OPINIÓN PÚBLICA/ Aguda escasez de policías

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En esta tierra nuestra, el dos de enero ya nadie se acordó de “celebrar” el Día del Policía. Menos los ayuntamientos donde no hay corporaciones.

Por largas generaciones los alcaldes comenzaban su trienio el uno de enero y, al día siguiente, tenían que ofrecer por lo menos un almuerzo. Todo se acabó.

Quedaron en la historia aquellos grandes festejos del Gobierno del Estado para con las corporaciones en que se entregaban premios económicos y condecoraciones, un almuerzo y hasta rifa de regalos.

¿Será por la imagen corrupta que se han ganado los agentes de seguridad? En épocas pasadas los comercios, personas físicas y morales acudían a dejar presentes a los agentes viales y preventivos.

Hay quienes pensaron que el jefe Luis Felipe López Castro, de la policía estatal, había diferido el homenaje. Pasaron los días y nada. Tiene más presente que le faltan elementos. No los halla. No convence a los jóvenes para que se enlisten como aspirantes pese a los cinco mil pesillos mensuales que ofrece de “compe” por mes (mientras estudian).

Preocupa. Anunció que acudirán al medio rural y otras entidades en busca de interesados. Hoy sobran cachuchas; antes faltaban.

No es el primer jefe que busca llenar los espacios con gente foránea. Sus antecesores vivieron lo mismo. Nunca pasaron de tener los mismos dos mil 500 elementos, cuando las necesidades son de nueve a diez mil. Hay recursos para contratarlos pero no la gente con el perfil que se necesita.

Es un problema para el gobierno estatal ¿cómo enlistar policías? Requieren capacitación y “pasar” los filtros que exige la reglamentación nacional de seguridad pública.

Se acabó la época romántica del “tecolote” pueblerino, de aquellos sueños de infancia en que la mayoría de los niños decían que, “de grandes”, aspiraban a policías o bomberos.

¿Los motivos? La inseguridad, los tiempos de violencia que vive nuestro México querido. Las agresiones de que son víctimas, las muertes violentas que sufren “en el cumplimiento de su deber”.

Tengo ante mi un decreto que se me hace que está incumpliendo mi tocayo el vicealmirante López. Es un decreto emitido por el Congreso del Estado en que señala que “se declara Día del Policía en todo el estado el dos de enero de cada año”.

Ya llovió. Lo firma el presidente de la XXXIII legislatura, Rafael Villarreal (junto con los secretarios) y tiene fecha del 29 de abril de 1933.

Supongo que el referido decreto número 16 sigue vigente. Para tumbar un decreto se necesita otro.

De verdad que, si se cumpliera, sería un reconocimiento muy grande para ese tipo de servidores en la delicada misión que tienen: Proteger a las familias y su patrimonio.

Ordena el decreto que tengan lugar “desfiles ejecutados por todos los componentes (policías), veladas culturales, tertulias, juegos de basquetbol, beisbol, futbol, a fin de dar a conocer al pueblo los adelantados alcanzados por dicho cuerpo”.

Como Tamaulipas fue la primera entidad en que se decretó el Día del Policía, el acuerdo de los diputados hace un agregado: “Que la legislatura se dirija a las demás legislaturas de los estados para que se sirvan secundar la idea a fin de que el mencionado “día” sea celebrado en todo el país”.

El jefe anunció que “bajarán” los requisitos, como eso de la escolaridad (llegó a exigirse licenciatura), en busca de aspirantes. La convocatoria es permanente pero muy pocos quieren pese al sueldo promedio de 14 mil más prestaciones.

Por su parte el área de investigación de la Procuraduría de Justicia calcula que le faltan 500 elementos. La nómina ahora es de 200.

Ya no se permiten aquellos “tiempos dorados” de las “madrinas”. Venían siendo los “ayudantes” del trabajo sucio. No cobraban ¿quién les pagaba? pero siempre estaban ahí al lado de los comandantes.

Si se permitiera constitucionalmente, ahora mismo el que escribe les recomendaría a los titulares que, como en las maquiladoras, importaran escuadrones de coreanos o chinos.

Si continuamos con el tema de la seguridad, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca participó este miércoles en la bienvenida (con desfile) que se dio en ciudad Mier a los elementos del 25 Regimiento de Caballería Motorizada, que llegan a Tamaulipas a reforzar las labores de combate a la delincuencia.

“Su llegaba nos da aliento para seguir avanzando en restablecer la paz, el orden y el estado de derecho en Tamaulipas”, escribió en su cuenta de twitter el Gobernador y agregó que la llegada es una muestra de la cooperación que hay entre el gobierno federal y el estatal para lograr la paz en esta tierra.

Si hablamos de El Mante pronto se dará la reapertura de la galería de arte Ramón Cano Manilla, uno de los máximos exponentes de la plástica de Tamaulipas. La remodelación fue acordada por el alcalde Juan francisco Leal Guerra y el propósito es que sirva de escenario para variados eventos culturales como exposiciones y presentación de libros.

Mientras tanto en Güémez el presidente Carlos Cárdenas González inició el programa de rehabilitación de caminos y calles en el medio rural. La comunidad de Balconcitos, donde se produce naranja de excelente calidad, fue una de las primeras en recibir los beneficios.

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fue publicada la convocatoria para seleccionar a los mejores estudiantes que la representen en la XXXVI Olimpiada Nacional de Química, organizada por la Academia Mexicana de Ciencias. La etapa estatal será el 27 de enero en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán.

Este miércoles las fracciones al interior del Congreso del Estado presentaron su proyecto (posicionamiento) de trabajo para el segundo periodo ordinario de sesiones. A nombre del PAN el coordinador parlamentario, Carlos García González, dijo que “el compromiso es con las demandas más sentidas de los ciudadanos para alcanzar la construcción de acuerdos mediante el diálogo y la concertación”.

Cuarto Poder de Tamaulipas/