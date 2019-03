OPINIÓN PÚBLICA/ Borlote grande en el ejido “Morena”

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- De plano “cardiaco” el procedimiento de Morena, este martes, para dar a conocer el nombre de los ganadores en la interna.

Los (y las) 63 agraciados en la primera criba fueron citados a las ocho y media de la madrugada en las oficinas estatales, que para entrevistarse con integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones. Luego cambiaron que para la una, misma hora que tenían citados a los periodistas para dar a conocer que hay unidad y disciplina partidista.

Las entrevistas avanzaban muy lentamente, de a 20 minutos por distrito, lo que suponía una barra total de más de siete horas y media.

No todo era miel sobre hojuelas, según el semblante de los no agraciados. No habrá la tal unidad, ya se avizora que presentarán recursos de inconformidad antes que llegue la “operación cicatriz”.

Según el dato, el único seguro era Javier de la Garza Adame del cuarto distrito con cabecera en Nuevo Laredo. Participó como único.

Del resto de “suspirantes” se hacía creer que los “amarrados” son aquellos que ocupaban el primer lugar del trío o cuarteto, según la paridad de género hombre o mujer.

Y precisamente más o menos en ese orden comenzaron a “filtrarse” los ganones comenzando con el distrito 2 que será para Diana María Cantú Meléndez; el 4 para Fabián de la Garza Adame; 5, Josefina de la Torre, 7 Alicia Pizaña Navarro y así sucesivamente.

En ese orden, José Antonio Leal Doria estaría considerado para el distrito 14 Victoria Norte y Miguel Angel Posadas Molina por el 16, Xicoténcatl.

En el IX, Valle Hermoso, se había “colado” Eliphalet Gómez Lozano, que viene del PRI y sería parte de los externos lo mismo que Javier “El Mezcalitos” Villarreal Terán, de El Mante, también priísta.

A la hora de escribir estas líneas no había terminado el proceso de notificación de “dedazos”.

De antemano se hablaba de “encuestas patito” que no fueron dirigidas exclusivamente a los militantes según el respectivo padrón, ni los distritos ¿bajo qué métodos se realizaron? Habrá problema en el ejido

Por ahora no se vale especular. Ya comentaremos una vez que el órgano respectivo formalice la nominación. Habrá muchos heridos aparte de los llamados “sabandijas” que interpusieron recursos ante tribunales.

No les queda mucho tiempo. El Instituto Electoral comenzará a recibir solicitudes de registro a partir de este miércoles. No hay prórroga más allá del uno de abril.

Tienen que revisar la documentación y determinar si cumplieron los requisitos. Las campañas deben arrancar el 15 de enero a la media noche (algunos suspirantes hacen su payasada y a esa hora realizan actividades “para la foto” y los medios, no tanto porque tengan algo importante que decir).

De los 63, Morena tiene que eliminar a 41 para completar su cuadro de mayoría relativa.

Los azules tienen una lista de 24. Oficialmente deben eliminar a dos. En los hechos ya lo hicieron.

Si bien no han proporcionado información, a los del PRI ya les falta la doctora Claudia Ochoa, aspirante por el III distrito con cabecera en Nuevo Lardo pero que abarca hasta Miguel Alemán ¿hallarán quien la sustituya?.

No se sabe en que día y hora los partidos harán la presentación de sus próceres ante el IETAM.

Lo cierto es que candidaturas de partidos como Movimiento Ciudadano y PRD, la gente no las quiere ni regaladas. Nada tienen que ofrecer, ni al esperanza de seguir con “vida” institucional.

En un descuido ni Laura Pimentel Ramírez, la regidora de ciudad Victoria, alcanzará el escaño que ahora tiene Doña Guadalupe Biasi Serrano, cuyo hijo –ahora en el bote- se encargó de financiar las campañas del 2018.

Desde ahora se hacen especulaciones sobre el reparto del “pastel” en la próxima legislatura ¿cuántas para el PAN? ¿cuántas para Morena? ¿El PRI se quedará con las seis que tiene?. En total son 14.

Esta vez el Panal, que tiene el escaño de Oscar Martín Ramos Salinas, no juega. Tampoco el Verde por el que llegó Humberto Rangel Vallejo y luego desertó.

Los azules son dueños de cuatro.

El resumen es que, entre menos burros más olotes. Si hay menos partidos les alcanzará más. Si la popularidad del PRI alcanza para una, la de Yahleel Abdala Carmona, podría quedarse con tres.

Bueno, según les vaya en la votación. Si Morena gana los 22 distritos no podrá tener plurinominales; si el ganón es el PAN, pasará lo mismo.

Lo cierto es que, la batalla se dará entre morenos y azules. El que alcance mayoría absoluta tendrá el control del Poder Legislativo. Si no les alcanzan los votos deberán compartir la Junta de Coordinación Política a menos que consigan “paleros” de otros partidos.

Pero usted dirá ¿y los independientes?. Ya comentábamos en colaboración anterior que solo hay uno Octavio “Tatis” Almanza. Va contra corriente pero pudiera dar la sorpresa. Dicen que no hay enemigo pequeño.

Por cierto, este miércoles desde las nueve de la mañana hay actividad en el Congreso del Estado. Se reunirán las comisiones de Estudios Legislativos, de Patrimonio Estatal y Municipal, Educación, Asuntos Fronterizos y a las once es la plenaria.

El Frente Amplio de Tamaulipas en apoyo a la Cuarta Transformación sigue formando comités municipales. Integraron ya el de Río Bravo que estará a cargo de Anwar Vivián Peralta, llevando como colaboradores a Carlos Escobar Hernández, Jesús Martínez Ramírez y Adolfo Garza Salinas. Ya estuvieron en Matamoros y otras regiones.

Decíamos que es lo más creíble de las bases de apoyo con que cuenta Morena. Si no es en esta ocasión, dentro de dos años el grupo estará disputando la renovación –otra vez- del Congreso del Estado (los diputados tendrán un ejercicio dedos años).

Antes de irnos, una mas que merma la presunta rectitud del ideólogo de la 4T es la contratación de tatuados, por primera vez en la historia, para que se incorporen al Ejército Mexicano. Ya solo falta que el acuerdo incluya a los miembros de su Guardia Nacional. ¿Tendremos militares y policías tatuados?.

Cuarto Poder de Tamaulipas/