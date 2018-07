OPINIÓN PÚBLICA/ Calenturas por la reelección

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pues nada, que las calenturas por la reelección asomaron en la 63 legislatura del Congreso del Estado. Todos (y todas) quieren repetir. Es el tema del día en Palacio Legislativo.

Bueno, no precisamente repetir un trienio, pero dos añitos más pegados a la ubre no le caen mal a nadie.

Según la reforma política del 2015, perfeccionada por los vientos del cambio por decreto del siete de junio del 2017, nuestros orgullosos legisladores tienen derecho a permanecer cinco años en sus curules. Deben entregar el 2021.

Uno de los transitorios dice textual: “Por única ocasión y con la finalidad de homologar la elección local a la federal, los diputados que sean electos en 2019 durarán en su encargo un periodo de dos años”.

No es fácil repetir. Tienen que recibir el apoyo de sus partidos para que los postule, si es que no renunciaron a sus bancadas después de la primera mitad del trienio. Como quien dice, va a estar cañón para ganarse la confianza de los jefes, o del mero jefazo.

En periodo de receso, los señores andan en sus distritos realizando actividades que los acerquen al electorado, por aquello de que a los jerarcas se les ocurra levantar encuestas o sondeos.

El problema es para los declarados “independientes” como Humberto Rangel Vallejo, quien llegó apoyado por el Verde Ecologista y desertó.

La otra sin partido, autodeclarada en fecha reciente, Irasema Reyna Elizondo, de hecho está fuera del Congreso con el regreso de Copitzy Hernández García, perdedora aspirante a la diputación federal por Río Bravo.

Por primera vez en la historia de Tamaulipas se permitirá la reelección de los diputados. La mecánica será casi la misma para nominar a los candidatos a alcaldes. En base a sus evaluaciones de desempeño, o a “ojo de buen cubero” los jefes partidistas dirán quien se queda o se va.

Esta reelección también será por única vez. En adelante, los legisladores tendrán derecho a permanecer en sus curules hasta 12 años seguidos. Igual los alcaldes.

Las elecciones ya no serán en julio sino el primer domingo de junio para homologarse con las federales.

Falta la reforma política para nombrar un Gobernador de dos o cinco años para empatar con la intermedia o la presidencial.

En su tiempo lo pudo hacer el ex Gobernador Egidio Torre Cantú, pero prefirió los seis años porque pensó que la lotería sería para su amigo Alejandro Etienne Llano. No tan solo no ganaron sino que perdieron la elección. Ahora son oposición y pertenecen a un partido “chiquillo”.

Si nos adelantamos a los tiempos, en el 2021 habrá elección de alcaldes, pero no por la reelección. Los que llegarán el uno de octubre solo tienen permiso de tres añitos.

Los que siguen sí estarán en condiciones de manejar una elección y tres reelecciones. Bueno, si el respetable vota por ellos.

Agregar que esos legisladores que buscarán quedarse los siguientes dos añitos, no podrán seguir más allá del 21´.

Advertir, por otro lado, que Américo Villarreal Anaya y su compañera de fórmula, Guadalupe Covarrubias Cervantes, sí tienen derecho a 12 añitos seguidos si Morena los vuelve a postular. No pasa lo mismo con Ismael García Cabeza de Vaca, quien ganó primera minoría (hasta ahora).

Para que Américo y su compañera piensen en una lejana reelección necesitan hacer una buena chamba, estar cerca del electorado, posicionarse más porque ahora no los conocen en los 43 municipios. Si ganaron fue por los efectos del pejismo.

Los ganadores de las curules federales también entran al juego de la repetición. Será decisión de Morena y Pan si en el lejano 2021 los ratifica en sus candidaturas o meten sangre fresca.

Para entenderlo mejor, la elección de Américo y Guadalupe puede prolongarse hasta el 2030, lo mismo que los nueve diputados federales.

En este panorama, va a estar bien “rifa´o” que el PRI les arrebate las posiciones.

Estaremos pendientes de si regresan a la 63 legislatura los dos diputados que pidieron “permiso” para ausentarse en el periodo electoral, Carlos García González y Jesús María “Chuma” Moreno Ibarra. El primero se fue a Matamoros a la campaña por la presidencia; el segundo no alcanzó a que su partido lo postulara. Coordinó las campañas federales y perdió.

Un agregado sobre la elección del 2019: Por primera vez también se permitirá el voto de los tamaulipecos residentes en el extranjero (principalmente en los Estados Unidos).

Los empadronados no deben ser muchos. Américo Villarreal recibió mil 151 votos de fuera del país y su contrincante Ismael 694, para hacer un total de mil 845. Los votos no registrados llegaron a 570.

En otros asuntos, mostrando varios kilos de menos, este martes Oscar Almaraz Smer presidió la primera reunión del cabildo capitalino después de ausentarse para ir a la campaña por la reelección. Fuera de dos o tres, a leguas se ve el desánimo de síndicos y regidores. Les quedan poco más de dos meses y medio en la nómina.

Aprobaron descuentos en los recargos del predial de aquí hasta el 15 de agosto. Está encaminado a que los morosos se actualicen.

Si cambiamos, no hay duda que el PAN está dispuesto a descarrilar la reelección de la alcaldesa de Abasolo, Yésika Yanet Selvera Garza. Los primeros cinco recursos que llegaron al TRIELTAM van en contra de ella y su equipo.

Ahí se instalaron 16 casillas. Hacen impugnaciones en el 50 por ciento que son la 12 básica, 10 básica, 10 contigua 01, 02, 03, 04 y 05, suficiente para anulas las elecciones. Muy pendientes de los resultados. El PRI se puede quedar con una alcaldía menos.

El próximo jueves en el auditorio del Palacio Legislativo, el Fiscal Anticorrupción, Jorge Castro Ormaechea, promete que habrá novedades. Rendirá su primer informe de actividades y asegura que ha consignado al Poder Judicial a 26 funcionarios en que figuran un ex Gobernador, ex alcaldes, un cajero, un delegado administrativo acusados principalmente por delios de cohecho. Ahí saltarán los nombres. La cita es a las diez y media.

