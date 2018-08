OPINIÓN PÚBLICA/ Asesores del alcalde son “cariñosos”

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A partir del uno de octubre se acaba el encanto. Van a empezar a batallar para mantener el nivel de vida que ahora llevan. Cobran más los que menos trabajan.

En la nómina del ayuntamiento de Victoria hay diferencias, los ingresos del personal no corresponden a la labor que desempeñan ¿por qué? Acuerdos del señor alcalde Oscar Almaraz Smer.

Según la nómina ahí cobran 104 funcionarios desde alcalde a jefes de departamento, sin contar a los síndicos y regidores.

Los que salen más “cariñosos” al pueblo paga impuestos son los “asesores” del jefe Almaraz..

Luis Charles Jiménez, veterinario, ex líder de colonos, tres veces ex regidor, arroz de todos los moles cobra 30 mil mensuales. Aterriza en Comunicación Social.

Experto en el acarreo priísta, industrial de la matraca y la pancarta, siempre ha estado pegado a la ubre municipal. Fue jefe de las otrora poderosas fuerzas de la UVA (Unión de Viejas Argüenderas) tricolor.

Otro asesor, este más “cariñoso”, es Dámaso Anaya Alvarado, experto en vender amenazas de que dejará el PRI. Se deja pagar 44 mil 150 a través de la dirección de Análisis y Estrategia.

Asesor también del señor alcalde lo es Bernabé Uribe Mora, graduado en ingeniería electoral, que cobra 30 mil 400 por mes adscrito a la secretaría Particular.

Como asesor, el abogado e historiador Tomás Reséndez González cobra en el sector de la Tesorería la suma de 58 mil 200 pesos. Debe tener mas experiencia porque su ingreso casi dobla a sus antecesores.

Pero la “estrellita” del firmamento es Eduardo Martínez Vargas, quien asesora desde la Secretaría Técnica con la suma de 65 mil 300 pesos mensuales en su cartera.

La verdad querido lector ¿no le parece que son “cariñosos” los asesores de nuestro presidente municipal?. Digo, cuando los servicios básicos no andan tan bien, la ciudad parece boca de lobo por lo oscuro, y las calles están llenas de baches.

Aparte, nuestro alcalde tiene un secretario particular, Rigoberto Ortega Juárez, y dos “secretarios privados”, Jesús Daniel García Betancourt y José de Jesús Fernández Viterio, que también cuestan una millonada a los causantes.

Para cumplir mejor con sus funciones, Don Oscar requiere de una jefa de Agenda, Samantha de León Rosales, y un secretario Técnico que ingresan buena lana a sus cuentas.

Aparte, en la misma particular mantiene un jefe de Giras y Logística, un director de Análisis y Estrategia, un jefe del departamento de Información, la jefa de Relaciones Públicas y Compromisos, jefe de Innovación y Modernización Tecnológica, jefe de Evaluación y Seguimiento, jefe de Proyectos y jefe de Peticiones que tienen bajo su mando a bastantes empleados más.

Hay otros sueldos altos. Yolanda Martínez Camarillo, como analista programador, se deja pagar 68 mil 300 pesos.

En total, en la nómina municipal cobran dos mil 513 personas junto con los síndicos y regidores.

Decíamos que los ingresos son muy desiguales. No hay una reglamentación de rendimiento que sea correspondiente a la paga, lo cual aceptan los jefes en su página de Transparencia.

Una capturista de datos (secretaria que escribe textos) percibe 28,800 pesos en la secretaría del ayuntamiento, más que los 24,500 del jefe de Asistencia Técnica, Baldemar Rodríguez Martínez, o los 23, 700 del jefe de Transparencia, Carlos Damián Urquijo Chaira

En la ciudad y el municipio hay escasas actividades cívicas pero la jefa de eso, Ofelia Garza Pineda (de las fuerzas priístas en decadencia) se lleva casi los 45 mil.

Ganan más todos los capturistas de datos (mecanógrafos y mecanógrafas) que el Cronista Francisco Ramos Aguirre, con apenas ingresa a su chequera 21 mil 500 pesos.

La auxiliar Martha Alicia Jiménez Salinas (tiene nombre de ex diputada), del área de Administración, tiene asignado un ingreso de 30 mil 440 pesos.

Un enlace de Transparencia, María Guadalupe de los Reyes, se lleva 43,500; analista programador de Tesorería, Rosa María Díaz Martínez cobra 36,235 pesos.

Pero los hay de lujo, como Gregorio Hernández Rodríguez, con 44 mil 86 pesos cada 30 días, casi lo mismo que cobra el jefe de Comunicación, José Manuel Flores Montemayor.

Los coordinadores de Tesorería perciben 49 mil 155 pesos, en tanto que el auxiliar de ahí mismo, Antonio Frausto Cortez, anda arañando lo mismo que el Tesorero Don Gerardo Robles Riestra.

No se sabe qué actividades realiza el jefe de Cultura, Manuel Cavazos Guerrero (retoño de quien usted ya sabe), pero cobra más de 58 mil cada 30 días.

De la estructura del ayuntamiento, donde más se trabaja es en el área de Tránsito pero es donde menos se paga. Ahí no hay fines de semana ni días festivos. Sin embargo la mayoría de los agentes ganan la irrisoria de siete mil 600 y el mero jefe, Don Ariel López Talamantes, 30 mil pesillos. Es el “patito feo” del equipo.

Un auxiliar de la dirección de Atención Ciudadana, como Sergio Alonso de la Rosa, con 34 mil pesos, ingresa más que el mismo jefe Talamantes.

Un “cadenero” de Obras Públicas anda con poco más de 28 mil, cuatro mil adicionales que el jefe de Licitaciones de Obras Públicas, Eduardo Banda Ruiz y más que el jefe de Supervisión de Obras, Luis Alfredo Rivera.

El fotógrafo de Comunicación Social, Salvador Rivas Chávez, con largos años en la Presidencia cobra siete mil del águila, pero un compañero suyo, José Federico Baldazo, auxiliar de oficina, no se queja por los 37 mil que le llegan. Muy disparejos los ingresos.

Juan Díaz Ulloa, toda una institución en Protección Civil y Bomberos, premiado y homenajeado por su actividad, cierra la lista de los dos mil 513 empleados del ayuntamiento incluyendo al alcalde.

Ulloa tiene asignados siete mil 394 pesos, según esa larga lista.

Que esta semana se define el “dedazo” para le dirigencia del CDE del PRI que dejará “Checo” Guajardo Maldonado.

Ya mandó enlistarse uno más, César García Coronado, de quien se dice es capaz de vender al mejor postor el viejo edificio manautouista del bulevar Praxedis Balboa y, de paso, aunque no sea del partido, empeñar el local que ahora ocupa el Instituto Reyes Heroles ¿será tan bueno para los negocios?.

Cuarto Poder de Tamaulipas/