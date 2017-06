OPINIÓN PÚBLICA/ Cena de negros en el PRI

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Andan descabezados. Para los siguientes días se antoja una auténtica cena de negros o choque de tribus.

Parece que al PRI se le empieza a complicar el asunto de la designación de su presidente y secretaria general sustitutos. Si deja libre el juego de aspirantes, se dará la riña campal.

Pretende llegar con un candidato de unidad que, hasta hoy, no parece estar cocinando la actual presidenta Aida Zulema Flores ¿cuándo tendrán delegado?.

De los restos del naufragio solo quedaron eso, tribus, muy al estilo del perredismo, y se ve que están dispuestos a guerrear hasta el último cartucho. Si nadie los apacigua saldrán más dañados hacia el 2018.

Si llegan tres o más candidatos a la asamblea estatal tendrán problemas para conservar su estructura. Son varios los tiradores.

Están los grupos de los ex Gobernadores como Egidio Torre Cantú, Eugenio Hernández Flores, Manuel Cavazos Lerma y hasta los que niegan a Tomás Yarrington.

No se acostumbran a marchar sin línea, a no pedir permiso para realizar sus actividades. La marcha del partido se decidía en Palacio de Gobierno.

En el edificio estatal no parecen sentar cabeza.

El Tribunal Electoral de Tamaulipas registra nada menos que cinco recursos de defensa de derechos político electorales, de una sola persona. Se trata de Enrique Cárdenas del Avellano, quien ha tratado que el organismo cumpla con sus estatutos para que se reactive.

Una primera defensa fue solicitada el once de enero, como militante, para exigir que se convocara a la elección de presidente y secretario general. No le hicieron caso. La última viene del 25 de mayo.

Aun así, cuando ya está publicada la convocatoria, ha decidido protestar una vez más. La asamblea electiva está muy lejos de fecha que marcan los estatutos.

Ya es tiempo que los tribunales federales tomen cartas en el asunto. Los magistrados necesitan corregir la actuación de los jerarcas tricolores. Andan descabezados desde hace un año.

Una confrontación de las tribus vendría a pulverizar los restos que quedaron de aquella batalla de junio del 2016.

Por un lado los que quieren ser senadores, como Baltazar Hinojosa Ochoa y Alejandro Guevara Cobos, Edgardo Melhem Salinas y hasta Marco Bernal Gutiérrez. Por otro las corrientes de aquellos que le tiran a todo, como Humberto Valdez Richaud, Oscar Luebbert Gutiérrez, Juan Alonso Camarillo, Heriberto Ruiz Tijerina y hasta los que andan de vacilada, en este caso Luis Enrique Arreola Vidal.

Si no hay orden de aquí al registro de los aspirantes, será una auténtica cena de negros. Los partidos -ninguna organización- no están preparados para la democracia interna.

Por otro lado, con la novedad de que los panistas, en su reforma política, no quisieron aventurarse mucho y solo permitieron la reelección de los diputados locales por una sola vez. Bueno, dejaron viva la reforma del egidismo.

Mientras en otras entidades llega la reelección por tres periodos, 12 años seguidos, en Tamaulipas se permitirá una.

Bien dicen que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Los primeros gritan; los segundos tiene que cuidar el changarro.

Por cierto, allá en Coahuila, si las elecciones fueron el cuatro de junio, los presidentes municipales deberán instalarse hasta el uno de enero del 2018.

Aquellos que busquen la reelección, o que sus partidos lo avalen, tendrán que presentar licencia a principios de febrero. Administrarán dos meses y se irán otra vez a la calle.

Ahora, en aquella entidad, los alcaldes duran en la chamba cuatro años. Tendrán que homologarse con el resto de las entidades, tres años, y con las federales.

En Tamaulipas, si la elección será el uno de julio, primer domingo, los jefes edilicios y sus cabildos deben licenciarse 90 días antes, es decir, a finales de marzo. Antes era de 120 días. Fue la reforma panista.

Nuestros actuales ediles, si la suerte les favorece, durarán en el encargo año y medio.

Falta reglamentar las condiciones en que se retirarán para ir a campaña; si lo hará también el resto de la planilla; si van a regresar a culminar la administración de dos años después de las elecciones.

Ahora está permitido que vuelvan a sus funciones. Lo más saludable es que lo hagan hasta el nuevo trienio, si es que ganan.

Aunque no estén muy bien definidos los términos de ese proceso de ratificación en las urnas, seguramente cuando se acerque la fecha, los órganos correspondientes dictarán sus acuerdos.

Aquí sucederá algo curioso. Mientras que los diputados podrán ir por un nuevo periodo de tres años, los presidentes municipales salen en el trienio. La reforma de Egidio torre Cantú así lo permitió al homologar con la federal.

Este miércoles es la sesión ordinaria y extraordinaria del Congreso del Estado en la ciudad de Tula con motivo de los primeros 400 años de su fundación. Allá estarán los señores diputados que comanda Carlos García González.

Por otro lado, la junta ejecutiva del V distrito Electoral del INE convoca a rueda de prensa para invitar a la ciudadanía a participar en la Mesa de Diálogo para una Cultura Cívica. Es el jueves 15 a las nueve y media en las oficinas del 19 Alejandro Prieto y Veracruz.

La PGR publicó el ofrecimiento de 1.5 millones de pesos a quien proporcione información que permita la captura de los homicidas de cinco periodistas. No hay de Tamaulipas.

El escritor e historiador Francisco Ramos Aguirre, se registró como aspirante a Cronista de Victoria según la convocatoria expedida por la comisión especial de regidores.

Es el más viable. No solo ha escrito tres libros como lo requieren los convocantes, sino que lleva más de 20.

Cuarto Poder de Tamaulipas/