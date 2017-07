OPINIÓN PÚBLICA/ Candidatos en una tómbola

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Esos de MORENA traen –al menos lo que dicen- métodos de suerte para nombrar a sus candidatos.

El acuerdo nacional confirmó que en Tamaulipas la designación de aspirantes a diputados federales de representación plurinominal, alcaldes, síndicos y regidores, se hará por “tómbola”. Se entiende que es una rifa de feria.

Por cuanto a los senadores y diputados de mayoría, saldrán por la vía de insaculación. También rifa, pero revolcada.

Es lo que dicen. Ya sobre los hechos lo más posible es que Don Peje manipule la “suerte” en la urna y la candidatura al Senado (la primera fórmula) sea para Don Héctor Garza González, alias El Guasón, o para Don Felipe Garza Narváez, alias La Chiquita.

Decimos que para Héctor o Jelipe, varones, porque aquí las damitas no podrán ir en primer lugar.

La decisión de la asamblea nacional es que las del sexo débil encabezan en Tlaxcala, Edomex, Quintana Roo, Guanajuato, Yucatán, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Chihuaha, Zacatecas, Morelos, Jalisco, Hidalgo, Veracruz y Nayarit.

Vil “dedazo”. En Tamaulipas puede surgir una damita con suficiente fuerza como para ganar la elección, y por decreto se la quitan.

Es muy importante ir en primera o segunda formula. Los que van de punta de lanza tienen posibilidad de llegar al Senado como primera minoría de sufragios (como en este caso Manuel Cavaos Lerma, del PRI).

De las fórmulas, propietario y suplente, ni qué decir. La Ley exige que deben ser de mismo sexo para evitar aquello de las “juanitas”, o “juanitos” también.

Con su respectiva desventaja, la segunda fórmula será de mujeres.

Y otra vez la burra al máiz.

Las candidaturas de mayoría, en cuanto a equidad de género ya están repartidas con excepción de Reynosa, que será distrito de nueva creación.

A propuesta de López Obrador –no hay quien le refute algo-, los consejeros nacionales acordaron que habrá candidatos en Nuevo Laredo, Río Bravo, Mante y Madero. Las mujeres están apuntadas para Reynosa, Matamoros, Victoria y Tampico.

Decíamos que falta el noveno, también de Reynosa, donde por derecho (las mujeres por delante) será para ellas.

En resumen: Donde ellos no tienen derecho ni para qué se “calienten”, y viceversa (a menos que la instrucción venga del tabasqueño, para quien no existe democracia interna).

Si se respetan los acuerdo nacionales, en cuatro distritos no aceptarán inscripción de aspirantes del sexo opuesto.

Respecto a las posiciones pluris, habrá una rifa entre aquellos que se apunten, con la salvedad de un orden. Mitad para ellos y ellas.

Interesante ver que actitud toman los neomorenos, aquellos que dejaron otros partidos en busca de ser postulados por el pejismo. Quieren ser ya, ya, sin hacer cola.

¿Cómo viene el “dedazo” del señor López”? Una forma sencilla y sin quedar en evidencia la falta de democracia, es que solo se enliste uno por cada distrito y el Senado.

Da risa pero podría darse. El señor López ya giró instrucciones que se pongan de acuerdo y, si no lo logran, en el próximo consejo nacional, el tres de septiembre, surgirá el acuerdo de ir a encuestas.

Estaremos pendientes. Don Eduardo Gattas Báez podría andar muy “suertudo” y sacarse en tómbola la candidatura en Victoria, o Armando Martínez Manríquez en Altamira, por ejemplo.

El de la pluma, el que escribe estos comentarios, no critica el método. Bueno que los candidatos y luego representantes populares surjan por la vía de la suerte. Malo que haya simulación.

Si cambiamos de tema, hay que lanzar fanfarrias al aire. Desde el 28 de enero del 2016 –hace año y medio- el gobierno de Tamaulipas no ha pedido préstamos bancarios.

El último fue por mil millones de pesos, de los cuales se han liquidado seis milloncillos (al 30 de junio). El vencimiento es hasta el 14 de marzo del 2031. Faltan 14 añitos para salir.

Hay que decir que en el paquete presupuestal del 2017 el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca recibió autorización del Congreso del Estado para solicitar prestamos hasta por mil millones para hacer frente a contingencias. No se han pedido a los bancos.

De los gobiernos anteriores, el vencimiento más próximo es el 25 de marzo del 2024. Es un compromiso con Banobras que se firmó en 2014 a diez años.

El informe de la deuda, publicado por la Secretaría de Finanzas en el Periódico Oficial del Estado de fecha 18 de julio, informa que de un monto original contratado por 13 mil 125 millones, ya solo se deben once mil 617 melones.

Son cifras moderadas, manejables y pagables considerando que el presupuesto de Tamaulipas para el 2017 anda por los 48 mil millones.

Resumen: Si ya no hay préstamos (banca comercial) las finanzas del erario cuerudo estarán completamente sanas para el 25 de mayo del 2032.

Por los rumbos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, sus investigadores tienen en marcha el proyecto “Diversidad y potencial agronómico de poblaciones nativas de maíz del altiplano tamaulipeco”, que lleva como fin preservar las razas criollas de la región.

El doctor Mario Rocandio Rodríguez, del Cuerpo Académico de Ecología Aplicada dijo que buscan apoyar el programa de Mejoramiento del Profesorado y detectar poblaciones nativas sobresalientes en cooperación con razas híbridas.

Buen proyecto si vemos que en Tamaulipas, sobre todo en la zona fronteriza, los productores le dan énfasis a semillas mejoradas por desconocer que las criollas también son buenas y pueden superar a aquellas.

Para apoyar a las familias que más lo necesitan, Tony Sáenz de Almaraz, presidenta del DIF, sigue realizando entregas domiciliarias en sectores del municipio capitalino. Entre otras acciones, acudió al ejido Aquiles Serdán a visitar a Doña Sabina Sotuyo, de 87 años, para entregarle un colchón, paquete de pañales para adultos y una dotación alimenticia.

En la Amalia González, con la pequeña Yuliana Guadalupe, donó un collarín cervical ortopédico que necesita debido a un problema físico al nacer.

A través de la Subdirección de Atención Ciudadana se reciben las peticiones más urgentes de salud y educación, entre otros renglones.

