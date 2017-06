OPINIÓN PÚBLICA/ Con la comida servida

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El proceso electoral 2017-18 está a la vuelta de la esquina. Como hace seis años, vuelve a decirse que será “la madre de todas las batallas”.

Estarán en juego un total de tres mil 447 chambitas entre gobernadores, diputados locales, alcaldes, senadores, diputados federales, jefe de la CDMX y Presidente de México.

Tamaulipas participará con dos senadores de mayoría, uno de minoría; nueve diputados federales y 43 presidentes municipales.

Con varios meses de anticipación el pronóstico hace ver que la competencia (en nuestra tierra) será entre el PAN y el Movimiento de Regeneración Nacional (por el efecto López Obrador).

Habrá elección en 29 entidades. Quedan fuera Tlaxcala, Baja California y Nayarit (en este último acaba de haber comicios).

Renovarán gubernatura: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la ciudad de México.

Aparte de los gobiernos estatales, elección de ayuntamientos en 25 entidades. Con ello se perfila como uno de los procesos más competidos en la historia de México.

El gobierno federal encamina a las entidades a homologar los comicios cada tres y seis años. Se evitará dispendio de recursos y distracción de los ciudadanos.

Es el motivo por el que los alcaldes de la presente comalada en Tamaulipas tendrán un ciclo de dos años. Los anteriores duraron dos con nueve meses. Igual, el anterior Gobernador ejerció cinco años con nueve meses.

Decíamos que ya está cerca el inicio del proceso. Los partidos se disponen a cabildear posibles alianzas.

El fin de semana PAN y PRD efectuaron asambleas de toma de decisiones. Están dispuestos a ir en un frente amplio para darle “bola” al PRI. No quieren que gane.

Sin embargo ponen sus condiciones. Por ejemplo el PAN quiere con todos menos con MORENA (Léase López Obrador).

El PRD está dispuesto a un acostón con todos menos con el PRI.

Y Morena, el partido de moda, propiedad de AMLO, no se deja enamorar y no quiere nada con los otros. Irá solo. Muy al estilo pejista quiere completo el pastel.

Los priístas no abren la boca. Si hacen alianzas será con los de siempre, el Verde Ecologista, Nueva Alianza o posiblemente el “nuevo”, el PES. Si no se ponen de acuerdo, también solos.

De los partidos “grandes”, el mayor acelere se da en Acción Nacional. Se les “cuecen” las habas. Hay desesperación. Señalaron ya la ruta crítica para sus actividades, según la Ley Electoral.

El INE arrancará el proceso el 10 de septiembre. La elección será el uno de julio del 2018.

Como límite para registro de coaliciones se está dando el 13 de noviembre. Antes del 29 de septiembre deben decidir el método para la selección de sus candidatos.

La convocatoria interna panista estará publicada el 29 de octubre. De ahí en adelante todo actividad hasta las precampañas que deben terminar el 13 de enero.

En esa desesperación por la candidatura, este lunes visitó ciudad Victoria la aspirante Margarita Zavala Gómez del Campo, la esposa del ex Felipe Calderón Hinojosa.

Tenía anunciada gira de su precampaña. Aunque llegó a la capital, de última hora se suspendió. Dejó vestidos y alborotados a los militantes que esperaban entrevistarse con ella. Los dejó con la comida servida

Que sostuvo entrevista privada con el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y empresarios locales, en eventos diferentes. Nada con militantes y menos mitin y recorrido por la avenida Hidalgo.

Hasta se dijo que ahí en el 18 y 19 Ocampo quedaron en la lumbre carnitas de marrano que los militantes habían preparado. En una hielera las caguamas y el zotol para el acompañante de la Doña.

El evento fuerte para la mujer estaba anunciado en Altamira la tarde noche del mismo San Lunes.

Algo pasó para que no conviviera con militantes y menos hiciera la tan anunciada caminata por la calle principal capitalina.

Los panistas la esperaban. Ya tuvieron por aquí a Rafael Moreno Valle Rosas, ex Gober de Puebla que quiere “la grande”. Los zavalistas querían demostrar que también hacen “roncha”.

Ya solo falta que haga su aparición Don Ricardo Anaya, el jefe nacional partidista y principal aspirante presidencial. Les pudiera haber “comido el mandado” a sus contrincantes.

Oscar Almaraz Smer, el alcalde capitalino, dio el arranque del nuevo esquema de apoyo para las familias victorenses: Las caravanas médicas que de manera itinerante recorrerán en su primera etapa 15 colonas de la capital, llevando atención dental.

El programa se puso en marcha en el jardín de niños Federico Froebel de la colonia Francisco I. Madero, en coordinación con el DIF municipal. Martes y miércoles permanecerán en la zona con aplicación de fluor, limpieza, extracción y pláticas de prevención.

Seguimos con los partidos y su gente para comentar que, el doctor Ramiro Ramos Salinas volvió a ser noticia cuando este lunes boletinó que “no habrá imposición ni línea” en la elección del nuevo presidente estatal de su partido, el PRI.

Al decir del Subsecretario de Operación Política del CEN, el día del consejo estatal se instalarán urnas y mamparas para emitir el voto libre y directo.

Una rareza (de Ripley) que llegara con ese esquema. Siempre han seleccionado candidatura de unidad.

Los diputados de la 63 legislatura que comanda Carlos García González comenzaron la semana con intenso trabajo. El lunes se reunieron las Comisiones Anticorrupción y Participación Ciudadana; Transparencia y Acceso a la Información y de Vigilancia de la Auditoría Superior. Tienen plenaria el martes a las cuatro de la tarde.

Intensifican el trabajo antes de terminar el periodo ordinario. Deberán dar por cerrado el ciclo el 30 de junio. No quieren dejar pendientes.

Cuarto Poder de Tamaulipas/