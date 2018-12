OPINIÓN PÚBLICA/ Con el enemigo a un lado

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca descendió de su camioneta y estableció diálogo abierto con ellos. Les ofreció su apoyo pero que todo se haga dentro de la Ley.

Nadie puede invadir propiedad privada, les dijo.

Una cuarentena de invasores de la presunta colonia “Patria Para Todos” lo esperaban frente al monumento al Cuerudo Tamaulipeco, libramiento Naciones Unidas y carretera a Soto al Marina.

No esperaban que los atendiera. Mantenían bloqueada la circulación y amenazaban con “reventar” el evento para poner en marcha el Operativo Invierno Seguro 2018-2019.

Pasaban las diez de la mañana. Desde las cinco maquinaria pesada destruía cercos y rústicas construcciones que invasores levantaron en un predio de 40 hectáreas propiedad de Marcia Pérez Cantú, ex presidenta del Tribunal Electoral del Estado, donde por cierto sigue cobrando pues la jubilaron por motivo de su edad.

Se equivocaron los protestantes. El Gobernador hizo que el chofer de su vehículo se detuviera y les ofreció apoyo a través del ITAVU, para reubicarlos en predios de reserva que ya cuentan con servicios.

Ellos lo quieren regalado pero ahí donde están, que el gobierno compre, lo que les fue rechazado por improcedente.

Es un problemas que se fue generando desde hace más de tres años. Cientos de colonos, la mayoría ya propietarios de casas y otros terrenos, en apariencia se dejaron defraudar por el invasor profesional Fabián Cervantes Tovar y Beda Leticia Gerardo Hernández. El es regidor en Victoria, ella diputada local plurinominal.

Como quien dice, el gobierno tiene al enemigo en casa.

La verdad es que ambas partes –defraudador y defraudados- quisieron poner a prueba al gobierno panista. Le exigían la compra del inmueble y que luego les regalara o vendiera a precio de ganga.

En febrero del presente ya se les había tratado de desalojar. Pusieron el grito en el cielo al considerar que ya generaron derechos sobre la tierra. La orden de un juez se cumplimentó este miércoles 19 de diciembre.

Se sabe que Cervantes, cuya “profesión” es invasor de predios, tiene otros frentes de “chamba” en la mancha urbana de la capital. Ahora se dice influyente por ser integrante del cabildo por el partido MORENA.

Su negra historia no le ayuda al partido de López Obrador.

Tiene 30 años ejerciendo el mismo modus operandi acompañado ahora por otro defraudador profesional de apellido Murillo. El “sistema” no los ha refundido en la cárcel. En ocasiones le fueron útiles.

Son los rescoldos de la arcaica nomenklatura priísta que vivió sus mejores momentos en tiempos de los Gobernadores Emilio Martínez Manautou y Américo Villarreal Guerra. Crearon vivales de la talla de Eloy Alfaro, Braulio Vallejo, Arnulfo Gómez, Alejandro Flores Camargo y otros por el estilo.

El “sistema” los apapachó, les toleró sus corruptelas, los hizo profesionales de la invasión.

Decenas de expedientes y órdenes de aprehensión estuvieron –ahí siguen- pendientes en la Procuraduría. La secretaría General de Gobierno los perdonó a cambio de votos.

En la época del bailarín Gobernador Manuel Cavazos Lerma cambiaron algo las cosas. Los “líderes” pasaban más tiempo en la cárcel que en la calle. Se desalentaron los asentamientos irregulares pero el monstruo del despojo siguió vivo.

¿Qué hace falta? Energía, mandar al bote a los defraudadores. En esta ocasión se embolsaron por lo menos cinco millones de pesos al prometer la entrega de solares que no eran suyos sino de la heredera (una de las herederas) de Luis Felipe Pérez Collado, el henequenero que dejó una enorme fortuna en la región.

Por casi tres años estuvieron “vendiendo” entre diez y 20 mil pesos por “ganchar”, más cuotas semanales. El dinero no era para pagar al dueño, sino para los líderes.

Hoy el sistema los tiene cerca, en casa. Está a tiempo de meter orden para garantizar en el futuro el respeto a la propiedad privada.

Después del diálogo los invasores liberaron el bloqueo al libramiento Naciones Unidas. El Gobernador García Cabeza de Vaca presidió el evento de seguridad pública, dio el banderazo de salida a un centenar de vehículos, más caballos y binomios caninos que tendrán bajo su cargo la vigilancia y atención de paseantes y vacacionistas durante el periodo navideño y de año nuevo.

Se instalaron ya 14 módulos de orientación, información y auxilio para cubrir las principales rutas. Participa el Ejército, La Marina, Policía Federal, Policía Estatal, Tránsito local (municipales), Cruz Roja, Cruz Ambar, Angeles Verdes, Angeles Azules y Secretaría de Salud.

Aparte, tal y como lo pronosticamos, los señores José Alfredo Castro Olguín y Mario Sosa Pohl ya se inconformaron al haber sido desconocidos como representantes del PRD ante el Instituto Electoral de Tamaulipas. Apelaron ante el Tribunal Electoral. El asunto va para largo y culminará en la judicatura federal.

Por cierto, este viernes rendirán su protesta de 700 consejeros municipales y distritales que fungirán en el proceso electoral 2018-2019. Son 264 distritales y 436 municipales.

De los seleccionados, un 19 por ciento pertenecen a algún partido político, algo menos de dos puntos respecto al anterior proceso, lo cual no es un impedimento.

El viernes a las diez de la mañana se reúne el pleno de los diputados para analizar y aprobar en su caso el Paquete Fiscal 2019, que incluye la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, conjuntamente con reformas y adiciones a media docena de ordenamientos más.

También se aprobarán las Leyes de Ingresos municipales en que los diputados rechazaron ya, algunos derechos o cuotas selectivas. Por ejemplo, “El Arabe” Nader de Tampico, quería cobrar una cuota para los tampiqueños por el uso de los espacios deportivos, y otra para los fuereños.

Luego abundaremos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/