cervantes, de 47 años, carrera de Derecho. Labora para el INE.

Aurora Gutiérrez Legorreta, 48 años, licenciatura en Relaciones Públicas, vocal del INE en Matamoros.

Alma Hernández Ilizaliturri, 44 años, contador público. Calificación de 61.1

El único doctorado es el de Claudia Anaya Alvarado (¿Patito?). Sin embargo pasó de panzazo con un 61.1 de calificación. Licenciatura en Relaciones públicas y doctorado en Educación Internacional.

Cambiando de asunto, el 31 de enero será el registro de los precandidatos del partido Morena a las presidencias municipales. Se dejarán venir en tropel a las oficinas del 16 Allende. La fecha era este martes 23, pero fue diferida.

Se publicó en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo del Procurador Irving Barrios Mojica (o de la respectiva comisión) para ofrecer dos millones de pesos a quien proporcione información “veraz y útil”, que coadyuve a la localización y captura de los responsables del homicidio en agravio del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, en Nuevo Laredo.

Allá en El Mante, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra rindió homenaje al General Pedro J. Méndez en el 152 aniversario de su muerte, en el lugar en que libró la última batalla, hoy el ejido Tantoyuquita.

Por igual, en la ex hacienda de San Agustín, municipio de Hidalgo, donde nació el guerrillero, las autoridades realizaron el evento luctuoso.

Si hablamos de la capital Victoria, asoma ya la fiesta del carnaval. El alcalde Oscar Almaraz Smer y sus colaboradores hicieron la presentación de las convocatorias para reyes y reinas, concurso de carros alegóricos, comparsas y disfraces.

El gran evento será entre el 16 y 18 de febrero por las calles del corazón de la ciudad, en lo que es el paseo Libre 17.

Cuarto Poder de Tamaulipas/