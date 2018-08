OPINIÓN PÚBLICA/Candidato en camioneta blindada

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Empezamos a saber por qué tantas multas alcanzó el PRI en la fiscalización de las campañas por las alcaldías. Ciertos candidatos se fueron “grandes”.

Lo más raro es que, pudiendo repartir culpas, el partido apechugó con el castigo económico sin decir pío.

Tenemos el caso de un candidato que, queriendo reducir sus gastos de campaña, reportó a la autoridad fiscalizadora el uso a renta de un vehículo blindado por la cantidad de 17 mil 400 pesillos ¿quién es él? No lo identifican por el momento.

Como proveedor del servicio aparece una empresa llamada Fusnes Mawr sin que se anote su domicilio.

A los auditores se les hizo muy bajo el precio y encontraron que –según los proveedores del INE- el costo del servicio en los días que duró la campaña debió ser por la cantidad 783 mil pesotes. Hay una subvaluación de 765 mil 600 del águila.

El Instituto llamó a los jefes del PRI para decirles que estaban en posibilidad de dividir la multa con el candidato, pero no quisieron.

Al hacer sus conclusiones el árbitro electoral federal calificó el hecho como “un ingreso de origen prohibido” que no quiere que se vuelva a repetir.

Es así que el Revolucionario tuvo que apechugar una sanción “razonable” de un millón 540 mil pesillos que se sumará a los “castigos” que ya viene arrastrando. Saldrá de sus deudas allá por el año 2025 cuando posiblemente habrá desaparecido.

Extraña que Don PRI no repartiera las pérdidas. No es común que un candidato rente camioneta blindada sin avisarle a los dirigentes ¿de dónde es? Parece que de la frontera.

Ahí mismo, el INE halló otra subvaluación de servicio vehicular. Pago de renta por un vehículo en la cantidad de seis mil 875 bilinbiques, cuando en el mercado se cotizan en once mil 500.

El prestador del servicio es neolaredense, pero ¿quién es el candidato?. Querido lector ¿usted sospecha del mismo que yo? Debe ser.

Esta omisión, premeditada también, le ameritó una multa al PRI, aunque la culpa haya sido del candidato. Tampoco repartió.

Otra más: A alguien de cierta campaña por las alcaldías se le ocurrió “dobletear” en espectaculares. Con un mismo número de control instalaron dos (por uno) por la suma de poco más de 20 mil chuchos.

Lógico que los “sabuesos” se dieron cuenta. En eso andan y para eso les pagan. Fue una causa más de las sanciones que tienen en inanición al otrora poderoso instituto.

No se entiende por qué lo hicieron los candidatos. El delito está es no reportarlo. Nunca pasaron de los “topes” de campaña pero hicieron sus movimientos en lo oscurito.

¿Qué faltas más cometió Don PRI? Ah, eso de la cuota para los representantes de partido ante las casillas. Se les “olvidó” mandar datos de 126 mil pesillos que se entregaron a su gente en efectivo el día de la elección.

Es poca lana. Si usted y yo querido lector le echamos lápiz, nos damos cuenta que esa cantidad es insignificante en comparación con los alrededor de nueve mil representantes que funcionaron el día de las elecciones.

El PAN tampoco se quedó atrás en eso de darle unas “lanita” a su gente, solo que, en esta ocasión, los fiscalizadores los agarraron “de una pata” con apenas ocho mil 700 y feria, de lo cual luego nos ocuparemos (este partido es muy meticuloso, cumplido con la reglamentación y las multas que recibió son bajas).

Si continuamos con el tricolor, hay otra multa por 126 mil 468 varos por difundir sus actividades en medios de comunicación impresos y portales electrónicos, cuyos nombres daremos a conocer más adelante, y no informarlo al árbitro. Lo quisieron aparecer como “noticia”.

Otra vez la advertencia: No está prohibido que los candidatos se publiciten en periódicos e Internet. Lo pueden hacer siempre y cuando manden copias de las facturas. En radio y televisión no deben meterse.

Hubo candidatos que boletinaron permanentemente las actividades de su campaña. Así se publicitaban a diario en medios ¿cómo querían que el INE no se diera cuenta? Hicieron un monitoreo bastante riguroso.

Solo resta decir que, como a Laurita Garza (la del corrido), que les sierva de experiencia lo que esta vez les pasó.

Vamos con los candidatos a diputados federales. El que ya la libró es Héctor Joel Villegas González, candidato morenista por el III distrito, Río Bravo. El fin de semana la Sala Superior del TRIFE mandó “por un tubo” las impugnaciones del PAN y lo declaró como ganador definitivo. Es la última instancia. Ya no hay remedio.

Acción Nacional impugnó la resolución de la Sala Monterrey para tratar de anular 119 casillas, lo que le daría la victoria a su candidata Carmen Pérez Rosas.

Los magistrados confirmaron también a Olga Sosa Ruiz, del VIII Tampico, ahí donde “chupó faros” la chica del clima Marcela Alexis Treviño.

En sábado se reunió el Tribunal Electoral de Tamaulipas. Anuló 29 asillas en Nuevo Laredo pero no fueron suficientes para tumbar a Enrique Rivas Cuéllar como ganador.

A los inconformes les queda el recurso de apelación ante los tribunales federales.

Si vamos a lo académico, el Rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, firmó con el Director de Universia México, Dr. Arturo Cherbowski Lask, el convenio de colaboración que permitirá a nuestra casa de cultura fortalecer su programa de movilidad internacional y la innovación educativa.

El Rector destacó que se mueven vínculos en una alianza estratégica de apoyo a la educación superior, que busca alternativas adicionales para el mejoramiento de la actividad universitaria y la formación de profesionistas útiles a la sociedad.

Este 18 de agosto cumplió 56 años Don Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, ex Presidente de México, por lo que recibió felicitaciones y comentarios en redes, uno del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca: “Mi felicitación y mejores deseos. Espero disfrutes un año más de vida rodeado de tus seres más queridos ¡un fuerte abrazo!”.

Y en San Lunes regresarán a nuevo ciclo escolar casi un millón de estudiantes del nivel básico y normal de Tamaulipas. El primer “megapuente” será el 19 de noviembre.

Cuarto Poder de Tamaulipas/