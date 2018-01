OPINIÓN PÚBLICA/ Borrachera a discreción

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Se desató la locura en el mundillo político de Tamaulipas. Surgieron cientos de aspirantes a las presidencias municipales y diputaciones federales.

Cada quien se publicita a su manera, por presuntas encuestas, “palomeos” y listas que se inventan y cambian en cuestión de horas.

Con ello toma auge el “chapulineo”, hombres y mujeres que saltan de un partido a otro con tal de seguir o pegarse al presupuesto. Es lo que se conoce desde hace largos años como “feria del hueso”

La convocatoria (invitación) del PAN ya se publicó, en tanto que el IETAM dio luz verde este lunes a las coaliciones (locales) Juntos Haremos Historia y Por Tamaulipas al Frente. Mero formulismo.

Promete el PRI que la suya saldrá el 29 del presente, con lo cual dará comienzo el proceso formal de selección de sus abanderados para tratar de retener las 16 alcaldías que tiene, y conquistar otras de las 24 que les arrebató el PAN en las elecciones del reciente 2016.

Además, este martes andará precisamente por la capital el precandidato del tricolor a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña, quien viene a darle el “calorcito” que necesitan sus militantes previas a la carrera que culminará en las urnas el uno de julio.

Fuera de la conferencia de prensa, encuentro con la estructura y los empresarios, lo más atractivo es el evento con la sociedad civil en las instalaciones de la Universidad Lasalle. Es ahí donde se verá el músculo de los tricolores.

Se espera una gran concurrencia de políticos locales y otros que han hecho su carrera en el Distrito Federal. Los que quieren ser senadores como Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Edgardo Melhem Salinas, Ramiro Ramos Salinas y Alejandro Guevara Cobos (en última instancia se conforma con la alcaldía de su natal El Mante). En suma, los diputados federales y senadores, incluido Manuel Cavazos Lerma.

No se descarta que asome su nariz por estos lares -después de un larga ausencia- Marco Antonio Bernal, a quien no le caería mal una senaduría de partido, plurinominal.

De las coaliciones (nivel municipal) la gran tajada de la llevarán el PAN y Morena como cabezas de los asociados.

Los azules, que van con PRD y MC propondrán 22 de las 23 alcaldías que los une. Solo dejan fuera Aldama y se deshacen de ciertas regidurías. La verdad es que les salió barato el amasiato.

Hay un PRD agonizante y aun así dividido. No está en condiciones de exigir.

Ahora mismo tiene un pleito por la presidencia y vocalías del Consejo Político Estatal, luego que su presidente, Osvaldo Valdez Vargas, fue expulsado en una reunión furtiva que se realizó en Tampico el once de enero.

No está en riesgo postular candidatos sino en quién llevará la batuta para repartir la “minitajada” que les tocó, lo cual deberá darse en reunión del consejo estatal el próximo 18 de febrero.

Valdez fue expulsado junto con América Sandoval Morales, Salvador González Martínez y Elvira Salazar Gutiérrez. En su lugar fueron instalados Sergio Martínez López y Edgar Iván de la Rosa, del grupo contrincante.

Con el antecedente de votos que trae (última elección) Acción Nacional, no debió haber aceptado a tales compañeros de aventura. Le van a quedar mal.

Por igual, en el establo de San Andrés Manuel López Obrador, andan desatados. Antes que sus coaligados, del PT y PES, priístas y panistas amenazan con la deserción para postularse por Morena. Cada día conocemos de nuevos nombres dispuestos a brincar, o que ya lo hicieron.

Fuera de un “chapulineo” que se dio en Río Bravo hace años, el Partido del Trabajo no ha ganado una sola alcaldía en Tamaulipas. En Villagrán “vendieron” su triunfo también hace algunos ayeres. Esta vez tienen realmente posibilidades para salir adelante en varias.

Van en: Hidalgo, Villagrán, Mainero, San Carlos, San Nicolás, Padilla, Cruillas, Llera, Palmillas y Río Bravo. El efecto Peje hará ganar a sus candidatos. De eso no hay duda.

Encuentro Social es nuevo, nadie sabe de las “mañas” a que es capaz de llegar. Sin embargo la fama de pilluelos de sus gerentes, los hermanos Pineda Morín, hace sospechar que morderán polvo en Altamira, Camargo, Guerrero, Jaumave, El Mante, Matamoros, Mier, Valle Hermoso y Xicoténcatl.

En particular en este último, tierra de Los Trucos desde hace largos trienios ¿Creen que se van a alzar con la victoria?. La reelección de Vicente Verástegui está en puerta.

Cada partido o coalición tienen su estrategia. Hacen lo que creen que es mejor para su causa. Pendientes de cuales serán los resultados en urnas.

Y si hablamos de los Verástegui, uno de ellos se dio cita allá en Tula el fin de semana para asistir a una cabalgata que tuvo como objetivo el “destape” de Antonio “Láminas” Leija Villarreal para la reelección en la presidencia. Asistieron alrededor de 300 cabalgantes procedentes de varios municipios incluyendo Victoria.

Fue un evento con “toda la cartera”, costoso como aquellas cabalgatas que solían organizar los recientes gobernadores priístas de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Veracruz. Nada de hambre y bastante alcohol.

El incidente se dio casi al final de la jornada al paso por la Alameda del pueblo, cuando un grupo de disidentes de “Láminas” fue a gritarle ratero y recordarle su jefecita, a lo cual le respondieron con lo mismo miembros del cabildo.

Los gritones se apoyaron en algunas pancartas en que acusaron al neoleonés de no estar cumpliendo con las demandas de los tultecos, y en cambio hacer fortuna personal.

Desde un día antes hubo borrachea a discreción -como en los viejos tiempos del PRI geñista- en el poblado Celso Huerta, San Juan, donde se instaló un campamento para disfrutar carnes asadas y música.

Una réplica de las cabalgatas inventadas por el Gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, ahora preso en Italia, y que continuó Eugenio Hernández Flores, ahora preso en el penal de Tamatán.

Este martes tiene reunión el Tribunal Electoral de Tamaulipas para tratar otro asunto -en apelación- del PAN y su representante ante el IETAM, Samuel Cervantes Pérez.

