OPINIÓN PÚBLICA/ Apoyan hasta el último peso

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con todo el dolor de su corazón, aquellos alcaldes que perdieron la reelección alistan maletas.

Para “repetir” se enlistaron 26, de ellos 12 panistas, otro tanto tricolores y los dos independientes (de estos uno probó la derrota).

¿Cuántos de ellos ganaron? La ciudadanía quedó harta de ciertos que trabajaron para su santo o dejaron manos libres a sus colaboradores. El respetable no les volvió a dar su confianza.

Los casos más “sonados” son los de Jesús de la Garza Díaz del Guante, en Matamoros. La ciudadanía votó en su contra. La acusación es que dejó que su familia, sus hijos, tomaran el presupuesto como negocio particular.

Mejor conocido como “Chuchín”, seguro que a partir del uno de octubre se dedicará a sus bisnietos y le dirá adiós a la función pública. Salió a gatas por la puerta trasera.

La ambición lo perdió. Pudo haber hecho una buena labor como diputado federal.

Ni modo que diga que le hicieron trampa los panistas… Perdió a manos de Morena.

Su informe será el cinco de septiembre ¿hablará del proceso penal a una treintena de sus empleados?.

Siempre en el escándalo, en Madero el “finito” artista de televisión, José Andrés Zorrilla le dice adiós a la función pública donde nunca debió haber llegado.

Su segundo y último informe será el ocho de septiembre por la tarde ¿que va a decir? ¿que todo lo que entró a Tesorería, salió?.

Son gente a la que se le sube el poder en cuanto tienen mando. No piensan que es algo pasajero y, en el trayecto, lo que deben hacer son amigos y no cómplices ni enemigos. Estos últimos aparecen y se ganan solos. Los primeros necesitan cultivarse.

Malena Peraza, la que se creyó cacique del puerto jaibo, presentará su documento ante el cabildo el jueves seis de septiembre. Pareciera que tiene prisa en irse. Ya quisiera que terminara el bienio.

Los que la conocen afirman que, a sus años, la dama tiene la intención de aspirar a una diputación local por Tampico en el 2019 ¿se lo permitirán los jefes del PRI? A menos que la consigna sea la de martillar el último clavo en el ataúd del priismo.

Los políticos pierden pisada, no entienden que los tiempos pasan. Cada quien tiene su época y debe retirarse a tiempo sin arrastrar la cabija.

Eso de los próceres son garbanzos de a libra ¿se quiso comparar Malena con Fernando “El Pich” San Pedro?.

Otro de los apestados en las urnas, Oscar Almaraz Smer, de ciudad Victoria, hizo acordar al cabildo que presentará el II informe el 13 de septiembre, jueves. Ya no será con poses faraónicas en el Centro Cultural Tamaulipas. Después que mordió el polvo quiere bajarse de la soberbia y reunirse en el Fovisste donde sesionará el cabildo.

¿Quiénes asistirán? ¿contratará aplaudidores? Los aduladores se acabaron desde que perdió la reelección y cerró las chequeras.

Bueno, ahí podrían estar los de Antorcha Campesina, el grupo especializado en el centaveo y extorsión de gobernadores y alcaldes. Están acostumbrados a apoyar a sus benefactores “hasta el último peso”.

El alcalde no les escamotó dinero en efectivo. Prueba de ello es la relación de pagos hasta por 285 mil mensuales que les hacía la Tesorería ¿para dónde tanto dinero?.

Ya decíamos que el viejo edificio del 17 Hidalgo se convirtió en la caja chica para el sostenimiento de los priístas. Es un ejemplo de ello.

A la llegada de los vientos del cambio los “antorchos” dejaron de cobrar en la General de Gobierno y se refugiaron en el ayuntamiento capitalino. Una vez que se acabe la “teta” volverán a la calle a buscar nuevos clientes con el cuento de obras y beneficios para los colonos.

¿Qué informará Almaraz? ¿qué más de la mitad de la ciudad está sin agua? ¿que colocó a ciudad Victoria como la capital nacional del crimen y la delincuencia? ¿que no pudo cumplir sus 50 principales promesas?. Al hombre le quedó grande la silla.

Que se retiren y den gracias a Dios que terminan en libertad o ¿alguno se encamina al bote?. La versión es que los fiscales anticorrupción traen a varios muy cerquita.

Fueron confirmados los colaboradores que tendrá el Rector José Andrés Suárez Fernández, para cumplir su compromiso al frente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Hay dependencias de nueva creación como la Secretaría Técnica que estará a cargo de Carlos de Alejandro Acevedo, maestro en Administración Pública, y la Defensoría de los Derechos del Universitario, cuya titular ya es la doctora en derecho María Taidé Garza Guerra.

Siendo una universidad dispersa (en varias ciudades), hay elementos de los diferentes centros universitarios. El secretario General, Eduardo Arvizu Sánchez, proviene de Tampico, en tanto que la secretaria Académica, Rosa Issel Acosta González, pertenece al área de Reynosa.

En Finanzas fue ratificado Guillermo Mendoza Cavazos, lo mismo que el titular de Administración, Víctor Hugo Guerra García; ratificado también el secretario de Investigación y Posgrado, Julio Martínez Burnes.

En la cartera de Gestión Escolar (antes Servicios Escolares) se queda Teresa de Jesús Guzmán Acuña; el abogado General es Mario Martínez Velázquez y secretario Particular Roberto García Montoya.

Las áreas de Vinculación y Extensión se dividen.

Con sus respectivas funciones quedan, como secretario de Vinculación, Gabriel Vigueras Tenorio, y Extensión y Difusión, José Ulises Arredondo Llanos.

Ratificó el Rector al maestro Omar Benito de la Fuente Garza como Director de Comunicación Institucional, y al ingeniero Jorge Jácome Frías en la Dirección de Relaciones Públicas.

Sin duda un buen equipo que seguirá avanzando en la consolidación de la máxima casa de estudios del Estado. Son perfiles técnicos y de experiencia en las áreas estratégicas en que fueron asignados. Todos a cumplir con su tarea en el ámbito de la ciencia y preparar a los profesionistas que demanda la sociedad tamaulipeca.

Solo eso faltaba, que gringos, “pochos” o como se les llame, gente con doble nacionalidad, vengan a ocupar los cargos de consejeros electorales del IETAM. Están bien jodidos los magistrados del TRIFE que así lo ordenaron.

Nada para nadie pero se le agota el tiempo al PRI para dar el “manotazo” rumbo a la dirigencia del PRI en Tamaulipas.

Cuarto Poder de Tamaulipas/