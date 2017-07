OPINIÓN PÚBLICA/ Apareció la lista tricolor

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Apareció la lista de delegados del PRI Tamaulipas ante la XXII asamblea nacional. No son 104. Se coló una más, Nadya Yadira Pérez Alvarez, esposa del alcalde de Valle Hermoso.

En su reunión del uno de julio (gimnasio de la universidad Lasalle), los líderes solo dieron lectura a la primera página de la relación de “planilla”, que contiene 32 nombres.

Hicieron que la gente votara sin saber por quién.

En un primer análisis de los “agraciados”, puede decirse que otra vez “madrugaron” Egidio Torre Cantú y sus partidarios.

Sigue conquistando triunfos sin estar en la entidad. Tiene garantizado el control por lo menos hasta el 2019, lo que es válido en la lucha interna en que están representadas diversas corrientes.

Va gente de la vieja estructura egidista que lidera Aida Zulema Flores Peña. Ellos integraron la planilla.

No está Torre Cantú, pero no lo necesita. Va como consejero nacional. A finales del año pasado fue enviada una fórmula con cinco integrantes de la estructura territorial que incluye al sobrino Carlos Morris Torres, Olga Sosa Ruiz, Griselda Carrillo Reyes y Nayelli Gómez Ramírez, esta ex regidora en la administración de Alejandro Etienne Llano.

Hay otros consejeros del mismo establo hasta completar 18. El sobrino Morris y Mónica González García, representan los diputados locales.

La jornada nacional está programada para el 12 de agosto.

La lista de asambleístas incluye perdedores como Gabriel de la Garza Garza, ex Director General del DIF de Torre Cantú. Mordió el polvo en el 2015 como candidato a diputado federal.

Está Julianna Garza Rincones, perdedora de la diputación federal por San Fernando en los comicios de junio del 2017.

Varios más, una Yanín García Delgado, aquella que en el 2012 mordió el polvo por Matamoros y desde entonces nada se sabía de ella.

Desde luego que gente institucional; Doña Guadalupe Flores Valdez, tres veces ex diputada local y dos ex líderes de la CNC.

Se ven caras en apariencia retiradas de la política, entre ellas Imelda Mangín Torre, de Nuevo Laredo; Enrique Garza Tamez, de Victoria y Martha Guevara de la Rosa, ex de la FSTSE.

No podían faltar las huestes de Manuel Cavazos Lerma, Jomar Zamorano Ayala y Eliseo Castillo Tejeda.

Predominan aquellos que fueron diputados locales en los tiempos de Torre Cantú, en sendos trienios.

Si se trata de Don Ricardo Gamundi Rosas, a ese se le guisa aparte. El señor conoce de aguacates y lo más seguro es que va a regresar al activismo político después de su ausencia en el sexenio de Egidio.

En otros asuntos, causó buena impresión el activismo que empieza a desplegar la diputada Teresa Aguilar Gutiérrez (originaria de San Francisco del Rincón, Guanajuato), en apariencia con intención de ser candidata a la Presidencia de Victoria.

Después de Arturo Soto Alemán, los azules no tienen aspirantes fuertes en la capital. Los que quieren no levantan, perderían.

Doña Tere fue alcaldesa sustituta de Gustavo Cárdenas Gutiérrez en 1995, delegada de Profeco por varios años; dos veces diputada local y funcionaria de su partido. Tiene posibilidades de ganarle a quien represente al PRI.

Este sábado Aguilar aterrizó labor en el medio rural. Se fue a los ejidos del sur de la capital en una jornada comunitaria.

Ella escribió en redes: “Para cerrar con broche de oro mi semana laboral… Llevé gestión a domicilio a familias de los ejidos Santa Librada, El Olmo y Boca de Juan Capitán. En coordinación con la secretaría de Bienestar Social, Lic. Gerardo Peña Flores, Subsecretaría de Ingresos, Lic. Arturo Soto y mi equipo Elsy Garza Charles, Dulce Daniela, Lingo Moreno y Sr. Francisco, otorgamos beneficios y brindamos asesoría a los asistentes”.

Si se le concede la candidatura, bien. De lo contrario terminará su ciclo como diputada hasta el 2019.

Es el futurismo en que también tienen interés otros y otras, pero no quieren sacar la cabeza. Esperan línea desde Palacio.

Si continuamos con aquellos que andan en futurismo, este domingo el diputado federal por El Mante, Alejandro Guevara Cobos, publicó en redes: “Terminando la 7 carrera del molino del rey 2017 Del Estado Mayor Presidencial, es un Honor Correr con el Presidente Lic. Enrique Peña Nieto, Cronometrando 53 minutos en 10 kilómetros! ¡Que Dios los Bendiga Siempre!”.

Peña ha participado en los últimos cinco años en esta carrera. En el 2016 también asistió Guevara y se tomó la foto con el Presidente y la difundió. Eran los días de precampaña por la candidatura al gobierno estatal. No se le hizo.

El diputado estaría pensando ahora en una candidatura al Senado, aunque sea plurinominal.

Este domingo el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca también publicó en su cuenta de Twitter sus “felicitaciones al pequeño Gustavo García Salazar. Orgullo tamaulipeco gana en Malasia el concurso internacional de cálculo mental”.

Es un evento organizado por Aloha Mental Arithmetic; compitió contra 30 concursantes y registró cero errores. Es de Tampico.

El líder de la sección 30 del magisterio, Rigoberto Guevara Vázquez asistió como invitado especial a la graduación de la Normal de Jaumave, donde exhortó a los nuevos licenciados en Educación a construir una buena imagen para tener excelentes alumnos y formar mejores ciudadanos.

Si entramos a los campus de la UAT, el cuerpo académico de Sistemas de Producción de Frutales y Hortalizas elabora un proyecto que contribuya a la producción de alimentos en las comunidades del altiplano tamaulipeco.

Como líder del grupo, Rafael Delgado Martínez refirió que el proyecto se realiza a nivel de redes con expertos de Guadalajara y Veracruz, y en unan primera instancia se trabaja con tomate para mejorar la producción en condiciones extremas. Tienen su base en la facultad de Ingeniería y Ciencias y participan además Alejandro Carreón Pérez, Ma. Teresa de Jesús Segura, José Hugo Tomás Vilva y Wilberth Alfredo Poot Poot.

Cuarto Poder de Tamaulipas/