OPINIÓN PÚBLICA/ Cambio de “pichada”

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En política las cosas pueden cambiar en horas. El escenario de confrontación por los ayuntamientos podría dar un nuevo giro para antes de la medianoche del sábado.

A esa hora termina el plazo para que los partidos presenten convenios de alianza y candidaturas comunes.

Este viernes presentaron sus “papeles” Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social que integran “Juntos Haremos Historia” (Propiedad de San Peje). Van unidos en 41 municipios. De los 43, dejan fuera Nuevo Morelos y Burgos ¿Por qué? Estrategia, dijeron.

Por principio, para no ser relegados en la difusión de spots de radio y televisión. La segunda versión es que sienten que ahí nada tienen que hacer, van a perder ante Acción Nacional y un independiente, respectivamente.

El cambio de “pichada” podría darse en las otras dos presuntas coaliciones, PAN-PRD-MC y PRI-Verde-Panal ¿Por qué?.

De última hora los azules perfilaban que a nivel local, alcaldías, harían mancuerna además con el Verde y Panal, con lo cual el Revolucionario tendría que ir solo. Le arrebatan a los socios.

A la medianoche del jueves el Consejo Político panista le dio el visto bueno a su presidente estatal, Francisco Elizondo Salazar, para que haga las negociaciones correspondientes. Algo que no es definitivo pero, de concretarse, obligaría al PAN a concederles varias presidencias municipales.

Un día antes, en Madero, los del PRD que todavía comandan Alberto Sánchez Neri y Jorge Valdez Vargas, autorizaron la firma del respectivo convenio.

Si bien lo han mantenido bajo top secret, trascendió que van coaligados en 23 municipios. De ellos, uno será para el Movimiento Ciudadano, Aldama, y Madero para el PRD. Es ahí donde tienen posibilidades de Ganar. El resto para los panistas, más los restantes 20.

Debe recordarse que en el 2013, en Aldama, Jorge Luis González Rosales estuvo a punto de llegar a la presidencia municipal, y en 2016 se le fue la diputación plurinominal. Si se concreta el compromiso, volvería a ser candidato. Oficialmente no hay tal.

Madero, ahora en manos de Acción Nacional, estaría destinado al partido amarillo. En esa región han sido administración por varios trienios. De paso, quedaría fuera de la reelección el artista José Andrés Zorrilla Moreno.

Ante este panorama el PRI se quedaría solo en la lucha por los ayuntamientos. Ya estaba en pláticas con el partido de los maestros y los verdes.

Para recibir solicitudes de registro de los restantes convenios, personal del Instituto Electoral hará guardia hasta el sábado a las doce de la noche.

Los escenarios, decíamos, pueden cambiar de un rato para otro. Por ejemplo, corre la versión de que el ex alcalde de Victoria, Alvaro Villanueva Perales, será candidato a diputado federal por el V distrito, que abarca los municipios de Hidalgo, Villagrán, Mainero, Padilla, Guémez, San Carlos, y San Nicolás, pero por el partido Morena. En la capital fue presidente por el tricolor. Otra historia lo hace candidato pero por el Revolucionario.

Este viernes andaba por Tampico el candidato de la coalición Por México al Frente. Ya es mejor conocido como el Pequeño Dictador (como lo definió el senador Javier Lozano).

El encuentro fue programado para las seis de la tarde. Militantes del PAN y PRD difundieron imágenes de su llegada al puerto, desde temprano. Lo recibió la plana mayor de los socios. No era un evento masivo sino en el salón de un hotel.

En cambio es pública y al que quiera ir, el sábado a las once y media de la mañana, el mitin de López Obrador en el Parque Metropolitano.

Don Peje dedicaría el viernes a Alamo, Chicontepec y Temporal, Ver., el sábado a Tampico, domingo Saltillo y Monterrey, y amanecer el lunes en Chihuahua. Anda en plena campaña y no la pre.

El otro aspirante a Los Pinos, José Antonio Meade, sostuvo actividad en Saltillo, donde advirtió que con los criminales no debe haber diálogo sino el lenguaje de la Ley.

Repitió aquello de que “las calles son para los ciudadanos y las cárceles para los criminales”, en oposición a López Obrador que quiere liberar a los cabecillas del crimen organizado.

Una posible visita de Meade a Tamaulipas, ciudad Victoria, se está manejando para el viernes 26 del presente.

Por el lado del Instituto Electoral, su presidenta provisional, Tania Contreras López, dio a conocer oficialmente que la secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, le garantizó el recurso por 176 millones para subsidio y funcionamiento de los partidos, ejercicio 2018. Incluye campañas de los independientes.

Las penurias se acabaron; no alcanzaron a llegar a las organizaciones políticas, que siguen con su vida normal.

Si le damos una repasada a las firmas de los independientes por las alcaldías, el de Padilla, Héctor Michel Salinas Gámez, lleva un avance del 91 por ciento (al jueves). Alcanzaba 307 de las 339 que necesita.

También el viernes, la sección 30 del SNTE que comanda el profesor Rigoberto Guevara Vázquez, festejó a los comunicadores con motivo del fin de año, del que inicia y del Día del Periodista. Compartieron el pan y la sal en el edifico del SARTET.

Con asistencia de alrededor de 250 elementos del medio, se rindió homenaje post mortem a tres escribidores: Margarita Santiso Espinoza, Aracely Solano y Javier “El Choco” Vázquez Eguía.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se hallaba en Reynosa. Ahí presidió evento con motivo del Día de la Enfermera. Felicitó a hombres y mujeres que se dedican a esa actividad “por su entrega, profesionalismo, calidad humana y permanente actualización en favor de la salud y atención a las familias tamaulipecas”.

Luego asistió, en la Octava Zona Militar, a la reunión ordinaria del Grupo de Coordinación Tamaulipas en que “se analizaron acciones en materia de seguridad”.

Cuarto Poder de Tamaulipas/