OPINIÓN PÚBLICA/ Con aroma de corrupción

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la cola entre las patas, Hernán de la Garza Tamez, presidente del Tribunal de Justicia, evadió dos veces la pregunta directa de los reporteros sobre su posible renuncia a la titularidad del colegiado.

No tenía mucho para donde correr. Asistió como invitado al inicio del periodo ordinario de sesiones de la LXIII legislatura y, los de la prensa, mantenían su “retén” a la entrada del controvertido (por la deuda geñista) Palacio Legislativo.

Las versiones (ya difundidas) dicen que se va, que su chamba es por horas. Su lugar será ocupado por Horacio Ortiz Renán, gente del gobierno de los vientos del cambio.

No hay de otra: Si no se pone gritón, si se muestra dócil a los vientos del cambio, muchacho podría seguir en la nómina como magistrado, o renuncia. Nada más.

El ejecutivo asistió al Congreso para atestiguar el arranque del periodo. La Ley no lo obliga, dice que puede estar o no, o bien si quiere rendir un informe del estado que guarda la administración.

Por lo general los gobernadores en turno se presentan con los diputados al arranque de los periodos. No pronuncian discursos. Son testigos mudos.

Como presidente de la mesa directiva para lo que resta de enero fue nombrada Juana Alicia Sánchez Jiménez, representante por el IV distrito, Reynosa. Es parte del grupo azul en el poder. Aunque apenas había sido nombrada una hora antes, ella pronunció el discurso oficial a nombre de la legislatura.

No estuvo presente el tricolor Alejandro Etienne Llano, también ex alcalde capitalino. Se enfermó a la medianoche del sábado de divertículos en sus intestinos, según boletín que emitió su grupo parlamentario a temprana hora.

Lo hicieron bien. Podría haberse interpretado que no quería asistir al evento, cuando es todo lo contrario. No serán muy buena oposición pero tienen persistencia.

Al arranque no se presentaron todos los alcaldes. Solo aquellos que tienen interés en el marco institucional. Por ahí el victorense Oscar Almaraz Smer; el matamorense Jesús “Chuchín” de la Garza Díaz del Guante; la de Altamira, Laura Amparán.

También el llerense Héctor de la Torre Valenzuela y Juan Francisco Leal Guerra, este de El Mante, quien sigue muy activo en giras y audiencias. Este lunes recibirá en sus oficinas al personal administrativo del Conalep y a los de Conacope.

Por cierto, en lugar de Miguel Salman, como Auditor Superior del Congreso fue nombrado con carácter interino José Luis Linares Reyes, quien ocupaba la auditoría especial para organismos públicos descentralizados, fondos y fideicomisos.

Miguel fue renunciado “voluntariamente”, camino que ya le espera a Hernán De la Garza Tamez. El mismo que deberán seguir los titulares de otros organismos descentralizados.

Será hasta el miércoles 18 cuando los diputados se reúnan para trabajar ya en forma en plenarias.

Sin abandonar el poder legislativo, hay algo que ha despertado el interés de los jefes que comanda Don Carlos Alberto García González, que hasta la fecha ha demostrado que quiere trabajar.

El asunto es que anda “perdido” cierto terreno de casi una hectárea en uno de los fraccionamientos exclusivos del norteo de la ciudad. Veamos este asunto que tiene aroma de corrupción.

Felipe Garza Narváez fue pastor del legislativo en el último periodo de Eugenio Hernández Flores como Gobernador. Con fecha ocho de febrero del 2010 le mandó un oficio al alcalde Arturo Díez Gutiérrez Navarro para solicitarle la donación de un predio, “con la finalidad de la construcción de instalaciones recreativas de convivencia y esparcimiento para los servidores públicos del Poder Legislativo”.

Desde el principio afloró el mal olor ¿por qué lo tenía que hacer el señor Garza y no el Congreso? ¿por qué no un acuerdo del pleno?.

Bien sabido además, que es el sindicato de burócratas, el SUTSPET, el encargado de la recreación de su gente. La petición debería haberla formulado la jefa del gremio, Blanca Valles Rodríguez.

Para atender la petición, el entonces jefe de Obras Públicas, Rogelio Rodríguez Grajeda seleccionó la manzana V del fraccionamiento Cerrada Los Olivos, al norte de la ciudad (Carretera Matamoros), con una superficie de ocho mil 386 metros cuadrados.

El siete de diciembre del mismo 2010 el alcalde Díaz hizo que el cabildo aprobara el donativo para que los empleados construyeran sus instalaciones, dando el plazo de un año para realizar la obra. De lo contrario “el predio pasará al municipio para hacer uso de él como área de equipamiento urbano”.

La hectárea se encuentra en las calles Laurel, Pino y Ciprés de dicho fraccionamiento. Ya pasaron siete años y el lugar está desierto. Los trabajadores del Congreso no saben nada.

Si no hay obra, menos se va a colocar la placa metálica con la leyenda: “Este predio fue donado a el H. Congreso del Estado de Tamaulipas”.

La sospecha es que Jelipe se quedó con la hectárea que vale más de ocho millones de pesos.

En la Universidad de Tamaulipas, el proyecto doctoral presentado por Adán Jacinto Flores Flores en la Facultad de Comercio y Administración Victoria, busca fortalecer los trabajos de empresas del sector automotriz, aportando información que puede alentar las inversiones en nuestra entidad.

Así lo dijo la directora del proyecto académico, Marisa Alvarez Herrera, quien mencionó que se trata de la investigación “Factores determinantes de la localización en los sectores eléctrico-electrónico y autopartes de México”, que en 2016 mereció el Premio Universitario a Tesis de Investigación en categoría de doctorado en el área de ciencias sociales.

Si volvemos con el alcalde de Llera, Héctor de la Torre Valenzuela, proviene de la sociedad civil, llegó como independiente y realiza obra. Por ejemplo tiene en marcha la construcción del Centro de Atención Múltiple (CAM), el cual consta de desayunador para todos los alumnos, maestros y padres de familia.

En el ejido Independencia llevó a cabo la reparación de baños, tinaco, bomba de agua y lavamanos para la telesecundaria de ese lugar. Además, remodelación de la plaza del ejido Francisco Villa y otras.

Cuarto Poder de Tamaulipas/