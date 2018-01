OPINIÓN PÚBLICA/Almaraz, a morder polvo

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Montado en su caballo, el médico Xicoténcatl González Uresti comenzó su “carrera por el 2018” para sacar a patadas del edificio del 17 Hidalgo, en esta capital, la mediocridad y ridiculeces de Oscar Almaraz Smer.

A través de un video, ya con miles de “likes” en redes sociales, anunció el inicio de la jornada que lo colocará en las boletas por la alcaldía de Victoria, ganar y barrer una nefasta administración que tiene los sueños guajiros de reelegirse.

El galeno va por las siglas de Acción Nacional y con el apoyo de toda la estructura que han formado elementos como Arturo Soto Alemán, en sus dos intentos por ocupar la presidencia capitalina. Se quedó a unos cuantos votos de escribir la nueva historia.

“La carrera del 2018 es una carrera de fe, de mucho amor para mantener la pasión por servir”, dice en su mensaje González Uresti, quien en el 2016 participó en el proyecto por la vía independiente pero el “sistema” lo aplastó.

Al jugar el hombre de los caballos, ya desde ahora se le augura una dolorosa derrota al ex Secretario de Hacienda del Estado y compadre de Eugenio Hernández Flores.

Agrega el todavía director del Hospital General de Victoria:

– He decidido cuidar más a mis hermanos, a mis amigos, dedicarme totalmente a ellos, a mi ciudad.

Solitario y a lomo de su cuaco por calles y avenidas de la ciudad, se puso en marcha el uno de enero, un día bastante frío pero, al que dijo, se ha acostumbrado.

En realidad esa carrera por el edificio municipal la inició desde finales del 2015 para ir como candidato por la libre en el 2016, en que alcanzó más de 28 mil votos que le dieron escaños en el actual cabildo.

Los regidores Yaskara Arellano Escamilla y Marte Alejandro Ruiz Nava, han dado la batalla como contrapeso de los ediles adictos a Almaraz y compañía.

En esa lucha por la presidencia de dos años, al final Oscar Almaraz y los rescoldos geñistas ganaron por una pequeña diferencia de mil 990 votos.

De haberse unido Xico y Soto Alemán -apoyado por el PAN- habrían alcanzado más de 73 mil sufragios, suficientes para no hacer prolongar la agonía política del grupo geñista que, para variar, sueñan con una senaduría y la diputación por el V distrito electoral.

Sin lugar a dudas, Xico enterrará los sueños reeleccionistas de Almaraz. Lo hará morder el polvo el uno de julio.

Luego deberán venir las auditorías para determinar el destino de millones de pesos que, presuntamente, fueron a dar a sus compadres y amigos en contratos millonarios de obras y servicios.

Se acabarán las ridiculeces de carnes asadas en algunas colonias de la mancha urbana y, en un descuido, hasta vincularlo a hechos que hoy enfrentan sus amigos que detentaron el poder en el sexenio antepasado.

La historia ha comenzado y el desenlace está próximo. Para el dos de julio habrá muchos heridos.

Dentro de seis meses volverá la credibilidad perdida en las instancias municipales. El cabildo castrado y con cuentas pendientes se habrá ido.

En otros asuntos, sin apartarnos del tema electoral, mire usted que todo el animalero de los perredistas se volcó sobre el VII distrito electoral federal con cabecera en Madero. Siete precisamente creen que tienen los méritos suficientes para que el respetable vote por ellos en la coalición que los une con el PAN y MC.

Los hay que ni son originarios ni viven en el distrito, hasta pillastres que fueron a dar al bote.

Encabeza la lista Magdalena Pedraza Guerrero, de Soto la Marina, de la organización UCD que vende placas para autos “chuecos”; lleva como suplente a Martha Patricia Gutiérrez Palacios.

Le sigue el tristemente célebre Cuitláhuac Ortega Maldonado, ex diputado local por los amarillos. Junto con su pandilla tribal, tienen hoy secuestrado al CDE del partido. El suplente es Humberto Rangel Morales.

Sale sobrando mencionar quien es Mario Humberto Sosa Pohol, antiguo cliente de Andonegui. Está más puesto que un calcetín por la diputación. Invitó como suplente a Adolfo Lafotski Luna.

Lista montada y armada la ex regidora de Altamira Leticia Barrios Chavero, y como suplente Katy Elizabeth Guevara Saldaña.

No se quedó atrás Don Jesús Zeferino Lee Rodríguez, piloto aviador y administrador de ranchos agropecuarios, dos veces ex candidato por el PAN a la alcaldía de Altamira.

América Sandoval Morales, regidora por el puerto jaibo, también presentó sus papeles llevando como suplente a Guadalupe Pérez Castro. Va de común acuerdo con Cuitláhauc por aquello de que el distrito sea destinado a mujeres. Sea él, o ella, ganarán.

La última fórmula es la de Sergio Gael Miranda Barrios y su suplente Benjamín de Lira Surricanday.

¿Qué solución darán los jerarcas del Sol Azteca? Lo más posible es que va “arreglado” Lee Rodríguez. Aunque es panista entrará por el PRD para tratar de ganar las “nueve de nueve” para los azules.

En la lista de suspirantes solo hay un desentone y es el de Diana Elizabeth Chavira Martínez, quien se registró por el Sol Azteca como suplente por el distrito I con cabecera en Nuevo Laredo.

Es correcto que la suplencia de la coalición Por México al Frente se le asigne a los amarillos. Los del PAN agandallaron siete propietarios.

Este miércoles a la una de la tarde el IETAM tiene sesión plenaria. Van a designar a los secretarios de los 43 comités municipales electorales y a fijar el tope de financiamiento privado de partidos y candidatos a las alcaldías.

También desfogarán temas de independientes que estaban pendientes por no cumplir requisitos básicos.

De Matamoros, René Martín Cantú Cárdenas; Tampico, Cruz Armando Ruvalcaba Flores; Reynosa, Velia Elizabeth Torres Bermúdez y Patricia Velázquez Flores que quiere jugar por Nuevo Laredo. Los dictámenes podrían venir negativos.

Este cuatro de enero es el Día del Periodista. Nadie sabe por qué el “festejo”, pero ciertos funcionarios (en turno) acostumbran enviar felicitaciones, ya no por correo sino por “feis” o “wat” para ahorrarse tiempo y dinero. Deberían evitarse el esfuerzo.

Cuarto Poder de Tamaulipas/