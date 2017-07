OPINIÓN PÚBLICA/ Casi hermanitas de la caridad

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este viernes sale de vacaciones la burocracia estatal, personal de los ayuntamientos, organismos descentralizados y Universidad Autónoma de Tamaulipas. Regresan a sus actividades ordinarias hasta el 31 de julio.

También se van -oficialmente- los profesores. En la práctica tienen varios días que aventaron el gis.

Hablando de ellos, la autoridad educativa les puso sobre la mesa dos programas de estudios para el ciclo 2017-18. Uno es por 195 días de labores y el otro por 185 ¿Cuál cree usted que van a preferir?.

Sale sobrando preguntar. Los profes son holgazanes (con sus excepciones desde luego) por tradición. Buscan cualquier oportunidad para no trabajar; son campeones en “puentes” y reuniones sindicales en días laborales.

Las clases de nivel básico comenzarán el 21 de agosto y, como decíamos, un programa es más largo que otro.

Y si hablamos de vacaciones, los que tendrán que interrumpir las suyas son los diputados de la 63 legislatura local. El pastor los llamó. Tienen sesión extraordinaria el lunes 17 a las doce de la madrugada.

Como buenos mexicanos, al cuarto para las doce aprobarán el nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Les otorgan poder el lunes y para el martes deben entrar en funciones ¿En dónde? ¿Con qué recursos? ¿Con qué elementos materiales y humanos?. El Tribunal Fiscal –antecesor de lo administrativo- es un cascaje y cloaca de desechos políticos.

Tuvieron dos años, pero la inmensa mayoría de las entidades federativas escogieron hasta el último segundo hábil para implementar los Sistemas Anticorrupción.

El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO por sus siglas en mexicano) dice que solo dos estados, Chiapas y Nayarit, están en condiciones de arrancar el 18 de julio con el proyecto que amarre las manos a los ladrones del erario y los meta a la cárcel.

Tamaulipas no es la excepción en ese retraso.

La Comisión de Selección que nombraron los diputados, no ha emitido la convocatoria para integrar lo que se llamará Comité de Participación Ciudadana, que será el canal de interacción de la sociedad civil con los órganos de gobierno.

¿A quién van a nombrar? Difícil tarea se les ha encomendado a los universitarios y líderes de ONG´s. Casi un imposible.

La Ley dice que deben encontrar –en un pajar- a casi casi hermanitas de la caridad.

Por ejemplo, que gocen de “buena reputación” y jamás hayan pisado la cárcel por ningún delito ¿Quiénes?.

Que sean profesionistas titulados -hombre o mujeres- con una antigúedad de por lo menos diez años y experiencia de cinco en materia de derechos humanos y transparencia ¿?.

Aquellos que aspiren a integrar el Comité Ciudadano –y no es vacilada- deben presentar su declaración patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal.

Algo difícil en el mundo de corrupción en que se desenvuelven nuestros políticos, pero ciertamente no imposible.

La convocatoria que emitirá la semana entrante el multicitado Comité, deberá contener, además, que los aspirantes no hayan militado en ningún partido político en los últimos cuatro años… Se repite, militado.

Y no pueden pasar la primer barrera, aquellos candidatos a puestos de elección popular en los últimos cuatro años. Tampoco ex funcionarios de primera o segunda en la administración estatal.

Es duro el “paquetido” que tienen en sus manos Lucía Calderón Santos, Javier de los Santos Fraga, Roberto Ochoa García, Lilian Muñoz Ledezma, Alicia Argomedo Rodríguez, Rogelio García Treviño, María Dolores Lozano García, Francisco González Cuesta, y José Antonio Serna Hinojosa.

No es que ellos tengan que decidir en la convocatoria. Ya les viene etiquetada. La tienen que elaborar con esos requisitos.

Estaremos pendientes de cómo viene la “línea” de la segunda esquina del poder no solo en los nombramientos sino también en la duración en la chamba.

Después del “palomeo”, hay que decidir la permanencia de cada uno. Hay de uno a cinco años.

Una vez que se de la remoción de todos, en adelante la “chambita” ya será por cinco años.

Aunque cobrarán lo mismo, la presidencia se la rotarán anualmente.

Es ahí donde tendrán chamba los de la Comisión de Selección. Si el nombramiento es por tres años, deberán convocar a las primeras tres renovaciones de los integrantes del Comité.

Lo malo es que no van a cobrar. Su nombramiento es honorario.

Por lo pronto la mención es que Don Javier de los Santos Fraga se ha arrogado el derecho a dirigir a la Comisión de nueve elementos. Es indiscutible que tiene que haber un pastor.

Pendientes de cómo viene la lista de aspirantes a ocupar la chambita. En lo moral casi un imposible. Tienen que ser ciudadanos de “prestigio”, dice la Ley.

¿Y si llegaran a cometer adulterio?. Bueno, ese ya no es delito. Solo pueden ser corridos (despedidos) por “faltas administrativas graves”.

El Procurador Irving Barrios Mojica dio a conocer a las únicas personas, funcionarios de la dependencia, que pueden solicitar información y datos de localización geográfica en tiempo real a las empresas telefónicas de celular.

Son el titular de la Unidad Antisecuestros, de Atención a Personas no Localizadas o Privadas de su Libertad, y el jefe del Jurídico. Nadie más.

En partidos políticos., en el municipio de Tula se puso de moda el partido Morena. Un frente amplio de ciudadanos postularán a la enfermera Ana María Moctezuma Alonso rumbo a la alcaldía. La gente ya se cansó del PRI-PAN. Puras pillerías. dicen.

Enfermera de profesión, Moctezuma renunció al tricolor el tres de abril. Así se lo hizo saber al presidente local del partido, Magdaleno Aguilar Lara.

Esperan vencer a Eutimio Caballero, quien aparece como seguro abanderado del PAN, y a cualquier ex alcalde que postule el PRI.

Cuarto Poder de Tamaulipas/