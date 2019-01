OPINIÓN PÚBLICA/ ¿Candidaturas? Ni regaladas

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- No con mucho ruido pero ya se dan movimiento en los partidos políticos para designar a sus candidatos a diputados locales.

Como agrupación “de moda” o temporada, levanta expectación la convocatoria expedida por el Movimiento de Regeneración Nacional, cuyo método de selección es un poco enredado.

En el partido del Presidente López Obrador, el que arrasó en las elecciones del 2018 (julio), lo interesante es que habrá candidaturas para dos segmentos: Militantes y externos, incluso por la vía de representación plurinominal.

Esto último es lo que seguro no caerá bien en aquellos que tienen años sobándose el lomo por el pejismo. Por primera vez son poder y les quitan la oportunidad de aterrizar en la nómina por el método más fácil y rápido: Las pluris.

Las de “chiripa” (no hacen campaña y cobran lo mismo) serán designadas por la vía de insaculación, por sorteo o un “volado”. La lista nacerá de sondeos y consulta pública.

Para los de MR la convocatoria señala asambleas distritales en que podrán votar aquellos y aquellas que se dieron de alta en el partido hasta antes del 20 de noviembre del 2017, es decir, muy poquitos porque nunca se pensó que el señor López sería Presidente.

Algo extraño: Los asambleístas tienen posibilidad de votar dos veces: Por hombre y mujer (precandidatos).

Más rarezas: En las plurinominales, por cada dos candidatos militantes deberá ir un externo. Son los estilos de la Cuarta Transformación de México.

Las 22 asambleas están programadas para el 16 de febrero. En otras palabras, no habrá precampañas ¿para qué? según los términos de la Ley Electoral.

Ya desde la víspera de la convocatoria se dio movilización de aspirantes en los distritos de Victoria, 14 y 15, donde están más que listos y listas Enrique Yáñez Reyes, Antonio Leal Doria, Irma Sáenz Lara y Vanessa Mata González.

Andan en precampaña. Mencionan que la empresa Indigo tiene en marcha un sondeo para medir la popularidad de cada quien. Es informal y sin vinculación con una posible candidatura.

Hay que advertir que ellos son militantes del partido desde la época de López Obrador en el PRD. Mata es ingeniera industrial con una maestría en administración pública; Yáñez ha sido candidato a diputado federal, lo mismo que Sáenz Lara.

Con interés por uno de los mismos escaños la ex candidata a diputada federal en la ultima elección, Reyna Garza Hinojosa, sin hacer a un lado al ex por la alcaldía de Victoria, Eduardo Gattas Báez.

Por lo general muy discretos en sus movimientos, los morenos empiezan a darle “calorcito” a su partido.

Y aunque usted no lo crea, no es broma pero el Movimiento Ciudadano también convocó (ya) a sus militantes y no militantes al “dedazo” que vendrá desde la ciudad de México, al ofrecimiento del mejor postor. Según su historia, todo lo venden.

Ahora mismo tiene como diputada a la señora Guadalupe Biasi Serrano, madre de uno de los financiadores del partido en la frustrada campaña de Gustavo Cárdenas Gutiérrez por la gubernatura en el 2016. La colocaron en el primer lugar de la lista plurinominal y “pegó”.

Según el documento, los interesados en las candidaturas del MC deben presentarse este sábado y domingo en las oficinas del comité estatal, 8 y 9 Anaya en ciudad Victoria, para entrevistarse con un representante de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos (Nos imaginamos una enorme fila para registrarse).

Da risa pero aseguran que habrá precampañas de los suspirantes para disputarse las nominaciones.

Lo que se sabe es que el MC no irá asociado con el PAN –como fue por las diputaciones federales del 2018-, y, fuera de Victoria, no tiene posibilidad de ganar diputaciones. El candidato por cualquiera de los dos distritos sería Gerardo Valdez Tovar, actual regidor. Pertenece al equipo de Mario Ramos Tamez, diputado federal.

En los demás distritos batallarán para nombrar candidatos. Militantes y externos no las quieren ni regaladas.

En la misma condición está el PRD, dispuesto a regalar candidaturas y, para ello, abrió una “escuelita” de capacitación para la “fila” de suspirantes. Es el “curso básico para diputados locales 2019” con duración de cuatro meses ¿quién de Tamaulipas se va a apuntar?.

Como sabemos, ese partido no tiene a la fecha un dirigente nacional sino una dirección colegiada con funciones extraordinarias. Son integrantes Aida Estephany Santiago Fernández, Adriana Díaz Contreras, Karen Quiroga Anguiano, Angel Clemente Avila y Fernando Belaunzarán.

En el PRD sigue abierta la convocatoria a sus millones de militantes y simpatizantes en Tamaulipas, para que acudan a registrarse por las diputaciones locales de mayoría y pluis.

Aunque el periodo oficial venció este viernes, como son miles tienen de gracia dos días más, el 12 y 13, sábado y domingo, para expresar la intención y presentar sus papeles. Deben acudir a Durango 338, colonia Roma, alcaldía de Cuahtémoc.

Como sabemos, la convocatoria salió desde el tres de diciembre. Bueno, fue una corrección al “gane” que les hizo el ex jefe y cacique del comité estatal, Osvaldo Valdez Vargas antes de que lo corrieran.

Por los rumbos del PRI, este viernes se instalaron Silverio Soto Garza como presidente y a Zulema Aida Ortiz Araguz, como secretaria general del PRI en el municipio de Cruillas.

En Méndez el nombramiento favoreció a Guillermo Barrios Rodríguez y a Elida Cedillo Salinas, como presidente y secretaria general, y en Xicoténcatl a Juan Jesús Rodríguez Castillo, como Presidente, y a Carolina García Briz como segunda de abordo

Con fecha atrasada del 27 de diciembre, el Periódico Oficial de Tamaulipas publicó también este viernes en su página electrónica, los presupuestos de egresos de los 43 ayuntamientos para 2019.

Cuarto Poder de Tamaulipas/