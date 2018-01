Opinión PÚBLICA/ Alcaldes desahuciados

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hay nerviosismo entre los alcaldes panistas cuando el jefe estatal, Francisco Elizondo Salazar, definió que entre seis y nueve que hoy cobran, no aparecerán en las boletas de julio.

El proyecto es conquistar las 43 municipalidades, pintar de azul todo Tamaulipas y, para ello, necesitan quitarse la rémora que vienen arrastrando desde el año pasado.

De los 24 en el poder ¿Quiénes son los que no se reeligen? Sin meterle mucha sesera la respuesta parece muy lógica.

Para comenzar está fuera la señora Maki Ortiz Domínguez, de Reynosa, quien ha enfrentado con desventaja los vientos huracanados que le llegan desde la capital. Por el bien de su salud curricular, ella misma solicitará no ir. Lo que quiere es terminar.

Un desahuciado más es el tulteco Antonio “Láminas” Leija Villarreal, todo un jumento para eso de la administración pública. Le ha dado a los tultecos más problemas que soluciones.

No entiende razones por más que la Secretaría General de Gobierno trata de abrirle los ojos. Don Truco lo “desborrará” de la lista.

Tan no entiende el jumento, que para este sábado tiene programada una cabalgata que culminará con otras actividades en la cabecera, para anunciar la “buena nueva” que quiere volver a sacrificarse por el pueblo que en mala hora un día lo recibió (venía procedente de Nuevo León, donde se pasa la mayor parte del año).

A las cuatro de la tarde tiene un show infantil; a las seis, partición de la Rosca de Reyes y luego la “callejoneada” ¿Le funcionará?.

¿Y los demás? Está visto que no volverá a ser postulado Don Eduardo Alvarado García, originario de Hualahuises y primera autoridad de Padilla (por segunda ocasión).

Las fuerzas vivas de la comunidad y en particular del PAN, ya se pronunciaron por José Jaime Medina, dirigente de los ganaderos. Lo registrarán cuando se abra la invitación partidista.

En Hidalgo tampoco se queda María de Lourdes Walle, sino que el candidato propuesto es Wenceslao Zúñiga.

Para Mainero, en lugar de María Dolores Cuéllar Luna, la propuesta es María Isabel Martínez, y en Villagrán sale Elizabeth Rodríguez González para dar paso a Gustavo Estrella Cabrera.

Llevamos en la lista a seis ¿Quiénes faltan?.

El jefe estatal panista refirió que se quedarán entre 15 y 18, sin precisar. El panorama se está encuadrando pero es de agregar a los desahuciados, porque lo pide a gritos, al payaso de Madero, Don José Andrés Zorrilla Madero, un estuche de monerías que nada bueno le ha dado al PAN.

Entraría uno más que no recibirá el visto bueno de la esquina del poder en Ciudad Victoria ¿Quién? ¿José Ríos Silva?, es el de San Fernando; ¿El neolaredense Enrique Rivas Cuéllar? ¿Guillermo Verlage Berry? ¿Rosa Icela Corro? ¿Arturito Barrón Perales?.

Los panistas son 24 y no todos recibirán el apoyo para volver a aparecer en la boleta. Se pusieron mal con el centro del poder o no han podido con el paquete.

En el PRI también se vislumbran desahuciados según las declaraciones del jerarca Sergio Guajardo Maldonado.

Por lo pronto hay la intención de eliminar a tres que no han sabido cumplir con la chamba de gobernantes ni como militantes del partido que los llevó al poder. La decisión se tomará este mismo mes, luego que aparezca la convocatoria.

Respecto a los dos partidos principales, hay una fortaleza que podría aprovechar muy bien el Revolucionario. Es la licencia que piensa exigir a quienes vayan por la reelección.

El jerarca Guajardo quiere que no se den sospechas respecto al uso de recursos oficiales para las campañas.

Aquellos que busquen otros tres años tienen que aventar celulares pagados con dinero público, camionetas, “chogumas” y séquito que por lo general los acompaña. El piso deber parejo.

El presidente del CDE expresó la intención desde hace varios meses, aun cuando la Ley no obliga a los presidentes en funciones a que se retiren para hacer campaña.

Los priístas son 16; en la boleta de julio podrían seguir 13 y varios de ellos morder el polvo.

De que habrá novedades al amanecer del lunes 2 de julio, ni duda cabe.

Si tocamos el tema de las alianza PAN-PRD-MC, ya decíamos que la diputación federal -candidatura- por el distrito de Victoria se le entregó al último de la lista, al Movimiento Ciudadano ¿A quién va a postular?.

Este jueves el regidor Mario Ramos Tamez agradece a la prensa las buenas intenciones: “Han sido varías las notas donde me ponen de candidato para alcalde o diputado federal, quiero decirles que yo no he dicho nada al respecto, pero agradezco que se me considere”.

Muy a su costumbre alocada, luego arremete en contra de los comunicadores con motivo del Día del Periodista: “Ejercer el derecho a decir la verdad no debería salir tan caro. Que este día sirva para que la impunidad pierda terreno”.

El jovenazo, al igual que otros grillos que piensan con la panza, le echan la culpa a la prensa de los males que sufren.

Si Don Gustavo Cárdenas Gutiérrez no ha vendido la candidatura al PAN -como lo hizo el PRD en Madero-, Ramos será el abanderado destinado a perder.

Madero, como decíamos, fue “negciado” por los amarillos y el candidato del PRD será el panista Zeferino Lee, dos veces excandidato a la alcladía de Altamira y a la diputación local.

Así se las gastan los amarillos ¿Hará lo mismo el PES de los pilluelos Pineda Morín? Tienen buena “mercancía” como son los distritos de Tampico, Victoria, Matamoros, Río Bravo y Reynosa.

Van en el camión de Andrés Manuel López Obrador y, de pasadita, tendrán la segunda fórmula por el senado.

En resumen: El problema no es conseguir las cadidaturas sino ganar. Son derrotas anunciadas.

Cuarto Poder de Tamaulipas/