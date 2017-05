OPINIÓN PÚBLICA/ Cada “autohuevazo” un punto

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Muy cojonudos resultaron los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral de Tamaulipas. Le ordenaron al PRI convocar en diez días la renovación del CDE.

Da la impresión que Doña Laura Garza Robles, “Concha” Reyes, Emilia Vela, Osiris Sánchez y Edy Izaguirre, empiezan a destetarse de la línea gubernamental. Como que empiezan a pensar por su cuenta.

Eso de “ordenar” no es nuevo en los tribunales. Vemos que, en Baja California, los magistrados tienen más pesados los “aguacates”. Concedieron tres días para que los tricolores emitieran convocatoria para renovar el CDE del mismo partido.

En el Distrito Federal, en 2015, los del TRIFE concedieron una semana al tricolor para que hicieran lo propio so pena de una fuerte multa.

Iguales antecedentes tenemos en Jalisco y entidades varias –justicia federal-, así que no debe extrañar que, en los diez días, el PRI cumpla efectivamente con el mandato de los valientes del TRIELTAM.

Lo que podría pasar, para ganar tiempo, es que los abogados tricolores apelen ante el Tribunal Federal. En ese lapso transcurrirán las elecciones en el Estado de México, Nayarit y Coahuila, y tendrán tiempo de preparar la ansiada convocatoria.

Ordenes parecidas han salido para otros partidos, PAN y PRD por ejemplo. Los órganos jurisdiccionales están pendientes que no violen sus propios estatutos.

El procedimiento empezó por los recursos que interpuso el ex diputado Enrique Cárdenas del Avellano. Tarde pero logró “doblar” a los jerarcas de su partido.

De darse apelación en segunda instancia por parte del Revolucionario, solo alargarían el procedimiento.

De paso, si el CEN y el CDE no convocan, sería interesante como le hará el Tribunal para ejecutar la multa de alrededor de 375 mil pesillos que ordenó en caso de incumplimiento.

La ¿líder? tricolor, Aida Zulema Flores Peña es víctima a dos fuegos. Por el otro lado está “La Viruta” Arreola Vidal queriendo convocar por su cuenta al Consejo Político para que lo designe su presidente sustituto.

Amenaza con tomar el partido con la firma de la mayoría de los consejeros.

Este lunes el virulento escribía en su cuenta de “feis”: Lunes y martes estamos recorriendo la zona sur de Tamaulipas. Estaré buscando los apoyos de los consejeros políticos estatales en Tampico, Madero y Altamira. Muchísimas gracias por su apoyo.

Parece que, ahora sí, se acerca la fecha en que los jefes del Revolucionario designarán a un comité estatal autónomo, independiente del Gobierno del Estado. Necesitan acostumbrarse. Ya no tienen que pedir “línea” desde palacio.

Ahora bien ¿cómo viene la convocatoria? Si le hacemos caso a las emitidas para otras entidades, traerá los mismos candados para sacar de la jugada a La Viruta.

Tradicionalmente, para registrarse como aspirante se piden las firmas de los sectores y organizaciones, lo cual solo pueden conseguir cuando hay instrucciones.

Reunir un porcentaje de militantes no es posible. El padrón estatal anda por los 400 mil.

En otros temas, que el diez de junio visitará la capital Andrés Manuel López Obrador, en su enésimo paseo como aspirante a la Presidencia de la República.

Con que no se le ocurra practicar aquí los autohuevazos que se recetó en Veracruz, porque tendremos una mancha más en la piel del tigre janambre.

Habrá gente que pensará que, en efecto, el señor López fue “hueveado” por sus enemigos políticos.

Lógico que podría darse. Ante la opinión pública se hace víctima. Cada huevazo que se recete (aun cuando se trate de huevos cocidos, es decir que no revientan)

puede significarle un punto de crecimiento en la intención del voto rumbo a Los Pinos.

Una campaña huevera, pues.

Si en efecto sus contrincantes le tendieron la emboscada, están mal asesorados. A ese ritmo, López Obrador podrá llegar a la primera magistratura sin enemigo al frente.

Más les vale a PRI y PAN que lo piensen.

En otro ámbito, desangelado resultó la “presentación” del libro de Rafael Moreno Valle Rosas en el Centro Cívico Gubernamental, el viernes.

Parece que el hombre cayó de la gracia de los que mandan en Tamaulipas. No asistieron los burócratas y menos funcionarios.

Bueno, solo uno que cobra en el Instituto de la Juventud, llamado Ernesto Ramos Valle. Se pasó el día preparando el evento como si para eso le pagaran en el gobierno.

Hasta hace poco, las visitas del señor Moreno eran arropadas desde Palacio. Así fue cuando la Feria y Exposición; el informe de la diputada Elva Lidia Valles en el mismo Centro Cívico, y la cabalgata en Aldama.

Como que el único que manda en Tamaulipas se desligó del poblano. Trae muchos conflictos internos, broncas mil.

Aunque el INE lo exoneró de cualquier delito electoral al promoverse a través de la edición de La Fuerza del Cambio, no está exento que el caso llegue a los tribunales ¿va a seguir con su libro a través de espectaculares? Le tienen que marcar un alto.

Allá en Puebla enfrenta acusaciones por homicidio, enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias y otros que le resulten.

Don Rafita es una bronca andando. El deporte favorito de los poblanos es quemar ejemplares de la citada edición.

Por fin renunció el Cronista de Victoria, Gustavo Adolfo García Paz, llevado a la nómina por su compadre Alejandro Etienne Llano. Este lunes el cabildo designó una comisión de regidores que se encargue de convocar para llenar el espacio. La preside el médico Fernando Arizpe García.

Falleció en Matamoros el periodista Armando González Treviño, conocido por los amigos como Feyoyo. Descanse en paz quien en varias ocasiones fue víctima de atentados del crimen organizado.

Cuarto Poder de Tamaulipas/