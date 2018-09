OPINIÓN PÚBLICA/ Arranca la contienda 2019

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Comenzó un proceso electoral más, ahora para renovar el Congreso local. En adelante las elecciones estatales y federales serán cada tres años.

Aunque las actividades no se desgranan de inmediato, el Instituto Electoral se prepara con lana y recursos humanos. De hecho están fuera tres consejeros, Tania Gisela Contreras, Frida Denisse Gómez Puga y Ricardo Hiram González. La menos productiva y que solo estorba en el organigrama, María de los Angeles Quintero Rentería, seguirá calentando butaca varios añitos más (ahora se retira por embarazo y regresará allá por diciembre o enero).

Hay una convocatoria del INE para designar a los sustitutos. Pronto se dará una evaluación hasta llegar a quien saca los premios.

El proyecto de egresos del Instituto, en lugar de reducir el gasto, va hacia arriba en varios millones más (falta la última palabra del Congreso del Estado, y de la segunda esquina del poder desde luego).

Los partidos tendrán un subsidio oficial de 196.1 millones pero es posible que no lo vayan a disfrutar los nueve registrados. Quedaron pendientes con votos. Presentaron demandas de inconformidad ante el TRIFE, que siguen pendientes.

Están en “capilla” el PRD, Verde Ecologista, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Panal y PES.

En calidad de mientras no recibirán subsidio ordinario contante y sonante, aunque algunos tienen derecho a postular candidatos –que es lo que menos les interesa- y dinero para las campañas.

Ya la superioridad dirá si se quedan o se van y, los que restan, se reparten el pastel económico.

No quiere decir que la “polla” de casi doscientos melones se la llevará la tercia. Si sobra se manda para becas de estudiantes.

Con las instrucciones que ya marcó el Instituto Nacional, el IETAM emitió convocatoria para nombrar a los consejeros municipales y distritales. Habrá chamba para los desocupados.

Si son 43 municipales, el órgano necesita por lo menos 14 aspirantes, mitad y mitad por sexo, para sacar a los siete que van a cobrar. La igualdad de género así lo impone.

Para los distritales el requerimiento es de poco más de 300.

Debe haber comités ahí por el 20 de diciembre –antes de vacaciones-, para comenzar la chamba en la primera de enero.

Por lo pronto el IETAM no tendrá sesiones. Se fueron tres consejeros y… La embarazada.

El panorama electoral es diferente al que observamos en el 2016. En aquellos días dominaba el PRI. Ahora el primer lugar en clientela lo ocupa el PAN con un 39.7 por ciento de sufragios.

La segunda fuerza electoral es Morena con 374 mil 300 votos a su favor, o sea el 24.0 por ciento, y la tercera el PRI con el 23.9 por ciento. Los dos últimos andan en un empate técnico.

Como principal benefactor del subsidio oficial, es de esperar que el Movimiento de Regeneración Nacional se integre como un auténtico partido, con representaciones municipales y de serle posible distritales. Su gente conoce el camino, la mayor parte de sus valores vienen del PRI.

Si no tiene estructura no podrá sortear la competencia que viene. Ya no estará en vigor el “efecto peje” y hasta la “luna de miel” podría haberse acabado.

¿Alianzas? No se vislumbra que pudiera hacerlas el PAN. Solo se basta. No fue buena la experiencia del 2018 en que dio vida a zánganos.

En cambio pudieran matrimoniarse los que se llaman “de izquierda”, el PRD y PT con Morena. En veremos si se “arrejuntan” el Panal, Verde y Movimiento Ciudadano.

Como el PRI ya no es poder, y no tiene para retacar de billetes a los jefes de tales siglas, lo abandonaron.

Una cosa es la unión nacional que hicieron y otra lo que pudiera darse en Tamaulipas. Aquí manda otro.

Hay quienes avizoran el amasiato tricolor con los morenos. Se ve difícil. El partido de López Obrador ya tiene a los priístas sin necesidad de darles concesiones.

Estaremos pendientes.

En cuanto a los dirigentes partidistas, PAN y Morena se quedan con los mismos de la elección anterior. El PRI debe hacer cambios por prelación. No hay fecha crítica. Puede hacerlo hasta enero, o bien se queda otra vez con el compromiso Sergio Guajardo Maldonado. La decisión depende de los jefes nacionales.

Si cambiamos de tema, se llegó el plazo y comenzó la etapa de entrega recepción en los municipios. Bueno, en algunos no porque repiten los presidentes, como Nuevo Laredo y Reynosa por mencionar a los “grandes”. Ahí continuará la administración como si nada.

Pudiera haber novedades donde la oposición tomará el poder, caso de Matamoros, Victoria y Tampico. Hay efervescencia.

En Victoria capital el PAN y su candidato electo, Xicoténcatl González Uresti, nombró al equipo que va a recibir los trastos, chequeras y deudas.

Poco se sabe de la gente que llega. Solo que Rosalva Cepeda, la jefa del equipo, es técnica en administración bancaria y contadora por la UAT; proviene del sector salud del gobierno.

María de Jesús Pérez Ramírez y José Antonio García Puente también son contadores, en tanto que Javier Calderón Zúñiga y Edgar Javier Valdez Saldívar ingenieros civiles, el primero por el Tec de Monterey y el segundo por el Tec de Victoria.

Pendientes de los acontecimientos. Hay decires que vienen con la espada desenvainada en el trato para con los que se van.

El Rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, asistió a la reunión nacional del Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex), en que firmó un convenio de colaboración con su homólogo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Rodolfo Calvo Fonseca, para establecer programas específicos en materia académica, científica y cultural.

En el evento, realizado en San Cristóbal de las Casas, se puso de relieve que el convenio abrirá una amplia vinculación entre las dos instituciones, con la visión de un mejor futuro para la educación pública de calidad, como expresó el rector Calvo Fonseca.

